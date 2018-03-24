Толком не начав, московские градостроители уже весь мир известили о своей масштабной программе сноса жилья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реноватор

Мы оказались впереди планеты всей, но не полётом в космос или шедевральным балетом, а мечтами и фантазиями о таком размахе архитектурно-строительных работ, которого не было ни разу за всю летопись Москвы и историю всех других мегаполисов мира.

В Каннах, как кинофестивальное событие, во Дворце фестивалей в середине марта был организован круглый стол «Глобальный поворот: реновация жилого фонда в Москве». Громадьё планов — это, пожалуй, единственное, чем на этот раз мы действительно потрясли мировое профессиональное сообщество.

За 70 лет истории индустриального домостроения в мире и Европе появился опыт реновации блочного и панельного жилья и приведения его к современному стандарту качества.

Однако во всем мире и Европе реновация такого жилья не приобретала характера гражданского сопротивления и не включала в себя массовый снос зданий. Чаще всего под реновацией подразумевался ремонт, реконструкция или трансформация домов.

Это хорошо известно московским властям и авторам технического задания к московскому архитектурному реновационному конкурсу. Они даже предварили это задание упоминанием о германском опыте и архитекторе Штефане Форстере, обновившем (а не снёсшем!) города Лайнефельд и Галле.

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Если подробнее, то немец предложил остроумный и главное — выгодный способ реконструкции, в результате которого немецкие варианты «хрущоб» превращались в аккуратные, комфортабельные и современные домики.

Изменив поэтажный план, но не тронув несущие стены, архитектор сумел малюсенькие кухни, карликовые балконы, безоконные ванны и лестницы преобразовать в соразмерные современным потребностям помещения.

Не ломая голову над тем, как к пятиэтажкам пристроить лифты, он просто снес верхние этажи и таким образом понизил высоту дома и удешевил цену его содержания.

В результате, и дом преобразился, и внутри него появилось до ста вариантов планировок квартир. Фотографий в сети — море.

Вот такая квартирография.

Фантастика!

Немец так трансформировал здания в бывшем ГДР, что это повлияло на внутреннюю миграцию жителей в западную часть страны, и в дома со стариками, оставшимися там доживать свой век, стала возвращаться молодежь.

Полное название московского конкурса — открытый национальный архитектурно-градостроительный конкурс с международным участием на разработку концепции реновации кварталов.

Однако дискуссий и презентаций, в которых Москва в условиях ее реновации обсуждались бы в архитектурном и гражданском сообществе как исконный русский город, российская столица, субъект Российской Федерации и важнейшая часть России не отыскалось.

Mil.ru Реновации

Например, о том, что Москве изначально была свойственна живописная нерегулярность плана, его симметрия всегда была весьма условной.

Зато пафосом национального конкурса на разработку концепций экспериментальных площадок реновации стало широкое международное соучастие в нем.

Долго в СМИ поддерживалась информация, что заявки подала 291 компания из 20 стран, в том числе из США, Швейцарии, Китая, Германии и др. По последней информации — принято 120 заявок от 277 фирм из 17 стран, начиная с Японии, Германии, Франции, Великобритании, Малайзии, Испании и др.

Как и в 20-е годы прошлого столетия, в Москву постепенно «возвращается» Ле Корбюзье, но уже за деньгами.

Многие профессиональные риэлторы считают, что громкое имя зарубежного архитектора способно повысить стоимость жилья на начальном этапе продажи квартир на 30%.

Цена услуг иностранца за квадратный метр на 80−100 евро выше отечественных специалистов, что особенно значимо, если это бюджетные деньги.

К тому же зарубежный архитектор с точки зрения нашей правовой системы не является ответственным юридическим лицом, поэтому должен появиться кто-то типа зицпредседателя Фунта.

Mil.ru Реновации

Хотя в нашей северной стране и не появится дом-«апельсин» на месте ЦДХ на Крымском валу, но в Москве будет «Маленькая Голландия» с жилыми корпусами «Рембрандт», «Рубенс» и «Баренц».

По идеям нидерландского архитектора Адриана Гезеуже осуществлена ревитализация Тверской улицы, на которой сделана кладка из серого гранита, привезенного из Санкт-Петербурга, и выполнена попытка превратить улицу из автомагистрали в бульвар для прогулок.

Жан Пистр, французский архитектор, сооснователь архитектурного бюро Valode & Pistre Architectes, реновирует Головинский район на севере столицы в виде кварталов разного масштаба и характера под названием Японские сады, Голландские сады, Французские сады, Английские сады.

Центральную площадь в районе Хорошево-Мневники архитекторы уже назвали «Площадью Сакуры», что не удивительно, ведь в консорциум архитекторов-реноваторов входит команда из Японии.

Выступая на Гайдаровском форуме с презентацией программы сноса и строек города, главный архитектор Москвы С. Кузнецов положил в ее основу свое представление о мировых тенденциях (как будто Москву и Россию в принципе когда-нибудь и кому-нибудь удастся унифицировать, подчинить якобы существующему мировому стандарту, лишить архитектурного суверенитета и исторических напластований).

С.Кузнецов уверяет, что мы находимся в мире, который урбанизируется крайне быстрыми темпами, и нам, следует полагать, ничего не остается, как подчиниться этим теориям. Его прогноз говорит, что уже 60 процентов, и даже 70 процентов населения будет жить в городах.

Mil.ru Реновации

Он считает, что Москва оказалась в состоянии глобальной и острой конкуренции с ведущими городами мира. Эта конкуренция в первую очередь за людей, которые довольно легко переходят из города в город, из страны в страну, и Москва в этой конкуренции очень проигрывает.

Ее нет среди городов-лидеров.

Топ-городов задает критерии качества городской среды. В него входят Токио, Вена, Берлин, Мельбурн, Ванкувер, Окленд, Цюрих, а Москвы там нет, и это тоже плохо.

В Москве нет трущоб, но районы панельной пятиэтажной застройки, особенно первого поколения, стандартно попадают по любому показателю в категорию неблагополучных (криминогенная обстановка, уровень образования, плотность населения, приложение труда, доходы, социальная сфера, стоимость недвижимости и т. д.).

А программа реновации — это не про обновление жилого фонда, а про серьезное реформирование городской среды.

Все это — тезисы С. Кузнецова.

Давайте разбираться по пунктам.

Когда москвичей взбаламутили идеей глобальной реновации, то общей головной болью стали не проблемы некомфортной городской среды.

Граждане возмутились законодательным пренебрежением их гражданских прав, их прав на жилую собственность и отсутствием прозрачной процедуры переселения по желанию, а не по приказу.

StockSnap Реновации

Понижение градуса гражданского накала произошло только после вмешательства президента и в ходе уравновешенного рассмотрения закона в Госдуме.

Главное, что помогло прохождению закона — это упор на то, что степень износа основных жилищных фондов в Москве подходит к своему критическому значению. Хотя детальных расчетов, цифр и фактов не приводилось.

В сознании твердо закрепилось представление о том, что главной причиной реновации и ее неотвратимости является реальная угроза жизни, здоровью жильцов и экологическому благополучию, если не предпринять срочных мер по сносу пятиэтажек, особенно первой серии.

Так всем внушали, и так всем внушили.

С. Собянин публично заявил, что в программу реновации вошли пятиэтажки, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Легко представить, какой бы была реакция в Москве и стране, если бы еще тогда, на заре реновации, докладчиком на думской трибуне был бы С. Кузнецов с его теперешней презентацией на тему много сотен миллиардных бюджетных расходов из-за неудовлетворительной городской среды.

Из-за того, чтопанельные дома «провокационны», и оказавшись в куче, криминогенны, порождают низкий уровень образования, высокую плотность населения, лишают людей возможности для приложения труда, доходов, создают проблемы в социальной сфере, роняют стоимость недвижимости и т. д.

Источник: х/ф «Тринадцатый квартал», реж. Люк Бессон, Франция, 2005

Такое ощущение, что именно он либо является автором сценария фильмов Л. Бессона «Тринадцатый квартал», либо находится под их впечатлением.

Тонкий эстетический вкус московских архитекторов до такой степени возмущают все эти обстоятельства, что они окрестили пятиэтажки за Садовым кольцом «панельным бубликом». Ладно бы судачили так, по интеллигентской привычке, на своей кухне, но зачем так публично и несправедливо обижать своих предшественников, которые нашли-таки в свое время энергичный способ решения жизненно важной жилищной проблемы москвичей.

Сами-то чего добились, кроме демонстрации публичных амбиций за многомиллиардный куш?

«С жиру бесятся в Москве», теперь могут воскликнуть одни, и будут правы.

Другие могут задуматься — а может, дешевле и практичнее перенести столицу из Москвы? И здесь есть резон.

Теперь в отношении других сентенций архитектора. Насчет неизбежной 70-процентной урбанизации.

А услышана ли в Москве президентская инициатива о программе пространственного развития страны? Или тут считают, что именно «неизбежная» 70-процентная урбанизация и станет концепцией рукотворного переустройства пространства страны? Всем известно, к чему в советское время привела концепция ликвидации малых деревень — село обезлюдело, а земля заовражена.

Andrey Belenko Москва

По мнению архитектора, Москва оказалась в состоянии острой конкуренции с мегаполисами мира. Может быть, и так, а они, эти мегаполисы, об этом знают? Или это, как обычно, фигура речи?

И потом, это что, Олимпийские игры? Если мегаполисы между собой действительно соревнуются до крови, нам-то зачем этот мундиаль? Игры тщеславия?

«Эта конкуренция в первую очередь за людей, которые довольно легко переходят из города в город, из страны в страну, и Москва в этой конкуренции очень проигрывает», говорит С. Кузнецов. Но позже сам же докладчик сообщает, что в Москве «нет европейской традиции резидентурной миграции, когда люди следуют за местом работы или учебы».

Это правда, которая ставит крест на всех «наполеоновских» реновационных концепциях, в основе которых отсутствует чувство российскости.

Потому что строить дома и мостить тротуарную плитку это одно, а формировать и укоренять новые социальные традиции, хоть по-западному, хоть по восточному образцу — это совсем другое. Мы это неоднократно проходили. Чем все закончилось — написано в любом школьном учебнике истории.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В. Путин в самом начале процесса реновации предупреждал о том, что гладко будет только на бумаге.

Московской власти надо учиться общаться с москвичами не как с потребителями услуг, а как с гражданами-членами государства и в своей совокупности являющимися источником власти в нашей стране.

Иначе легко оказаться в ситуации, в которой очутился фанаберистый представитель правительства Москвы, как он сам о себе заявил, разработчик портала мос.ру, выступая с презентацией «Смартсити в реновации» на ежегодной конференции Autodesk University Russia 2017.

Сначала он сообщил, что заявленная тема смартсити в реновации не будет представлена из-за «перегретости» темы. Потом сказал, что в департаменте правительства Москвы, в котором он работает, сейчас заняты разъездами по миру (Сингапур, Барселона и др.) в поисках семи чудес ИТ-света для внедрения в смартстолице, и сейчас он расскажет, что удалось «списать» для смартсити в Москве.

Это сделать ему оказалось не просто, так как, ожидая оваций или оживляжа в зале при слове «мос.ру», вдруг обнаружил, что никто из присутствующих на этот портал не заходит и его услугами не пользуется.

Это оглушило докладчика. Скрывая свое разочарование, он произнес: «Удивительно. Сайт мос.ру — один из топов посещаемости госсайтов мира. Больше нас только Китай, но там из-за населения…».

Government.ru Игорь Иванович Шувалов

Депутат Е. Шувалова так завершила свое выступление на февральской сессии Мосгордумы.

«Программа реновации в условиях кризиса строительного перепроизводства создана в интересах строительных олигархов.

Механизм работает так: с трудящихся собирают по максимуму налоги в бюджет города, в основном это НДФЛ, собранные с трудящихся налоги отдают в размере более 100 миллиардов рублей в год в фонд реновации для строительного бизнеса. Две трети квартир в построенном по программе реновации доме выставят на продажу приезжим мигрантам, таким образом увеличивая налогооблагаемую базу для дальнейшего выкачивания денег в пользу олигархов. Все переезжают в Москву. Территория России опустошается.

Продажа квартир по программе реновации только по стартовому списку (это — 236 площадок) опустошит Россию (если считать по численности населения) на 3−5 городов районного значения или на тысячу деревень.

Никакие НАТО и Трампы не нужны, политика правительства Москвы постарается».

Что верно, а что нет из того, что сказала депутат, покажет время.

Anton Starikov Деньги

Пока же миллиарды российских рублей расходуются на проекты, планы реализации которых со сроками исполнения появятся лишь к первому января 2020 года.

По мнению председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева серьезные инвесторы, просчитав экономику проекта реновации, пришли к выводу о невыгодности таких проектов для себя на первом этапе.

Дело в том, что реновация предусматривает строительство современных кварталов со стандартной плотностью, небольшой этажностью и всеми необходимыми социальными объектами и парковками. Качество строительных материалов тоже должно быть высоким, а отделка квартир должна соответствовать уровню комфорт-класса.

Поэтому у инвесторов к объектам с такой низкой прибылью интерес минимален.

Строить будем за счет налогов москвичей.

Не повторится ли судьба стадиона «Зенит» или некоторых других стадионов к мундиалю 2018 года?