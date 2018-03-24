



Kremlin.ru Мухаммед бин Салман

Израильский аналитический портал DEBKAfile, который имеет связи в разведке Израиля, сообщил, что во время визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон и его переговоров с президентом США Дональдом Трампом было достигнуто решение о начале передислокации из Катара в Саудовскую Аравию крупнейшей на Ближнем Востоке американской военной базы. Ранее посол ОАЭ в Вашингтоне Юсуф аль-Утайба выступал с предложением Белому дому либо использовать свою базу Аль-Адид в Катаре «в качестве политического инструмента для давления на Доху», либо «рассмотреть возможность переноса базы». При этом все неудачи Эр-Рияда и его союзника «укротить» Катар посол связывал именно с фактором нахождения там американской военной базы.

Но и Пентагон можно понять. Ведь в Катаре размещено свыше 11 тысяч военнослужащих США и стран международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находится штаб Центрального командования военного контингента США, комбинированный центр воздушных операций ВВС США, который контролирует полеты военной авиации в Ираке, Сирии, Афганистане и еще 17 странах. Была надежда на то, что посредническими усилиями государственного департамента удастся разрешить катарский кризис. Ведь все заинтересованные участники отдавали и отдают себе отчет в том, что предъявляемые Дохе претензии в поддержке «терроризма и экстремистской идеологии» можно в равной степени адресовать и другим режимам Персидского залива, в том числе самой Саудовской Аравии. Однако ничего из этого не вышло.

Qatar-tribune.com Катар — Турция — Иран

В результате на свет родилась коалиция Катар — Турция — Иран, что изменило расклад сил на Ближнем Востоке до такой степени, какой еще недавно представить себе было невозможно. В Катаре, с одной стороны, стала усиливать свое военное присутствие Турция. Как заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, «целью размещения нашей военной базы в Катаре является обеспечение безопасности всего региона Персидского залива, а не какой-либо отдельной страны» и «опасности, которые угрожают странам Персидского залива, мы воспринимаем так, будто они направлены и против нас». С другой стороны, Доха заявила о намерении закупить российский зенитный ракетный комплекс С-400. Так что перевод американской базы из Катара в Саудовскую Аравию в условиях конфликта в Сирии и потенциального конфликта в Персидском заливе в целом, когда арабский мир оказывается расколотым, приобретает особо стратегическое значение.

И дело не только в этом. Одновременно появились сообщения, что Вашингтон решил покинуть турецкую авиабазу Инджирлик. По данным газеты The Wall Street Journal, американские военные самолеты и другие объекты, расположенные здесь, уже перемещены или начнут вскоре переводиться на военные базы США в Восточной Европе и в Афганистане. Существуют данные, позволяющие утверждать, что сокращение присутствия военных США в Инджирлике может оказаться вовсе не временной мерой. Напомним, что летом 2017 года базу уже покинули немецкие военные. Западные эксперты называют причины: напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном из-за сирийских курдов, турецко-российское соглашение по закупке С-400, проводимая независимо от НАТО турецкая военная политика, пусть в альянсе и продолжают называть Анкару «стратегически важным партнером».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Что это все значит? DEBKAfile считает, что «катарское» и «турецкое» решения США взаимосвязаны, а перемещение двух крупных военных баз «основывается на резком сокращении противодействия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии и что «ближневосточный регион перестал нуждаться в операциях ВВС США на этом направлении». На наш же взгляд, Вашингтон начал перегруппировку сил на Ближнем Востоке, что можно рассматривать как часть реконфигурации военного присутствия для дальнейшего продвижении своих интересов в регионе через его «стратегическую встряску» в ситуации, когда основные региональные игроки стали воспринимать Москву в новой роли. Поэтому в дальнейшем здесь можно ожидать самого невероятного хода событий, вплоть до того, что Турция, Иран и Катар предложат России начать процесс военной интеграции в плане безопасности и даже пойти на создание общей обороны.

Альянс Анкары и Тегерана враждебно воспринимается со стороны Саудовской Аравии, которая называет Турцию чуть ли не «предателем общих интересов». Обозначен раскол в арабском мире, подрывающий возможности и потенциал антииранской коалиции. А в районе Персидского залива формируется невиданный в истории новый баланс сил, что ставит под сомнение прежние западные проекты по созданию универсальной системы безопасности. В этой связи США и их партнеры пытаются маневрировать. Но и Москва, поддерживающая тесные отношения с Катаром, Саудовской Аравией, Турцией, Ираном и рядом других государств, может проявить гибкость в дипломатии. Но в целом, констатирует турецкая газета Hürriyet, «на Ближнем Востоке наступают непростые времена».