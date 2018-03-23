Вот в чем заключается истинное положение дел в связи с радикальным назначением Джона Болтона в качестве советника по национальной безопасности США: Financial Times сообщает, что даже ополчившиеся против Ирана вашингтонские «ястребы», такие как глава исследовательского Фонда защиты демократии Марк Дубовиц, просто не поверили своим глазам.

Gage Skidmore Джон Болтон

«Болтон считает, что сделка с Ираном настолько ошибочна, что ее просто невозможно исправить», — заявил Дубовиц.

«Моя давняя надежда на реальное урегулирование сделки с Ираном, возможно, почила с миром в связи с назначением Джона Болтона в качестве нового советника по национальной безопасности», — добавил он.

Сенатор Рэнд Пол, который ранее заявил, что не позволит Болтону занять какой бы то ни было пост в государственном департаменте, несомненно, испытал апоплексический удар, когда узнал о назначении Болтона на должность, которая не требует одобрения сената, пишет Джейкоб Хейлбранн в статье для The National Interest.

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В качестве советника по национальной безопасности Болтон должен будет отвечать за координацию внешней политики администрации, а не продвигать свою собственную повестку дня.

Чуть более недели назад я предположил, что наступила весна неоконсерватизма после того, как президент США Дональд Трамп уволил ныне бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул на его должность кандидатуру главы ЦРУ Майка Помпео. Строго говоря, Болтон не является неоконсерватором. Он никогда не работал в сфере демократизации других стран. Накануне войны в Ираке Болтон ясно дал понять, что просто хочет разбить Ирак. Он больше походит на парня, который выступает за смену того или иного режима: заходим, громим врага, уходим, если есть необходимость, то делаем тоже самое еще раз. Действия Трампа говорят о росте консервативного национализма или, другими словами, о возвращении к доктрине бывшего вице-президента США Дика Чейни.

Gage Skidmore Майк Помпео

Доктрина Чейни — это тяжелая форма республиканского военного унилатерализма, требующего одностороннего отказа от атомного и ядерного оружия. Историк Артур Шлезингер — младший вместе с Ричардом Ровером дали определение американскому унилатерализму в 1951 году в книге о 33-м президенте США Гарри Трумэне и генерале Дугласе Макартуре:

«Иди в одиночку; встретив силу, мобилизуй все силы и средства для ответного удара; нет ничего лучше победы; не нужно задумываться о последствиях — это принципы новой веры».

Звучит очень знакомо, не так ли? Через год такую формулу назвали иллюзией американского всемогущества. Унилатерализм получил новый импульс развития в 1970-х годах, когда 37-й президент США Ричард Никсон был обвинен неоконсерваторами в предательстве, поскольку стремился к разрядке в отношениях с СССР. Унилатерализм был составной частью мировоззрения Чейни, который навязал свое видение доверчивому 43-му президенту США Джорджу Бушу. Только в 2006 году Буш начал отходить от идей, транслируемых Чейни.

U.S. Air Force Дик Чейни

Болтон остался верен своим взглядам. Он никогда не выступал против войны в Ираке. «Я до сих пор считаю, что решение о свержении Саддама было верным», — заявил Болтон в 2015 году. Действительно, также как до начала операции в Ираке, он до сих пор уверен в необходимости свержения правящих режимов в Иране и КНДР. В январе 2018 года в интервью Fox News Болтон заявил: «Мы можем многое сделать, и мы должны это сделать. Наша цель должна заключаться в смене режима в Иране». В феврале 2018 года в Wall Street Journal он сделал заявление о превентивном ударе по КНДР.

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С Болтоном все понятно. Однако это не означает, что Трамп будет пассивно руководствоваться его советами. Во-первых, война, особенно наземная война в Азии, стала бы катастрофой для его президентства. Во-вторых, новая военная кампания на Ближнем Востоке ознаменовала бы разворот его политики на 180 градусов, учитывая его осуждение войны в Ираке во время предвыборной гонки.

Опасность состоит в том, что сторонники жесткой линии, такие как Болтон и Помпео, не станут сдерживать импульсивные инстинкты Трампа. Если глава Белого дома продолжит двигаться в том же направлении и заменит министра обороны США Джеймса Мэттиса на еще одного националиста или неоконсерватора, то ситуация может резко измениться.