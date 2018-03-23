National Interest: Почему все боятся Джона Болтона?
Вот в чем заключается истинное положение дел в связи с радикальным назначением Джона Болтона в качестве советника по национальной безопасности США: Financial Times сообщает, что даже ополчившиеся против Ирана вашингтонские «ястребы», такие как глава исследовательского Фонда защиты демократии Марк Дубовиц, просто не поверили своим глазам.
«Болтон считает, что сделка с Ираном настолько ошибочна, что ее просто невозможно исправить», — заявил Дубовиц.
«Моя давняя надежда на реальное урегулирование сделки с Ираном, возможно, почила с миром в связи с назначением Джона Болтона в качестве нового советника по национальной безопасности», — добавил он.
Сенатор Рэнд Пол, который ранее заявил, что не позволит Болтону занять какой бы то ни было пост в государственном департаменте, несомненно, испытал апоплексический удар, когда узнал о назначении Болтона на должность, которая не требует одобрения сената, пишет Джейкоб Хейлбранн в статье для The National Interest.
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В качестве советника по национальной безопасности Болтон должен будет отвечать за координацию внешней политики администрации, а не продвигать свою собственную повестку дня.
Чуть более недели назад я предположил, что наступила весна неоконсерватизма после того, как президент США Дональд Трамп уволил ныне бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул на его должность кандидатуру главы ЦРУ Майка Помпео. Строго говоря, Болтон не является неоконсерватором. Он никогда не работал в сфере демократизации других стран. Накануне войны в Ираке Болтон ясно дал понять, что просто хочет разбить Ирак. Он больше походит на парня, который выступает за смену того или иного режима: заходим, громим врага, уходим, если есть необходимость, то делаем тоже самое еще раз. Действия Трампа говорят о росте консервативного национализма или, другими словами, о возвращении к доктрине бывшего вице-президента США Дика Чейни.
Доктрина Чейни — это тяжелая форма республиканского военного унилатерализма, требующего одностороннего отказа от атомного и ядерного оружия. Историк Артур Шлезингер — младший вместе с Ричардом Ровером дали определение американскому унилатерализму в 1951 году в книге о 33-м президенте США Гарри Трумэне и генерале Дугласе Макартуре:
«Иди в одиночку; встретив силу, мобилизуй все силы и средства для ответного удара; нет ничего лучше победы; не нужно задумываться о последствиях — это принципы новой веры».
Звучит очень знакомо, не так ли? Через год такую формулу назвали иллюзией американского всемогущества. Унилатерализм получил новый импульс развития в 1970-х годах, когда 37-й президент США Ричард Никсон был обвинен неоконсерваторами в предательстве, поскольку стремился к разрядке в отношениях с СССР. Унилатерализм был составной частью мировоззрения Чейни, который навязал свое видение доверчивому 43-му президенту США Джорджу Бушу. Только в 2006 году Буш начал отходить от идей, транслируемых Чейни.
Болтон остался верен своим взглядам. Он никогда не выступал против войны в Ираке. «Я до сих пор считаю, что решение о свержении Саддама было верным», — заявил Болтон в 2015 году. Действительно, также как до начала операции в Ираке, он до сих пор уверен в необходимости свержения правящих режимов в Иране и КНДР. В январе 2018 года в интервью Fox News Болтон заявил: «Мы можем многое сделать, и мы должны это сделать. Наша цель должна заключаться в смене режима в Иране». В феврале 2018 года в Wall Street Journal он сделал заявление о превентивном ударе по КНДР.
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С Болтоном все понятно. Однако это не означает, что Трамп будет пассивно руководствоваться его советами. Во-первых, война, особенно наземная война в Азии, стала бы катастрофой для его президентства. Во-вторых, новая военная кампания на Ближнем Востоке ознаменовала бы разворот его политики на 180 градусов, учитывая его осуждение войны в Ираке во время предвыборной гонки.
Опасность состоит в том, что сторонники жесткой линии, такие как Болтон и Помпео, не станут сдерживать импульсивные инстинкты Трампа. Если глава Белого дома продолжит двигаться в том же направлении и заменит министра обороны США Джеймса Мэттиса на еще одного националиста или неоконсерватора, то ситуация может резко измениться.