На этой неделе майданное правительство достигло очередных успехов на ниве физического уничтожения Украины. Министерство здравоохранения сообщило о намерении открыть новый рынок экспорта — продавать будут кровь граждан страны. А исполняющая обязанности министра гражданка США Ульяна Супрун предложила отказаться от такого «пережитка советской системы», как флюорография.

Кровь

Последняя идея особенно хорошо смотрится в контексте эпидемии туберкулеза, которая в настоящее время есть на Украине. А идея продавать кровь граждан (которой те якобы сдают слишком много) поражает своей хтонической глубиной. Ранее майданные власти не формулировали свое желание выпить всю кровь из завоеванной Украины настолько прямо.

Цитата из к/ф «Лестница Иакова». Реж. Эдриан Лейн. 1990. США Медицинская помощь

В настоящее время главным достижением майдана на ниве уничтожения медицины является так называемая медицинская реформа, принятая в 2017 году. Она предполагает, с одной стороны, резкое сокращение численности больниц, врачей и уровня их подготовки, а с другой — взимание платы за большинство серьезных операций от родов до лечения сердечно-сосудистой системы. Бесплатным остается только подорожник, и то, в силу ставки на дистанционное лечение, его будут показывать по скайпу.

Добавим, что в украинских больницах регулярный недостаток важнейших препаратов, потому что те не вовремя закупаются минздравом, что у врачей мизерные зарплаты (и, одновременно с этим, огромные долги по ее выплате), что реформа фактически уничтожает скорую помощь, что 70% граждан страны, по данным того же минздрава, ввиду нехватки средств на лекарства занимаются самолечением — и получим приблизительную картину состояния здравоохранения в стране.

Но это еще далеко не предел. Украина, завоеванная майданом, представляет собой территорию оживающих анекдотов. Было бы очень смешно, если бы речь не шла о физическом уничтожении десятков миллионов человек. Известный анекдот, который министерство здравоохранения явно выбрало себе в качестве лозунга, заканчивается такой фразой: «…человек с двумя почками будет мне рассказывать, что у него нет денег!»

Первое важное объяснение специфики работы майдана в области медицины: как и во всем остальном, они ставят целью вытянуть из граждан как можно больше денег. О существовании бюджета все давно забыли, он как бы и не должен работать на граждан. Всё, от появления на свет включительно, должно стоить денег.

На первый взгляд кажется, что одна установка майдана — на физическое уничтожение нации — входит в непримиримое противоречие с другой, на продажу этой нации в виде сырья. На самом деле никакого противоречия нет. Желающим сдать органы перед операцией сделают необходимые проверки. А все остальные пускай лечатся за деньги. Даже если здоровых останется 10%, этого все равно хватит.

Второе, не менее важное объяснение состоит в том, что Украина для западных хозяев майдана — это полигон экспериментов и место, где добывается сырье. Не обязательно лес или уголь — ничто не мешает дополнить этот список и сырьем человеческим. Нелегальные операции с донорскими органами, не говоря уже о суррогатном материнстве и проституции, давно поставлены на поток. Теперь все это нужно «ввести в легальное поле».

Что же получается, когда встречаются интересы майданных завоевателей и интересы Запада? Получается, что торговля биологическим сырьем будет оформлена и упорядочена, а майданной власти разрешат зарабатывать на этом свою копеечку, как зарабатывают они на лесе и угле.

Как майдан сможет заработать, к примеру, на разрешении экспортировать кровь граждан Украины? Да очень просто. Сдавать эту кровь будут здесь, а перепродавать — там. Где-то на украинско-польской границе цена за баррель крови будет неожиданно вырастать в несколько раз. Деньги останутся у посредников. А ведь кровь — это лишь самое простое. Там, внутри, есть куда более интересные органы.

Западные люди с хорошими лицами, в свою очередь, получают на Украине площадку для почти ничем не ограниченных биологических экспериментов и одновременно с этим — почти неиссякаемый источник биосырья, по-прежнему куда более витального, чем их собственное.

Health.mil Кровь

В таком контексте деятельность Ульяны Супрун перестает выглядеть безграмотной вышиваночной дикостью. Неправ губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, месяц тому назад риторически поинтересовавшийся, «сколько можно терпеть дебилов в правительстве». Ульяна Супрун не выглядит неорганичной в майданной власти. Она, наоборот, характернейшее из лиц этой власти.

И крайне важно, что, как бы ужасно это ни звучало, огромное число граждан Украины совершенно спокойно отнесутся к такой своей роли и интересоваться будут только расценками. Этап моральной подготовки населения, этап полного уничтожения всяких представлений о достоинстве уже практически завершен. От работы в бараках за границей и установки на «нормальное» отношение к проституции до продажи органов — совсем небольшой шаг. Так что первые партии украинского биосырья поступят уже совсем скоро.