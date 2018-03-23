Кровь на экспорт. Украина станет биосырьевой сверхдержавой
На этой неделе майданное правительство достигло очередных успехов на ниве физического уничтожения Украины. Министерство здравоохранения сообщило о намерении открыть новый рынок экспорта — продавать будут кровь граждан страны. А исполняющая обязанности министра гражданка США Ульяна Супрун предложила отказаться от такого «пережитка советской системы», как флюорография.
Последняя идея особенно хорошо смотрится в контексте эпидемии туберкулеза, которая в настоящее время есть на Украине. А идея продавать кровь граждан (которой те якобы сдают слишком много) поражает своей хтонической глубиной. Ранее майданные власти не формулировали свое желание выпить всю кровь из завоеванной Украины настолько прямо.
В настоящее время главным достижением майдана на ниве уничтожения медицины является так называемая медицинская реформа, принятая в 2017 году. Она предполагает, с одной стороны, резкое сокращение численности больниц, врачей и уровня их подготовки, а с другой — взимание платы за большинство серьезных операций от родов до лечения сердечно-сосудистой системы. Бесплатным остается только подорожник, и то, в силу ставки на дистанционное лечение, его будут показывать по скайпу.
Добавим, что в украинских больницах регулярный недостаток важнейших препаратов, потому что те не вовремя закупаются минздравом, что у врачей мизерные зарплаты (и, одновременно с этим, огромные долги по ее выплате), что реформа фактически уничтожает скорую помощь, что 70% граждан страны, по данным того же минздрава, ввиду нехватки средств на лекарства занимаются самолечением — и получим приблизительную картину состояния здравоохранения в стране.
Но это еще далеко не предел. Украина, завоеванная майданом, представляет собой территорию оживающих анекдотов. Было бы очень смешно, если бы речь не шла о физическом уничтожении десятков миллионов человек. Известный анекдот, который министерство здравоохранения явно выбрало себе в качестве лозунга, заканчивается такой фразой: «…человек с двумя почками будет мне рассказывать, что у него нет денег!»
Первое важное объяснение специфики работы майдана в области медицины: как и во всем остальном, они ставят целью вытянуть из граждан как можно больше денег. О существовании бюджета все давно забыли, он как бы и не должен работать на граждан. Всё, от появления на свет включительно, должно стоить денег.
На первый взгляд кажется, что одна установка майдана — на физическое уничтожение нации — входит в непримиримое противоречие с другой, на продажу этой нации в виде сырья. На самом деле никакого противоречия нет. Желающим сдать органы перед операцией сделают необходимые проверки. А все остальные пускай лечатся за деньги. Даже если здоровых останется 10%, этого все равно хватит.
Второе, не менее важное объяснение состоит в том, что Украина для западных хозяев майдана — это полигон экспериментов и место, где добывается сырье. Не обязательно лес или уголь — ничто не мешает дополнить этот список и сырьем человеческим. Нелегальные операции с донорскими органами, не говоря уже о суррогатном материнстве и проституции, давно поставлены на поток. Теперь все это нужно «ввести в легальное поле».
Что же получается, когда встречаются интересы майданных завоевателей и интересы Запада? Получается, что торговля биологическим сырьем будет оформлена и упорядочена, а майданной власти разрешат зарабатывать на этом свою копеечку, как зарабатывают они на лесе и угле.
Как майдан сможет заработать, к примеру, на разрешении экспортировать кровь граждан Украины? Да очень просто. Сдавать эту кровь будут здесь, а перепродавать — там. Где-то на украинско-польской границе цена за баррель крови будет неожиданно вырастать в несколько раз. Деньги останутся у посредников. А ведь кровь — это лишь самое простое. Там, внутри, есть куда более интересные органы.
Западные люди с хорошими лицами, в свою очередь, получают на Украине площадку для почти ничем не ограниченных биологических экспериментов и одновременно с этим — почти неиссякаемый источник биосырья, по-прежнему куда более витального, чем их собственное.
В таком контексте деятельность Ульяны Супрун перестает выглядеть безграмотной вышиваночной дикостью. Неправ губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, месяц тому назад риторически поинтересовавшийся, «сколько можно терпеть дебилов в правительстве». Ульяна Супрун не выглядит неорганичной в майданной власти. Она, наоборот, характернейшее из лиц этой власти.
И крайне важно, что, как бы ужасно это ни звучало, огромное число граждан Украины совершенно спокойно отнесутся к такой своей роли и интересоваться будут только расценками. Этап моральной подготовки населения, этап полного уничтожения всяких представлений о достоинстве уже практически завершен. От работы в бараках за границей и установки на «нормальное» отношение к проституции до продажи органов — совсем небольшой шаг. Так что первые партии украинского биосырья поступят уже совсем скоро.