Петербург готов перевести жителей на прямые договоры с поставщиками воды, тепла и других коммунальных ресурсов — ресурсоснабжающими организациями (РСО). 23 марта Госдума приняла новый закон, который облегчает эту процедуру — во имя борьбы с гигантской задолженностью в сфере ЖКХ, однако панацеей от долгов документ не станет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКХ

Деньги тают на глазах

На сегодня совокупный долг за жилищно-коммунальные услуги в стране достиг примерно 1 трлн 200 млрд рублей. Сумма колеблется в пределах 100 млрд — зимой растет, летом падает.

«Долги огромные. Эти 1 трлн 200 млрд рублей крутятся постоянно в долгах между предприятиями жилищно-коммунального комплекса, энергетиками, газовиками», — объясняет один из инициаторов нового закона, депутат Госдумы от «Единой России» Павел Качкаев.

Из этой гигантской суммы лишь 400 млрд рублей должны сами собственники квадратных метров, то есть жители, которые не платят по счетам. Еще 600 млрд рублей — это взаимные долги между предприятиями ЖКХ, газовиками, энергетиками и прочими участниками рынка. Около 250 млрд рублей считаются «остатками» на счетах управляющих компаний.

«Я не говорю, что это оседает или исчезает в недрах управляющих компаний. Это остатки на каждое первое число, на каждый день. То, что мы заплатили как потребители, но пока не дошло до ресурсоснабжающих организаций», — отмечает Качкаев.

Но, очевидно, борьба с воровством в сфере ЖКХ действительно стала одной из причин создания документа. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко считает закон «примером разумного лоббирования РСО». Об этом он заявил на круглом столе с жилищниками и энергетиками. Чиновник признал, что в Петербурге в нескольких районах города большая часть жилого фонда управляется через частные конторы, а не городские жилкомсервисы. И частные компании попадаются петербуржцам очень разные.

«Есть образцы: заходишь в дом — идеально всё, жители радостные, цветочки. А есть компании, которые спустя рукава относятся к своему делу. Они берут деньги у населения и отправляют по своим нуждам. И сделать, по большому счету, мы все вместе с административным ресурсом и РСО ничего не можем. Новый механизм дает возможность РСО забрать те деньги, которые им положены. Это сразу «вымывает» основную массу денег, которая на сегодня, будем говорить прямым текстом, воруется у жителей. Они не приходят ресурсникам, они куда-то деваются, администрация стоит с жителями лицом к лицу и не может ничего сказать, куда деньги делись. Потому что эти (недобросовестные УК — прим.ред.), прикрываясь коммерческой тайной, ничего не открывают, работая через частные расчетные центры», — заявил Бондаренко.

Депутат Павел Качкаев согласен, что управляющие компании стали посредниками, которые фиктивно покупают ресурсы и перепродают их по той же цене. Любая честная фирма при такой схеме не получает ничего, кроме ответственности за безалаберность потребителей.

Спасение от должников

В среднем по стране, за коммунальные услуги регулярно платят 94−95% жителей. В Северной столице эта цифра даже чуть повыше — интеллигентные петербуржцы стесняются задерживать оплату по квитанциям и в 96% случаев не имеют никаких долгов. Но есть и другие субъекты РФ, где к счетам за газ, свет и воду относятся с меньшим пиететом, и собираемость платы за ЖКХ не превышает 60%. Это, в первую очередь, Северный Кавказ и некоторые другие регионы.

При этом прямые договоры между РСО и жителями уже давно существуют в особых случаях, например, петербуржцы уже много лет отдельно платят за электричество. И по этим сборам собираемость в среднем по России, даже с учетом неблагополучных регионов, превышает 98% и подобралась к среднеевропейскому уровню. На похожий результат рассчитывают и инициаторы законопроекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

Это должно быть выгодно и самим управляющим компаниям: являясь посредником, они с момента основания становятся потенциальными банкротами, так как перепродают 100% ресурса за 95−98% стоимости. Оставшиеся 2−5% оседают на плечах УК в качестве долга, и через несколько лет это может привести к банкротству вполне реальному, убеждены авторы инициативы.

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Принятый документ предусматривает несколько путей перехода на прямые договоры на поставку холодной и горячей воды, водоотведение, отопление, вывоз мусора. Собственники многоквартирных домов на общем собрании могут принять такое решение. Тогда у соответствующих РСО будет три месяца на разработку квитанции и прочие детали. Если ресурсники по каким-то причинам не укладываются в срок, по его истечении УК все равно должна перестать выставлять жителям счета — ответственность за любые последствия лежит уже на РСО.

Кроме того, РСО и сами могут в одностороннем порядке расторгнуть договоры с УК, если компания накопила долг за период более двух месяцев. Тогда переходный период сокращается до месяца.

Генеральный директор петербургского ГУП «ВЦКП» (через эту расчетную структуру проходит значительная часть коммунальных платежей) Михаил Корягин утверждает, что для жителей Петербурга переход будет абсолютно безболезненным — в большинстве случаев, они как получали одну квитанцию на оплату коммунальных услуг, так и будут получать, дополнительных платежек никто оформлять не станет. У регионов есть право самим решать, как поступать с квитанциями в случае с прямыми договорами, и в Северной столице пришли к такому решению.

«У нас механизм сбора с приборов учета, весь информационный обмен с банками — всё осталось прежним. Просто для жителей будет написано, что отопление и горячая вода — поставщик такой-то. Дальше база будет понимать, что эти деньги нужно направлять ресурсникам, а остальные — управляющей компании. Всё делает программа», — пояснил Корягин корреспонденту ИА REGNUM.

Впрочем, если жителям и придет двойная квитанция, они могут заплатить лишь по одной из них и будут защищены от любых санкций.

Бегство «напрямую»

Готовность Петербурга к нововведениям подтвердил в беседе с корреспондентом агентства и заместитель главы Жилищного комитета Василий Осипов. «Самое главное, что технологически решен вопрос с вычислительным центром, технология отработана. А дальше уже юридически жители сами будут выбирать, как поступить», — заметил чиновник.

Впрочем, по его мнению, основная масса петербуржцев вряд ли станет забивать себе голову подобными вещами.

«Думаю, население само по себе не организуется, ему всё равно: «Я плачу по квитанции, не у меня же долги». Активного населения очень мало. Поэтому будет работать в основном механизм, по которому РСО переходит на прямые договоры при двухмесячной задолженности УК», — полагает он.

Осипов затруднился спрогнозировать, какое количество петербургских УК лишится возможности взимать плату за тепло и воду, но, на его взгляд, движение в этом направлении будет особенно заметно в секторе частных компаний. «Среди частников процентов 30−35% перейдут на прямые договоры», — считает чиновник.

Не секрет, что некоторые РСО в Петербурге уже используют прямые договоры с жителями, пользуясь существовавшими ранее возможностями законодательства, пусть и менее широкими.

Kvartplata.info Бланк оплаты за услуги ЖКХ в Петербурге

Например, в январе ГУП «ТЭК СПб» объявило о переходе на прямые договоры с собственниками 130 домов в Красносельском районе и расторжении контракта с управляющей компанией «ЖКСервис», так как ее задолженность достигла 180 млн рублей. Компания оплатила энергетикам лишь 16% услуг, хотя уровень собираемости с жителей составил 96,7%.

Кроме того, ПАО «ТГК-1» всегда выступало за прямые договоры с потребителями, на 1 января 2018 года на такой вид отношений перешли жители 537 многоквартирных домов Петербурга. Из них около сотни домов получают отдельные квитанции ТГК-1, а остальные — единые квитанции от ВЦКП, в которые включен платеж в адрес ТГК-1.

По словам Михаила Корягина, энергетики и газовики хотели бы, чтобы в единых квитанциях для них появились отдельные QR-коды, и житель мог бы выбрать, что именно оплачивать, если он финансово ограничен, так как часто первым делом люди пытаются оплатить электричество, чтобы его не отключали. «Мы это дорабатываем сейчас», — сказал Корягин. Однако появится ли в итоге такая опция у петербуржцев, пока непонятно.

Долг за ЖКХ: навсегда ваш

Павел Качкаев призывает не считать новый законопроект панацеей в борьбе с долгами ЖКХ. Эти долги растут со скоростью 100 млрд в год, и удачей, на его взгляд, будет добиться сокращения темпов роста хотя бы до 50 млрд рублей в год.

Кроме того, есть и печальный феномен так называемой безнадежной задолженности — долги за коммунальные услуги, которые в особо запущенных случаях тянутся чуть ли не с советских времен и, очевидно, никогда не будут выплачены. РСО взыскивают свою часть с управляющих компаний, но тем неоткуда взять деньги.

В Северной столице долг за ЖКХ уже превысил 20 млрд рублей на начало 2018 года. Василий Осипов не хочет оперировать словами «безнадежная задолженность», поэтому предложил называть ее задолженностью, которая лежит «за сроками исковой давности» — то есть, которой уже более трех лет. И доля таких долгов в составе этих 20 млрд рублей достигает 25%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

«Я не говорил, что этот закон решает проблему неплатежей в полном объеме. Если мы увеличим уровень собираемости на 2−3%, то это тоже будет плюс», — сказал депутат Качкаев, обращаясь к жилищникам на круглом столе в Петербурге.

«Так когда будет решена проблема неплатежей?» — поинтересовался у президиума заместитель генерального директора ГУП «ТЭК СПб» Юрий Тельтевский.

«После второго пришествия», — мрачно отшутился вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.