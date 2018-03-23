В 2017 году весь западный мир опасался, что на президентских выборах во Франции победу одержит националистический популизм. В этом году опасения западного мира стали реальностью, только уже на всеобщих выборах в Италии, пишет Алваро Наргаз Ллоза в статье для американского издания The Hill.

Pava Флаги Италии и ЕС

Потребуются недели, возможно, месяцы переговоров между несколькими сторонами, чтобы сформировать новое правительство Италии. Но урок для ЕС состоит в том, что неудачи традиционной политики продолжают подпитывать популистские силы. Риск состоит в том, что в конечном итоге крупная европейская страна может оказаться под управлением безудержного правительства, обладающего достаточной властью для того, чтобы начать реализовывать националистическую и нелиберальную политическую повестку.

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«Движение пяти звезд», набравшее на выборах 32,7% голосов, представляет собой запутанное сочетание левого и правого популизма. «Движение пяти звезд» показало лучший результат, который смогла получить отдельная партия. Правоцентристская коалиция, в которую вошли «Вперед Италия» экс-премьера Сильвио Берлускони и несколько крайне националистических и ксенофобских партий, включая «Лигу севера», набрала 37% голосов. Однако «Лига севера», которая ранее находилась под мягким руководством «Вперед Италия», обошла партию Берлускони на пять процентов, вследствие чего она сможет оказать существенное влияние на ход дальнейших событий. Суммарное количество голосов «Движения пяти звезд» и популистских партий, входящих в коалицию Берлускони, достигает 55%.

paz.ca Сильвио Берлускони

Традиционные левые партии, особенно это касается правящей Демократической партии, и традиционные правые партии, включая партию Берлускони, потерпели унизительное поражение. Берлускони является олицетворением классических недугов системы, особенно коррупции. Из-за мошенничества в налоговой сфере экс-премьеру запретили занимать государственные должности до 2019 года. Берлускони — это классический пример противоречия между государственными и личными интересами. Левые партии хотя и получили власть в свои руки несколько лет назад, но их реформы не оправдались. Италия до сих пор не может восстановить темпы экономического роста даже на фоне общего экономического восстановления Еврозоны. В 2017 году экономический рост Италии составил всего 1,5%, т. е. меньше, чем в среднем по региону.

Подобно гражданам других европейских государств, граждане Италии считают, что виновниками всех бед являются мигранты, процесс глобализации и Европейский союз. Это привело к тому, что такие партии, как «Движение пяти звезд» и «Лига севера», получили сильную поддержку избирателей.

В послевоенной Италии на политической арене доминировали христианские демократы и социалисты, однако в меньшей степени. «Чудесные» десятилетия наступили в 1950-х и 60-х годах. Это было вызвано в основном низким уровнем налогообложения, осторожной финансово-бюджетной политикой и открытой экономикой. Затем настали неприятные 70-е годы. Италия, как и многие европейские страны, начала потреблять накопленный капитал. К 1993 году государственные расходы достигли 53% от ВВП.

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В 1990-х годах прошла операция «Чистые руки» — беспрецедентный комплекс полицейских мероприятий и судебных процессов, направленный на борьбу с коррупцией. Политическим партиям Италии был нанесен сокрушительный удар. Христианским демократам пришлось уступить свои позиции партии «Вперед Италия» Берлускони.

Между тем упадок экономической жизни Италии продолжается. Международная конкурентоспособность некоторых корпораций и положительная динамика промышленно развитого севера страны всё еще позволяют скрывать тревожную тенденцию. С момента мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, экономика страны до сих пор не вышла на докризисные показатели, а уровень государственного долга является одним из самых высоких в мире.

Images Money Евро

Неудивительно, что в этих условиях популярность популистских сил продолжает расти. Однако граждане других европейских государств всё еще пытаются остановить продвижение популистов. Это произошло во Франции в 2017 году в ходе президентских выборов. Однако результаты выборов в Италии указывают на то, что без пересмотра социально-экономической модели Европы сдерживание популистского потока будет продолжаться недолго.