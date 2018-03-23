Алексей Георгиевич Явленский — брат генерал-майора Сергея Явленского и псковского губернатора Дмитрия Явленского — могучий, атлетичный, повелитель женских сердец, ловелас, прекрасный фехтовальщик и стрелок из револьвера был поражен как молнией изобразительным искусством и всю жизнь посвятил рисованию. В творчестве художника можно разглядеть непростую судьбу, огромное трудолюбие, настойчивость в выработке своего стиля и реализации таланта. По мнению искусствоведов, Явленский привлек в свои картины законы других искусств: архитектуры — в равновесии красок и цветов; музыки — в звучных ритмах красок; танца — как линии красок; скульптуры — как формы красок; поэзии — как содержания или как Слова возвещения красок, а его живопись представляет собой симфоническое целое.

Алексей Явленский. Автопортрет в цилиндре. 1904

Алексей Явленский родился в Кузлово, рядом с Торжком Вышневолоцкого уезда Тверской области. Он был сыном гусарского полковника Егора Никифоровича Явленского (1826—1885) и его второй жены Александры Петровны Медведевой, наследницы имения Кузлово. Кроме него в многодетной семье был старший сводный брат Константин, три родных брата — Сергей, Александр и Дмитрий, а также две сестры — Нина и Вера. Постоянные переезды семьи вследствие новых назначений отца семейства препятствовали получению образования, поэтому дети, включая Алексея, с 1874 года жили с матерью в Москве, где и учились.

Алексей учился в кадетском корпусе 3-го Александровского военного училища, когда ему довелось в 1882 году посетить Всероссийскую промышленно-художественную выставку, перенесенную с 1881 года из-за покушения народовольцев на императора Александра II.

На выставке кадета сильно потрясло искусство современных ему живописцев Брюллова, Васнецова, Верещагина, Ге, Иванова, Крамского, Куинджи, Репина, Поленова, Прянишникова…

«Это был поворотный пункт моей жизни. С тех пор искусство стало моим идеалом, самым святым, к чему стремится моя душа…» — писал Алексей Явленский в своих воспоминаниях.

В 1884 году двадцатилетний Алексей Явленский заканчивает училище и становится подпоручиком гренадерского пехотного полка в Москве. Вместе с отцом было решено после окончания кадетского корпуса направить Алексея в художественную школу, но отец скончался, и вместо занятий живописью Явленский вынужден был, в целях материальной поддержки семьи, поступить в Александровское военное училище.

Был выработан другой план. Окончить училище на отлично, чтобы остаться по распределению в Москве и получить художественное образование. Для этого Явленский поменял распорядок своего дня и вставал в три часа утра вместо шести, ежесуточно посвящая занятиям на три часа больше, чем другие. Алексей стал лучшим полковым стрелком из револьвера, одним из лучших фехтовальщиков.

По окончании военного училища с отличием в 1887 году Алексея оставили служить в Москве. Но Академия художеств, которую могли посещать офицеры, находилась в Петербурге…

Сестра помогла Алексею в 1890 году перевестись на военную службу в Петербург, где он в 25 лет поступил в Императорскую Академию художеств и стал посещать там курсы рисунка и живописи головы, а также курс батальной живописи. Чтобы «поставить руку», рисовали и писали до изнеможения.

Консерватизм академического преподавания оказался неинтересен, в работах Явленского начала проявляться тяга к обобщению. Ростки своего стиля были обнаружены в работе 1892 года «В. В. Мате за работой».

Алексей Явленский. Гравер Василий Матэ за работой. 1892

Заметивший дар Явленского профессор эстетики Зачетти познакомил его со своим другом Ильей Репиным, у которого на встречах по средам появлялись Константин Коровин и Николай Ге, Василий Суриков и Виктор Борисов-Мусатов, Иван Шишкин и Архип Куинджи, чьи бессмертные работы украшают залы лучших музеев мира. В мастерской Репина Явленский увидел мастера за работой над картиной «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Явленский познакомился с любимой ученицей Репина Марианной Верёвкиной, которая также тяготела к «другому искусству». Веревкину привлекло именно творчество Алексея Явленского, ей «понравился отход от реалистической традиции, внутренние метания, попытки поиска собственного языка», о чём она написала в одном из писем:

«Я полюбила его искусство и захотела помочь ему. Он мне понравился, хотя я знала, что он легкомысленный человек и ловелас».

Явленский решил оставить военную службу и посвятить себя целиком живописи. С благословления отца Марианны, генерала от инфантерии, командующего армией, принадлевшего к самому благородному и знатному слою дворян Владимира Николаевича Верёвкина, который был в то время доверенным лицом императора и комендантом Петропавловской крепости, вступили в гражданский брак и в 1896 году уехали жить в Мюнхен вдогонку за своими друзьями-художниками И. Грабарем и Д. Кардовским. Все они поступили в частную художественную школу словацкого живописца Антона Ашбе. Друзья очень много работали, начиная занятия в 8 утра и заканчивая в 8 вечера.

Официальный брак с выдающейся русской художницей Марианной Верёвкиной не был оформлен ввиду нескольких причин. Огромная пенсия, которую она сможет получать после смерти отца только до замужества. Кроме того, «их связывали только платонические отношения в силу определенного душевного настроя Верёвкиной», которая решила посвятить свою жизнь раскрытию таланта Явленского. Жизнь их строилась по принципу «учительница» — «ученик» и была полна частых споров и ссор.

В качестве горничной и кухарки Марианна привезла в Германию свою воспитанницу, Елену Незнакомову (1881—1965). В 1902 году в Прибалтике, где больше года прожила «семья», у 38-летнего Алексея от Елены Незнакомовой родился сын Андрей. Переживания и страдания не разорвали узы гражданского брака, который продлился до 1919 года.

К 1903 году в живописи Явленского уже практически нет академизма и реализма. Он работает над портретами, натюрмортами и пейзажами. Предметы максимально абстрагированы, над всем господствует цвет, выражающий эмоции. Этот «эффект вырывания из среды для произведений Явленского очень характерен, и на зрителя по сей день производит сильнейшее впечатление».

В 1905 году в Мюнхене Явленский и Верёвкина открыли школу живописи, в которой «ученик» руководил и давал уроки живописи и рисунка, а «учительница» читала теорию и историю искусства.

Периодически Явленский подпадал под сильное влияние работ других художников, вплоть до заимствования их манеры письма. До 1908 года он писал в стиле Ван Гога, потом под влиянием французских художников Явленский развил свой собственный стиль цветовой гаммы, которым писал до начала Первой мировой войны.

В 1909 году он основал вместе с Василием Кандинским, Адольфом Эрбслёхом, Габриэль Мюнтер, Марианной Верёвкиной и другими «Новое мюнхенское художественное объединение», но там было много неизвестных новичков. Поэтому затем Кандинский и Франц Марк создали «Синего всадника». Явленский выставлял свои работы совместно с работами художников группы. «Синий всадник» организовывал свои выставки и публиковал художественный альманах. На этих выставках начали продаваться работы Явленского.

В 1912 году в 48-летнем возрасте Явленским были написаны большинство его голов, а также автопортрет, который считается одним из величайших достижений экпрессионизма.

Алексей Явленский. Автопортрет. 1912

В 1914 году Германия объявила войну России. «Нежелательным лицам», включая 50-летнего Явленского, и «семье» пришлось уехать в швейцарское местечко Сен-Пре на берегу Женевского озера. «Царская» пенсия Веревкиной значительно уменьшилась и приходила с большими опозданиями. Закончилась благополучная жизнь с ежегодными по несколько месяцев путешествиями, коллекционирование картин и предметов искусства. Здесь Явленский написал серию ландшафтных работ «Вариации».

"Моя душа после всех страданий стала другой. И я должен был искать другие формы, цвета и краски, чтобы выразить ее. Художник… при помощи форм и красок должен говорить о божественном в себе. Поэтому произведение искусства — это видимый Бог, а искусство — это стремление к Богу», — считал Явленский на склоне лет.

В 1917 году «семья» переехала в Цюрих, где была написана другая серия «Мистические головы». Это были стилизованные женские лица, начало которым положил портрет «Галки» — Эмми Шайер. «Большие глаза с черными зрачками завораживали, притягивали к себе зрителей, обнаруживая связь с византийскими мозаиками и близкой русскому человеку православной иконой».

Эмми, дочь крупного фабриканта и художница-импрессионистка, была так потрясена творчеством Явленского, что перестала творить сама и в 1920 году нанялась к Явленскому для организации выставок, интервью и подготовки докладов о его творчестве с зарплатой в виде процентов от продажи его картин.

Одновременно с «Мистическими головами» Явленский работал над другим циклом — «История Спасителя» (или «Лики Спасителя»). По словам искусствоведов, в них преобладает самопогружение художника, уход его в себя. Нанесенные тонкими мазками пастельные тона образуют овальные лики, часто с закрытыми глазами и третьим глазом — символом мудрости.

Алексей Явленский. Лицо Спасителя. Мученик. 1919

Нервная домашняя обстановка начала подрывать здоровье Явленского, и «семья» подалась в теплую швейцарскую Аскону. В Асконе была написана новая, четвертая по счету серия работ — «Абстрактные (или конструктивные) головы». Импресарио Явленского Эмма Шайер поясняла эту серию тем, что «Явленский транспонировал человеческую голову на язык абстрактной жизни, выпрастал ее из земного бытия, чтобы возвысить таким образом душу и дух». Ссоры с Марианной еще более накалялись.

Алексей Явленский. Абстрактная любовь. Голова. 1925

В 1921 году выставка 57-летнего Явленского в Висбадене оказалась очень успешной, и тогда Явленский решил остаться в этом городе, в котором он познакомился и получил финансовую поддержку коллекционера и мецената Генриха Кирхгофа. В 1922 году к нему переехали Елена и его 19-летний сын Андрей, с детских лет занимавшийся изобразительным искусством. Марианна осталась в одиночестве в Асконе. Выросший сын и его требования жить в браке с его матерью и другие причины в конце жизни Явленского перевесили профессиональную, материальную и духовную помощь, оказанную ему Марианной на протяжении 30 лет, а также слово офицера и мужчины, данные ее отцу. В том же 1922 году Явленский обвенчался с Незнакомовой.

В 1924 году по совету импресарио Эммы Шейер («Галка») он вместе с Василием Кандинским, Паулем Клее и Лионелом Фейнингером основал объединение «Синяя четвёрка», проводившее свои выставки в США и Германии.

С 1927 года Явленского постоянно мучили боли в ногах, правая рука начала постепенно неметь. Свою болезнь он считал «кармической», ее причиной «безумную душевную депрессию последних десяти лет» в качестве «наказания за эгоистическое прошлое».

После 1933 года, когда к власти в Германии пришел Гитлер, выставки Явленского были запрещены, его картины были объявлены вредными, вырожденческими. Обнаруженная нацистами часть его работ была конфискована для показа в качестве «дегенеративного искусства».

Явленский начал писать совсем небольшие работы с символическими головами Христа, называя их «Медитациями», так как почти не мог шевелить правой рукой и помогал ей левой. В работах «характерны нарочитая грубость широкого мазка и мрачность контрастного колорита». Искусствоведы считают более 1600 созданных «Медитаций» вершиной творчества Явленского, утверждая, что эта серия не имеет себе равных в истории искусства ХХ века.

Алексей Явленский. Медитация

В 1938 году покинутая в Асконе Марианна Верёвкина скончалась, а Явленский прекратил заниматься живописью, последние годы жизни провел в кровати и инвалидной коляске и умер 15 марта 1941 года, во время Второй мировой войны. Алексей Явленский похоронен в Висбадене на русском православном кладбище.