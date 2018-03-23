Турецкое правительство после окончания Второй мировой войны вступило в очень тесные отношения с США. Начиная с вопросов военной промышленности и заканчивая передачей технологий. Во всех отраслях двухстороннее партнерство развивалось и достигло стратегического партнерства. Однако в последние пять лет отношения начали портиться, а напряжённость между Анкарой и Вашингтоном стала увеличиваться. Эксперты пытаются понять, в чем причина смены Турцией вектора на американском направлении.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Разногласия переросли в открытую враждебность. При этом негатив турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к США имеет личные причины. Учитывая альянс, вынужденно сформированный «глубинным государством» после крупного коррупционного скандала 17/25 декабря 2013 года, крайне рискованную ситуацию с Резой Заррабом в американском суде и возможный экономический кризис, вызванный санкциями, необходимо было найти «козла отпущения». По этой причине Эрдоган не смог противостоять стремлению евразийского «глубинного государства» возродить «опекающий» режим. Это был единственный способ защитить свою власть и избавиться от верховного суда. Евразийская «глубинная структура» с начала 2000-х годов искала возможность обретения права вето на решение военного и бюрократического аппарата (т.е. создания структуры опеки). По этой причине нужно было уйти от США и Европы.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

После коррупционного скандала 17/25 декабря 2013 года Эрдоган ушел от процесса урегулирования курдского вопроса, что сделало его зависимым от «глубинного государства». Оно прибрало президента к рукам. Позднее 15 июля приумножило свои силы и под лозунгом «борьбы с политической реакцией» покончило (с помощью Эрдогана) со своей второй целью — движением «Хизмет», выступающим за честность и справедливость. Таким образом «глубинное государство» добилось всего, чего хотело, не испачкав при этом руки. Были нейтрализованы курдское политическое движение и правая общественная организация «Хизмет». Вместе с ними в рамках широчайшей репрессивной политики после разыгранной попытки государственного переворота были устранены либералы, социалисты, алевиты, ученые, журналисты, писатели — все люди, способные критиковать власть.

Турция фактически прекратила сотрудничество с США и НАТО. Отныне Вашингтон для Анкары является врагом. Турецкое правительство, как пропагандистская машина, не боится заявлять об этом на каждом углу и при каждом удобном случае настраивать общество на сжигание всех мостов с американцами. Можно состоять формально в НАТО или декларировать на словах партнерство, но в действительности этого нет. Ведущие мировые СМИ говорят о том, что опасность столкнуться лицом к лицу с армией США возрастает. Более того, на эти риски обращают внимание американские военные и гражданские должностные лица. В Турции же царит настроение «раздавим и не посмотрим», кажущееся крайне маловероятным и неразумным.

В 1990-е годы государством, которое приютило у себя Poised Hammer во время операции Provide Comfort, которое разрешило курдам провести запретную для полетов безопасную линию по своей территории, которое действовало совместно с Вашингтоном и воздушными силами союзников, была Турция. Турция, а не кто-то другой! Опять же, именно Анкара дала свое разрешение на создание на севере Сирии зоны безопасности для курдов совместно с американскими частями, а также позволила США под видом этого контролировать воздушное пространство. Что же изменилось? По какой причине Турция стала считать Соединенные Штаты своим врагом? Из-за оружия, которым американцы снабдили «Демократический союз»? Но разве не Анкара открыла свои границы силам иракского Курдистана, пешмерге, переправив их в Северную Сирию к «Демократическому союзу» через свою территорию, когда «Демократический союз» хотел взять на себя контроль в Кобани?

Внешняя политика и политика безопасности Турции определяется лишь на основе интересов Эрдогана и его приближенных. Она не берет за основу поиски геополитического или силового баланса. Именно в связи с этим политическая линия страны, которая не знает, чего она хочет и к чему стремится, постоянно изменяется. Геополитические условия остаются те же. Меняются внешнеполитические интересы, ожидания по безопасности. Мировые державы уже готовы извлекать выгоду из слабостей Турции. Точно так же, как это произошло с Великобританией и Францией после Первой мировой войны. Однако для правителей, которые сосредоточены на собственных интересах выживания, это не имеет никакого значения. Тот, кто едет в Ватикан, встречается с папой Римским и играет роль представителя полутора миллиардов мусульман, хочет услышать только аплодисменты, усыпляя народ иллюзией внутренней политики. В таких вот условиях Турция переживает свою «болезнь» на Ближнем Востоке.

После пережитой напряженности отношения между Анкарой и Вашингтоном вступили в фазу, когда их «уже невозможно починить». Теперь на место «общих ценностей» пришли «две страны со схожими интересами». Турция вступила в новую фазу с США, поговаривают о сценариях «горячих конфликтов». По причине операции в Африне, длящейся уже почти два месяца, турецко-американские отношения испортились еще больше. Судя по всему, напряжение между двумя столицами будет нарастать и дальше. Анкара хочет, чтобы Вашингтон вывел свои войска из Манбиджа. Американская сторона в свою очередь заявила о том, что они «останутся в Сирии надолго и не покинут Манбидж». США не меняют своих позиций.

Турецкая армия

Американское общество поддерживает курдов. Большая часть новостей в американских СМИ говорят о «жертвах среди гражданского населения» и о том, что «борьба Турции с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приносит вред». Еще одной темой является сближение Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным. Американские источники считают, что операция в Африне больше направлена на внутреннюю политику. Встречаются даже предположения о возможных досрочных выборах. Эрдоган, который рассматривает эти выборы как вопрос жизни и смерти, планирует набрать голоса на противостоянии американцам. Правящая Партия справедливости и развития готовится подать в суд на Вашингтон за оружие, предоставленное «Отрядам народной самообороны». Проправительственные турецкие СМИ пестрят «антиамериканской» риторикой.

Анкара усиливает напряжение по двум причинам. Первой причиной является «личные» счеты Эрдогана. Следует помнить о существовании Зарраба, сотрудничающего с прокурором, который «очень хочет» поделиться известной ему информацией. Второй причиной является важная деталь, о которой упоминали курдские источники (часто появлялась в заявлениях Салиха Мюслима): «Все доказательства, которые могут привести Эрдогана в международные суды, находятся в руках России и Соединенных Штатов». Захваченные члены Свободной сирийской армии (или другие иностранные боевики, собранные под крышами различных групп) могут поделиться некоторыми знаниями, способными поставить Анкару в трудное положение. Нет никакой гарантии, что действия Свободной сирийской армии или другие документы, связанные с Сирией, не будут опубликованы в будущем. В настоящий момент политическая конъюнктура может выступать во благо Эрдогана, но не следует забывать, что «союзники и враги» в нашей географии очень быстро меняются местами.

Tccb.gov.tr Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Однако несмотря на то, что напряженность между Анкарой и Вашингтоном выглядит так, как будто сотрудничество между странами может вот-вот оборваться, мы не раз были свидетелями того, как Эрдоган внезапно разворачивался на 180 градусов. А потому враждебная в отношении США риторика может очень быстро смениться на дружественную.