Последняя кадровая перетряска в Вашингтоне привела к полному закреплению на самом верху самых ярких консерваторов и ястребов. Новый госсекретарь Майкл Помпео переселяется в госдеп из ЦРУ, где он пробыл год на посту директора. Он известен жесткостью и принципиальностью, но главное — полной лояльностью президенту Трампу. И это ключевые слова для оценки новых назначений с целью общего прогнозирования.

Дядя Сэм

Майкл Помпео известен своим неприязненным отношением к России. Однако сразу после получения путевки в госдеп он сделал заявление, ошеломившее всех, кто его знал. Помпео назвал Китай главной стратегической угрозой для США и подчеркнул, что именно Китай, а не Россия. Иными словами, личные пристрастия нового главы госдепартамента не будут руководить им при определении внешней политики США. Он будет проводником основных идей Дональда Трампа, опираясь на непростую кадровую базу госдепа.

Mark Taylor Майк Помпео

Назначенная на пост директора ЦРУ Джина Хаспел тоже не может быть отнесена к разряду любителей русской имперской идеи или ее советского претворения в жизнь. Она выросла внутри системы ЦРУ в те годы, когда СССР был главным врагом. Но она также помнит времена, когда Россия не только не рассматривалась в Лэнгли как противник, но и интерес к сбору информации по ней уменьшился на порядок. Вопрос снова не в ее личных симпатиях, а в готовности осуществлять политику действующего президента.

И это не праздный вопрос. Последние дни Трамп подвергается ядовитой и исступленной критике со стороны бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана. Интересно, что этот человек был в юности коммунистом и в 1976 году голосовал за товарища Гесса Холла. Потом он изменил отношение к России и отличился заявлениями, свидетельствующими о полном непонимании политики и намерений нынешнего российского руководства. Так, он беззастенчиво определил политику Путина как «русскую националистическую» и поэтому — губительную для граждан страны. Ни один из серьезных критиков российского президента не определит его никак русским националистом, а вот бывший директор ЦРУ себе это позволил всем фактам и всей аналитике вопреки.

Сейчас Джон Бреннан говорит о том, что власти России могут располагать компроматом на Трампа. Такое высказывание непростительно для третьеразрядного журналиста, а для бывшего директора ЦРУ — преступно с профессиональной точки зрения. Интересный пусть прошел Бреннан: от марксизма к агрессивному либерализму и к нескрываемой симпатии к исламистам, а еще — к неистовой антимосковщине.

Другой бывший директор, Майкл Хайден, не позволяет себе высказываться в стиле несуразной подзаборности. Однако и он не скрывает своей неприязни к нынешнему президенту и его намерению начать конструктивный диалог с Россией. Излишне пояснять, что открытая война против президента Трампа со стороны верхушки отставников ЦРУ не может не влиять на мысли и дела действующих офицеров. В этой ситуации готовность Джины Хаспел следовать линии президента является главным вопросом в определении ее грядущей роли в российско-американском детанте.

Central Intelligence Agency Джина Хаспел

Справедливости ради надо добавить, что не все бывшие высокопоставленные сотрудники ЦРУ действуют в рамках парадигмы «свержения Трампа любой ценой». Бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл заявил еще три месяца назад: «Не удивлюсь, если Боб Мюллер (спецпрокурор Робер Мюллер, расследующий «российское вмешательство в выборы 2016 года» — А.Э.) убедится, что команда Трампа не делала ничего незаконного в контактах с российскими представителями. Я думаю так, потому что «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», да и всяк кому не лень копали-копали и не нашли ничего. Думаю, что если бы обнаружили что-то существенное, то непременно опубликовали бы. И если бы Боб Мюллер что-то обнаружил, то тоже была бы утечка». Майкл Морелл открыто поддерживал Хилари Клинтон на выборах, но интеллектуальная и профессиональная честность для него не утеряли важность, как мы видим.

С тех пор много воды утекло. Майкл Морелл был прав: всё идет к тому, что расследование придет к выводу, что Трамп и его команда не были замешаны ни в чем противозаконном. Напомним, что комитет палаты представителей конгресса уже пришел к такому выводу.

Однако последнее назначение Дональда Трампа вызывает в Москве подлинную тревогу. Вчера вечером стало известно, что советник по национальной безопасности Герберт Макмастер покидает свой пост, а заменит его бывший представитель США в ООН Джон Болтон. Этого человека можно смело назвать русоскептиком со стажем. В его высказываниях в адрес России мы найдем нескрываемое недоверие и тщательно скрываемую «личную неприязнь». Правда, это не мешало Болтону взаимодействовать конструктивно с российской делегацией в ООН. Он человек высокого интеллекта и незаурядных дипломатических способностей.

Влияние Болтона на американского президента будет чрезвычайно существенным. При всём его неприязненном скептицизме он едва ли будет препятствовать детанту с Россией. Джон Болтон является отъявленным и непреклонным ястребом по отношению к Ирану, Хезболле, Хамасу, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Аль-Каеде (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочим исламистам. Не надо быть гадалкой, чтобы спрогнозировать ужесточение политики по отношению к Тегерану и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возможно, будут предприняты дополнительные удушающие шаги против Северной Кореи.

Gage Skidmore Джон Болтон

Отношение к России при Болтоне-Помпео-Хаспел может поменяться в лучшую сторону. Во-первых, этого хочет и будет добиваться Дональд Трамп. Во-вторых, приверженность этих людей борьбе с радикальным исламизмом намного сильнее их неприязни к России. При этом их интерес к происходящему в бывших республиках СССР заметно ниже, чем у Обамы и его окружения. Можно вполне представить себе эффективное сотрудничество между США и Россией на Ближнем Востоке. Вполне реальным при таких кормчих будет совместная борьба с международным терроризмом. И еще: уменьшение американского вмешательства в дела России и ее соседей.

Известный вашингтонский эксперт, глава организации Jellyfish (Медуза) Майкл Бэгли рассказал в беседе с нами, что сразу после победы Трампа он участвовал в подготовке ряда проектов из разряда «экономической дипломатии» вместе генералом Майклом Флинном, который был первым советником по национальной безопасности в администрации Трампа. Бэгли вторит президенту Трампу: «Сближение с Россией — это для нас очень полезное дело. Сейчас самое время для эффективной экономической дипломатии. Это будет выгодно обеим сторонам». Бэгли считает, что сейчас наступает самое подходящее время для конструктивного экономического взаимодействия.

К этому можно прибавить возможный канал для потепления через Иерусалим. Болтон и Помпео относятся к самым убежденным друзьям Израиля в Вашингтоне. Особые отношения между президентом Путиным и премьер-министром Нетаньяху позволяют надеяться на то, что возможный треугольник возникнет в ближайшие недели. Это будет, несомненно, в интересах России.

Можно сказать, что появился новый шанс на американо-российский детант. Как только Трамп освободится окончательно от узды расследований и преследований.