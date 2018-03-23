Апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти в интервью украинскому порталу «Обозреватель» сделал любопытное заявление. Отвечая на вопрос, как бы ответил папа Римский Франциск на приглашение войти в Нормандский формат, монсеньор сказал: «Что касается Нормандского формата или любого другого формата, я уверен, что если бы его пригласили, папа не делал бы шагов назад, конечно же, уважая непосредственную природу Святого престола, стоящую превыше личных интересов и манипуляции, и опираясь исключительно на свою природу носителя моральных ценностей».

Catholic.by Нунций Гуджеротти хочет большего

Kremlin.ru Переговоры в «нормандском формате»

По словам нунция, понтифик очень интересуется событиями на Украине. Ему «близка к сердцу» ситуация отношений между Церквями и, конечно же, жизнь католических общин. Он также часто интересуется состоянием военнопленных и их семей, как и всевозможными путями, благодаря которым он может посодействовать их освобождению. Франциск постоянно хочет быть уведомленным о деталях гуманитарной акции «папа для Украины», чтобы видеть, достигает ли она своей цели, а также чтобы «изучать новые способы предоставления необходимой помощи страдающим людям». Папа часто задается вопросом о том, как продолжить помогать, учитывая, что изначально направленные 16 миллионов евро практически исчерпаны, просил «нас подумать об этом и подготовить для него возможные предложения». Вместе с тем, говорит нунций, «я лично немного разочарован той тишиной, которой был покрыт на Украине и в мире этот жест солидарности папы и многочисленных, часто бедных, католиков всей Европы».

При этом Ватикан старается иметь дело со всеми участниками украинского конфликта. Так, нунций неоднократно посещал Донецк, а в декабре 2016 года побывал в Луганске. Эти поездки вызывают раздражение у некоторых украинских деятелей. Оппонируя критикам, монсеньор задавался вопросами: «Посещать католиков в той зоне должен апостольский нунций, который работает в Российской Федерации, или какой-то особый посланник Святого престола? Понятие территориальной целостности нужно ограничить лишь поверхностью земли, не считая ее жителей (которые в этом случае должны были быть истреблены или депортированы, чтобы реальность соответствовала международному праву)? Поэтому апостольский нунций на Украине мог бы посещать те земли законно, главное — не встречаться с людьми?». Однако ресурсы, которые может задействовать Святой престол, носят ограниченный характер, что подтвердил и сам архиепископ Гуджеротти. Соответственно, ему нужны партнеры на местах.

С учетом интереса папы к гуманитарным вопросам, таковыми могут выступать разве что Русская православная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата. Так, РПЦ приняла участие в крупном обмене пленными между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками, состоявшемся в конце прошлого года, когда Донецк передал 57 человек, Киев — 165, Луганск отправил 16 человек, Киев — 75 человек. Как отмечалось, большую роль в достижении итоговой договоренности сыграл патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который обсуждал реализацию договоренностей с лидерами ДНР и ЛНР, а также главой общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком. Вряд ли партнером Ватикана может стать Украинская греко-католическая церковь, к ней всё-таки на востоке Украины сохраняется настороженное отношение, и эта ситуация быстро не изменится.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Однако главное для Святого престола здесь — это заручиться поддержкой какого-нибудь сильного государства, участвующего в решении украинского кризиса. Нормандский формат, от участия в котором, по мнению нунция, папа Франциск не стал бы отказываться, включает в себя глав государств и министров иностранных дел четырех стран — Германии, России, Украины и Франции — и занимается урегулированием ситуации на востоке Украины, в Крыму и исполнением Минских соглашений. Официальному Киеву от Ватикана нужен лишь визит понтифика на Украину, чтобы выдать это за свой «небывалый дипломатический успех». Берлин и Париж заняты преимущественно европейскими делами. При этом отношения между Святым престолом и французскими властями, декларирующими ярко светский характер, поддерживаются в «теплом состоянии». Более активно папа работает с немецким канцлером Ангелой Меркель, но тут у них общность интересов связана с проблемой беженцев, заполонивших ряд стран Евросоюза.

Так что фактически, если говорить об Украине, остается одна Россия. Однако будет лучшим, пожалуй, в этом случае начать с двухстороннего формата по примеру договоренностей в отношении Сирии. Напомним, что Святой престол и Московский патриархат уже организовывали совместные акции по сбору и распространению гуманитарной помощи сирийцам. Разработан проект по реконструкции католических и православных культовых объектов, которые были разрушены террористами. Изучается вопрос предоставления помощи сирийским больницам — обучение персонала, отправка медикаментов, предоставлении финансовой поддержки. Начав с малого, можно перейти потом к большему. Понятно, что Ватикан сегодня борется за укрепление своей государственности через активное участие в международной политике, за восстановление своего влияния. Сотрудничество с Россией по Украине способно стать одним из шагов на этом долгом пути.