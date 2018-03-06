Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Украинское правительство продолжает «укреплять» доверие иностранных инвесторов к приватизации. В начале текущей недели Кабмин внезапно отменил сразу два конкурса — на продажу 25% акций Одессаоблэнерго и 30% акций Сумыоблэнерго (должны были состояться 21 и 30 марта соответственно). Причём как минимум по одному из облэнерго уже были получены гарантийные взносы претендентов.

Причиной отмены конкурсов стало то, что объекты было решено продать в соответствии с новым законом о приватизации. Отметим, что подписал его президент ещё месяц назад, но в правительстве опомнились только за два дня до первого конкурса. По логике это означает, что их должны выставлять на продажу заново, по всей процедуре, т. е. нового конкурса следует ожидать не ранее конца июля, а то и ближе к концу лета.

Аукцион

Член Стратегической группы советников по поддержке реформ Андрей Бойцун заявил, что его группа готовит для правительства перечень объектов для первоочередной приватизации. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по приватизации 19 марта. По словам Андрея Бойцуна, перечень будет включать 5−6 предприятий, а представят его правительству 2 апреля, на очередном заседании группы.

«Правительству будет предложено в процессе приватизации сконцентрироваться именно на тех объектах, которые войдут в список. Если их удастся продать в установленные сроки, то можно будет говорить о том, что приватизация идет успешно», — сказал он.

Выбирать есть из чего: правительство в настоящий момент распоряжается примерно 900 предприятиями, из которых около 250 разрешены к продаже. Из них 21 Фонд госимущества обозначил как приоритетные для приватизации в 2018 году. Видимо, из этих 21 и будут отбирать первоочередные.

Хотя это и не обязательно. Так, в перечень приоритетов ФГИ отнёс «Аграрный фонд Украины», о котором его председатель правления Андрей Радченко говорит:

«В «Аграрном фонде» нет никаких активов, мы перерабатываем муку и фасуем крупы на аутсорсинге, зерно сохраняем на чужих элеваторах. Основной актив — это ликвидность, запасы зерна, а на такое инвестор не придет», — цитирует его AgroPolit.com.

Т. е. приоритеты ФГИ и группы советников отличаются. В интересах ФГИ побыстрее избавиться от предприятий, переданных ему на приватизацию. Причём совсем не факт, что их действительно можно продать.

Не удастся продать в марте ещё четыре объекта из списка приоритетов ФГИ — ТЭЦ в Херсоне, Николаеве, Кривом Роге и Днепропетровске. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что высокая изношенность сетей ТЭЦ (90%) удержит инвесторов от покупки.

Валюта

По состоянию на 23 марта доллар стоил 26,25 грн. (+0,34 грн. с 14 марта). Евро — 32,33 грн. (+0,26 грн.). Российский рубль — 0,461 грн. (+0,006 грн.).

Межбанковский курс традиционно держится в пределах официального: 26,25−25,28 грн./долл. (+0,32 грн.). И даже курс чёрного рынка практически сравнялся с межбанковским, что случается довольно редко: 26,23−26,28 грн. (+0,17 грн.).

Одна из причин того, что курс доллара снова поднялся выше отметки 26 грн./долл. — продажа ОВГЗ на этой неделе. Минфин на аукционе 20 марта продал облигаций на 6,366 млрд грн. с доходностью 16,15−17,44%. К слову, это значительно превышает среднюю доходность по депозитам в банках Украины (13−13,5%), не говоря уж о том, что вложения в ОВГЗ гораздо менее рисковые. Соответственно инвесторы бросились менять евро и доллар на гривну, чтобы купить облигации.

Гривна

Как мы уже писали, повышенному интересу к ОВГЗ способствовало повышение учётной ставки, которая влияет на доходность таких финансовых инструментов.

«В НБУ хорошо понимают, что повышение учётной ставки приведет к удорожанию стоимости кредитов. И к замедлению экономики. Для страны это однозначный негатив, поскольку экономический рост в 2018 году ожидается в пределах 3%. По прогнозу МВФ, рост мировой экономики составит 3,9%. Поэтому в этом году мы продолжим отставать… и теряем шансы преодолеть стагнацию», — заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в комментарии изданию «Дело».

Президент Пётр Порошенко внёс в Верховную раду новый закон о валюте — текущий принят ещё в 1993 году и, по мнению Порошенко, уже не отвечает реалиям украинской экономики.

«Закон отменяет валютный надзор для операций до 140 тыс. грн. — это около 40% транзакций малого-среднего бизнеса… Конечная же цель — улучшение условий для инвесторов, привлечение инвестиций, новые рабочие места, новые поступления в госбюджет, поступление валюты в страну, укрепление нацвалюты. И главное — рост доходов украинцев», — отмечается им в пояснительной записке к законопроекту.

В свою очередь замглавы НБУ Олег Чурий, выступая на конференции «Финансовые возможности в Украине — Quo Vadis?», спрогнозировал, что принятие этого закона позволит Украине увеличить внешнеэкономический оборот.

Нацбанк Украины изменил методику подсчёта валюты, получаемой Украиной через системы денежных переводов из-за рубежа, и пересчитал суммы переводов. После чего оказалось, что из одной только Польши в 2017 году Украина получила валюты на 3,123 млрд долл. (в эквиваленте), тогда как старая методика подсчёта давала только 1,35 млрд. Всего же за 3 последних года Украина получила из-за границы 23,8 млрд долл. В общем-то и раньше было известно, что гастарбайтеры вкладывают в национальную экономику больше, чем иностранные инвесторы, теперь этот разрыв увеличился ещё больше.

Валовой внешний долг Украины на начало года увеличился до 116,578 млрд долл. (+2,59% в сравнении с началом 2017 года), причём 71,4% этого долга представлено в долларах, 12,7% — в евро и 12% — в SDR. Такие данные приводятся в отчёте Нацбанка.

МВФ

Министр финансов Александр Данилюк подтвердил, что МВФ выступает против налоговой амнистии на Украине, и пояснил, почему именно.

«Действительно, МВФ против налоговой амнистии в любой форме. Они против, потому что опыт других стран показывает, что далеко не везде это сработало. Прежде чем вводить «нулевую декларацию», надо провести консультации и показать МВФ, а главное — всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете это будем вносить», — объясняет чиновник.

Что же, вряд ли Пётр Порошенко (а по совместительству олигарх) слишком этому огорчится.

Согласно исследованию МВФ, Украина не является страной, относимой Фондом к странам с низким доходом, хотя и входит в эту категорию по формальным показателям. Так, в 2014 году уровень доходов на Украине (в пересчете на одного гражданина) был на 14% ниже уровня, до которого страны включаются в группу низкодоходных (2 тыс. 330 долларов годового дохода). Однако поскольку (по мнению МВФ) причиной этого стали боевые действия в Донбассе, было принято решение не относить Украину к таким странам.

Пустой кошелек

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время брифинга повеселил общественность сравнительной статистикой:

«После первого декларирования [речь об обязательном публичном декларировании доходов госчиновников: впервые состоялось осенью 2016 года — Ред.] мы увидели, что, например, сумма наличных денег, которая задекларирована нашими чиновниками, превышает транш МВФ. Это шокировало не только наше общество, но и международных партнеров, которые нам предоставляют эту помощь».

Впрочем, это можно рассматривать и как упрёк МВФ: мол, слишком редко и мало фонд кредитует Украину.

Топливо

По состоянию на 22 марта за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,18 грн. (+0,1 грн. в сравнении с 13 марта, +0,77 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,45 грн. (+0,08 грн., +0,78 грн. с начала года), за дизтопливо — 26,92 грн./л (+0,04 грн., +0,71 грн. с начала года). Таким образом, снижение стоимости, вызванное валютными колебаниями, похоже, завершилось.

А вот стоимость автогаза продолжает снижаться, и довольно ощутимо — сразу до 12,5 грн./л (-0,32 грн.). Это самое низкое значение с начала года.

Заправка бензином

Текущая коррекция — только начало, предупреждают эксперты. Причина — ОПЕК и её усилия по сдерживанию добычи нефти в мире. Если коротко, то ситуативно ОПЕК немного перестаралась, в результате чего цены, хотя бы и краткосрочно, могут вырасти.

«В одном барреле нефти примерно 85 литров бензина. Таким образом, подорожание барреля нефти на один доллар провоцирует подорожание литра бензина на 0,014 доллара. С учетом НДС — это около 0,44 гривны за литр. При условии, что котировки продержатся на отметке четыре доллара [эксперт имел в виду плюс 4 доллара к текущему значению — Ред.] хотя бы неделю, то цена бензина на АЗС вырастет на 1,7−1,8 гривны за литр», — подсчитал директор UPK Group Александр Киримов для портала UBR.

Согласно результатам исследования, проведённого Институтом потребительских экспертиз, 20% бензина марки А-95 на Украине не соответствует новым нормам Евро-5, которые вступили в силу с начала этого года. Топливо тестировали сразу по трем параметрам (октановое число, содержание серы, содержание бензола). И если с октановым числом у АЗС всё в порядке, то нормы по сере и по бензолу некоторые не выдерживают. А в отдельных случаях зафиксировано 4−5-кратное превышение допустимых норм.

«В целом исследование показало, что, вопреки ожиданиям экспертов, качество А-95 «плавает». В больших сетях («БРСМ-Нафта» и другие лидеры топливного рынка) не экономят, закупают качественный ресурс. А вот в небольших сетях «некондиция» проскакивает, и автомобилистам следует дважды подумать, прежде чем экономить таким образом», — комментируют в институте полученные результаты.

Антимонопольный комитет Украины подозревает сети WOG и ОККО в ценовом сговоре. В теории это может грозить им штрафом в размере до 10% годового оборота. Однако на практике участники рынка говорят, что

«…власти, не располагая никакими законными инструментами влияния на стоимость топлива, ищут способы взять процесс под контроль и ослабить социальное недовольство. АМКУ используется для некоего «запугивания» операторов, чтобы те сто раз подумали, прежде чем повышать цены, даже с учетом рыночных факторов», — приводит усреднённое мнение опрошенных экспертов журналист «112.ua» Елена Голубева.

Разное

Кабмин Украины, как и планировал, ограничил ввоз азотных удобрений из России.

«По азотной группе у нас уже действуют пошлины. Межведомственная комиссия по международной торговле в соответствии с законом примет соответствующие решения об увеличении количества кодов, на которые распространяются пошлины, во избежание их обхода со стороны российских поставщиков, а также пересмотрит размеры пошлин, чтобы они были эффективны и защищали национального производителя», — заявила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталия Микольская.

А ведь Украина известна как молодая, подающая надежды «аграрная супердержава». И переориентация с/х на отечественные удобрения, газ для производства которых приходится закупать в ЕС, может резко снизить доходность агрохолдингов. Тем более что в планах правительства — увеличить текущую долю с/х в ВВП почти на 50%.

«Агропромышленный комплекс — он формирует сегодня 12−13% без переработки, с переработкой — плюс 4% ВВП. 20−25% — это абсолютно реальный показатель, к которому мы сегодня движемся», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с участниками инновационного хаба Sikorsky Challenge в Киевском политехническом институте.

Коровы на лугу

Можно предположить, что введением заградительной пошлины правительство пытается повысить интерес к покупке Одесского припортового завода у инвесторов. Азотные удобрения — как раз его профиль, а Украина — довольно ёмкий рынок. На экспорт же новому собственнику рассчитывать не приходится. При этом производство удобрений для такого собственника может быть выгодным только в одном случае: наличие собственных газодобывающих мощностей на Украине.

Украина заняла 138-е место в рейтинге самых счастливых стран по версии датской организации Happiness Research. Всего исследователи включили в рейтинг 156 стран. За год Украина потеряла в рейтинге шесть позиций. А вот, согласно данным ООН, место Украины чуть выше — 133-е из 155 возможных. Впрочем, в версии ООН Украина тоже теряет позиции, причём даже более активно, чем у датских исследователей: сразу минус 10 позиций за год.

Киев выбыл из топ-10 самых дешёвых для жизни столиц мира (по версии The Economist) и занимает теперь 110-ю из 124 строчек рейтинга.

80−90% безработных украинцев, проживающих в городах, имеют высшее образование, сообщает Госстат Украины. Общее же количество безработных с дипломами среди всех жителей Украины — 42%. Впрочем, на результаты исследования могла оказать влияние специфика украинского рынка труда. Многие предпочитают сохранять статус безработных из опасения попасть в поле зрения Государственной фискальной службы, а также из-за нежелания лишиться субсидии на коммунальные услуги. Всего же Госстат насчитал на Украине 1,7 млн безработных. Из них только 383 тыс. имеют этот статус официально, т. е. должным образом зарегистрированы в Государственной службе занятости.

Президент ассоциации «Укрметаллургпром» Александр Каленков в интервью агентству «Украинские новости» прокомментировал основные риски от введения США заградительных пошлин:

«В прошлом году мы поставили в США порядка 1,3 млн тонн чугуна и порядка 200 тыс. тонн проката. Проката мы туда поставили не очень много — это примерно 1,3% от всего экспорта украинской металлопродукции. Но, с другой стороны, это перспективный рынок, наш экспорт там мог расти. Поэтому для нас это очень плохая новость. Основной негатив — это не только закрытие американского рынка, но и то, как другие рынки, на которые мы поставляем продукцию, могут отреагировать на решение США. Например, примерно 46% всего нашего экспорта мы поставляем на рынки ЕС и Турции. Эти же страны Евросоюза и Турция поставляют довольно значительный объем продукции в США. Если сейчас они подпадут под действие этой пошлины, они будут искать альтернативные пути сбыта своей продукции. Либо же они будут размещать свою продукцию на внутреннем рынке, тогда они будут прибегать к различным компенсаторным механизмам и защищать свои рынки. Либо же поставлять свою продукцию на наши традиционные рынки, в Северную Африку, на Ближний и Дальний Восток».

Адольф Менцель. Современные циклопы (Металлопрокатный стан)

Таким образом, решение Трампа бьет по экспорту не только в США, но и на других рынках. Согласно его оценке, потери украинских металлургов составят до 100 млн долл. в год.

Кабмин Украины решил нестандартно подойти к расширению перечня экспортных товаров Украины. Вскоре его может пополнить человеческая кровь. На продажу пойдут излишки крови и её компонентов, т. е. запасы, превышающие текущие потребности Украины. Как говорится, без комментариев.

На Украине незаметно вырос налог на недвижимость, причем довольно существенно — сразу на 233%. Как поясняют эксперты, если в 2017 году за квартиру площадью 90 квадратных метров при ставке в 1% и «стандартной» льготе (площадь до 60 кв. м. не облагается налогом, свыше 60 кв. м. — облагается только площадь превышения) украинцы платили 413,4 грн., то теперь за неё придётся отдать 960 грн. И это в том случае, если местная власть за год не увеличила ставку налогообложения. Причина роста — размер минимальной з/п, увеличенный с января 2017 года до 3200 грн. Поскольку налог на недвижимость платится за прошлый год, то эффект от её повышения догоняет украинцев только теперь.