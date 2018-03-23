Согласно информации источника в российском оборонно-промышленном комплексе, из Государственной программы вооружения на период с 2018 по 2027 год (ГПВ-2027) исключен мобильный стратегический ракетный комплекс РС-26 «Рубеж», в то время как в ней присутствует анонсированный недавно президентом России Владимиром Путиным стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» шахтного базирования. По данным источника, для реализации обеих программ не хватило финансирования. Так ли это или здесь могут скрываться другие причины?

Mil.ru Пуск баллистической ракеты

РС-26 «Рубеж» — одна из двух главных претензий США в рамках Договора о ликвидации РСМД

Мобильный стратегический ракетный комплекс РС-26 «Рубеж» с лёгкой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) в последние годы представлялся как один из наиболее интересных и перспективных проектов, разрабатываемых в интересах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, наряду с тяжёлой жидкостной МБР «Сармат» шахтного базирования. В отличие от «Сармата», «Рубеж» уже фактически готов к производству (до 2015 года выполнено 5 пусков, из них 4 успешных), и в последние годы неоднократно говорилось о скором принятии ракеты на вооружение.

Michael — Nuclear silo Ракета РС-28 «Сармат»

Однако в дело явно вмешалась политика (а более вероятно, именно в политических целях этот проект и создавался). Дело в том, что главной особенностью РС-26 является её универсальность — ракета фактически может выполнять как функции ракеты средней дальности (максимальная дальность полёта от 1000 км до 5500 км), имея минимальную дальность пуска около 2000 км, так и функции МБР. Максимальная дальность полёта ракеты «Рубеж» оценивается в 6000—6500 км, что соответствует критериям межконтинентальной баллистической ракеты (больше 5500 км). Фактически ракета соответствует критериям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (там оговаривается именно максимальная дальность пуска), однако из США уже не первый год слышны обвинения по поводу несоответствия ракеты букве договора. Речь шла о том, что полёт на максимальную дальность возможен только с облегчённой боевой нагрузкой, и фактически ракета «заточена» именно под поражение целей на средней дальности. Вполне вероятно, что здесь есть зерно истины, так как спешить принимать ракету на вооружение РВСН России не стали — а сейчас проект и вовсе заморозили.

Вполне вероятно, что информация о заморозке проектов РС-26 «Рубеж» и «Баргузин» (в меньшей степени) до 2027 года является неким реверансом Москвы Вашингтону перед переговорами относительно продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

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Вполне вероятно, что крылатая ракета под названием 9M729 также разработана с этой целью и действительно является ракетой средней дальности (официальной информации о характеристиках изделия нет, как и информации о развертывании значимого количества этого оружия). Важно, что всё это вооружение находится в высокой степени готовности и запуск серийного производства не является большой проблемой, если появится такая необходимость. На деле, сейчас также крайне актуальны и переговоры вокруг ДРСМД, в котором накопилось очень много вопросов, которые привели этот важный документ на грань гибели.

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Ну и наконец пресловутый вопрос с выходом США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны тоже не создаёт стабильности и требует хоть какого-то урегулирования.

«Авангард» и другое перспективное стратегическое вооружение усилило позиции России в переговорах

С одной стороны, отказ от производства РС-26 «Рубеж» может показаться уступкой, ослабляющей позиции России на переговорах с США. На деле же этот шаг меняет немногое, учитывая целый ряд более оригинальных и прорывных проектов, о которых недавно было официально заявлено.

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Включение «Авангарда» в ГПВ-2027 говорит о достаточно высокой степени готовности изделия. Известно, что испытания гиперзвукового планирующего боевого блока (глайдера) комплекса проводились с помощью устаревающих шахтных жидкостных МБР УР-100Н УТТХ. Реальным носителем для гиперзвуковых глайдеров, способных вести длительный управляемый полёт на скорости около 20 Махов (20 скоростей звука) в атмосфере, будет новая тяжёлая МБР «Сармат», первые бросковые испытания которой прошли в конце 2017 года. Эта ракета также включена в ГПВ-2027.

Nationalinterest.org Гиперзвуковой глайдер

В сочетании с концепцией крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной силовой установкой (проводились ли испытания с работающим реактором, пока неясно), уже реализованной авиационной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» на основе ракеты комплекса «Искандер-М», торпед с ядерной силовой установкой (степень готовности неясна) позиция России становится очень сильна, и Москва может себе позволить сделать дружественный жест в виде заморозки одного из своих проектов. Приведёт ли такой шаг к реальным результатам, покажет только время. Какие-то новости может принести встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, о которой последний недавно заявил.

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