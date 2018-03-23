Новым советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности стал Джон Болтон — в прошлом занимавший дипломатические посты и получивший репутацию человека, слишком неоднозначного даже для прошлой республиканской администрации. Такое развитие событий демонстрирует настойчивость неоконсерваторов США и впечатлительность самого Трампа, который еще полтора года назад выступал против войн, а теперь взял одного из самых воинственных политиков США в свою команду, пишет Мэтт Пёрпл в статье для американского издания The American Conservative.

Джон Болтон

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Автор отмечает, что списывать со счетов Болтона нельзя, поскольку он является одним из умнейших и опаснейших деятелей в области национальной безопасности. К примеру, летом прошлого года, когда Трамп дал понять, что рассматривает возможность выхода из ядерной сделки с Ираном — Совместного всеобъемлющего плана действий, Болтон написал, языком, понятным Трампу, аналитическую записку о том, каким именно образом можно осуществить этот шаг. Несмотря на бездоказательность приведенных там доводов, суть ее была не в том, чтобы развить в голове президента уже сформировавшуюся идею, а также придать экспертное мнение стремлению Трампа отказаться от ядерной сделки.

Штаб-квартира АНБ. Мэриленд

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В этой записке нет ничего уникального. Это вообще манера работы Болтона, который действует изворотливо и всегда с целью развязывания большего конфликта. В частности, когда он входил в администрацию Джорджа Буша — младшего, он под различными предлогами раздувал противоречия между Вашингтоном и Ираном.

Для этого он даже предоставил снимки со спутника, на которых якобы была запечатлена военная база в иранском населенном пункте Парчин, где, как утверждал Болтон, проводились эксперименты в ядерной области. Впоследствии неоконсерваторы не раз приводили это «неоспоримое доказательство» в качестве подтверждения ядерных устремлений Тегерана.

От других воинственно настроенных политиков Болтона существенно отличает то, что он не находит нужным скрывать свои махинации. Он хочет стереть Тегеран с лица земли и не боится говорить об этом прямо. Так, в 2015 году он написал статью в New York Times, тонко озаглавленную «Чтобы не дать Ирану получить бомбу, нужно Иран разбомбить» (To Stop Iran’s Bomb, Bomb Iran).

В ней он указывал, что кампания против ядерной программы Ирана будет сопоставима с операцией «Опера» — уничтожением Израилем единственного ядерного реактора Ирака. Это несмотря на то, что у Ирана было несколько таких объектов.

В деталях были расхождения как раз потому, что построение стройной картины и не входило в его планы. Тактическая четкость никогда не была сильной стороной Болтона. Он идеолог, чье кредо построено на догме применения насилия против врагов, невзирая на последствия или издержки. По его мнению, решение свергнуть иракского лидера Саддама Хусейна было «правильным».

Американские войска штурмуют Багдад

В 2011 году, еще до начала операции против сил ливийского лидера Муамара Каддафи, Болтон рекомендовал его физическую ликвидацию. В случае с Северной Кореей он выступал с «законными основаниями» для нанесения удара. В вопросе России не стоит удивляться, когда он будет выступать за то, чтобы Трамп встал на более жесткие позиции, в том числе осуществил кибератаку с тем, чтобы дать «решительно пропорциональный» ответ на все, что сделали русские. Он также придерживается мнения, что Белому дому пора вернуться к вопросу политики одного Китая, в рамках которой США не признают Тайвань независимым с тем, чтобы не отталкивать Пекин.

При этом он выступает с такими предложениями, абсолютно не задумываясь о различных нюансах. Так, внешнеполитический реалист указал бы на то, что свержение Хусейна привело к усилению в Багдаде шиитов, что, в свою очередь, во многом поспособствовало интересам Ирана, который Болтон ненавидит. Подобные мелочи не интересуют Болтона, который мыслит глобальными концепциями.

Например, большая часть внешнеполитических экспертов, несмотря на поддержку в целом воинственных позиций, по меньшей мере выразила свое неприятие войны в Ираке, сделав попытку принять в расчет негативные последствия этого вторжения. Но не Болтон — истинный мыслитель эпохи правления Джорджа Буша — младшего.

К сожалению, свое веское слово уже сказал сам президент. Болтон, по сообщениям CNN, пообещал Трампу, что он «не начнет ни одной войны», если станет советником по национальной безопасности, и он это обещание сдержит. Все же он никогда в своей жизни не начинал войн, как и не участвовал в них. Он будет тем не менее рекомендовать Трампу в каждой новой ситуации вставать на наиболее воинственной курс из возможных.

Советский плакат «Вашингтонская голубка». 1953

Первой жертвой станет ядерная сделка с Ираном, что приведет к еще большей изоляции США от их союзников, поскольку страны ЕС более коммерчески связаны с Тегераном, чем США, и поэтому отказываются поддерживать Вашингтон в этом направлении.

Сложившаяся ситуация, заключает автор, демонстрирует силу неоконсерваторов и впечатлительность Трампа, который еще год назад выступал против наследия Буша-младшего, а теперь сделал своим советником по национальной безопасности одного из наиболее ярых сторонников войны.