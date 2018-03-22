Скоро исполнится 17 лет с момента начала военных действий Соединенных Штатов в Афганистане. Это самая продолжительная война в американской истории. В Афганистане расположено 15 тыс. американских солдат. Ежегодно Вашингтон тратит $45 млрд на поддержку афганского правительства и ведение боевых действий, пишет Майкл Д. Барнс в статье для американского издания The Hill.

Martin Falbisoner Здание конгресса США

В данной ситуации вы могли бы предположить, что операция в Афганистане находится под неусыпным контролем конгресса, который постоянной проводит дополнительные слушания относительно текущей ситуации, чтобы удостовериться в том, что Пентагон руководствуется правильной стратегией и разумно расходует ресурсы, т. е. делается все необходимое для того, чтобы добиться успеха. Такое предположение было бы ошибочным.

Простите меня за то, что я не верю, что конгресс должным образом выполняет свою работу. Я служил в комитете палаты представителей по иностранным делам в 1970-х и 80-х годах, когда конгресс осуществлял полноценный контроль. Тогда работа конгресса приводила к позитивным результатам на Ближнем Востоке, в Южной Африке, Центральной Америке и в отношении СССР.

Подвергая критике те или иные стратегии и уровень необходимых расходов, конгресс заставлял американские администрации переосмысливать свои предложения относительно путей продвижения интересов Америки. Тогда надзор осуществлялся на таком уровне, которого теперь просто не существует. После всех этих лет в Афганистане все говорит о том, что необходимо тщательно рассмотреть имеющуюся стратегию и внести изменения.

U.S. Air Force Американские солдаты в Афганистане

Почему вообще сложилась подобная ситуация? Можно было бы предположить, что это произошло потому, что и Белый дом, и конгресс контролируются одной и той же партией. Но надлежащий надзор со стороны конгресса также отсутствовал и при администрации 43-го президента-республиканца Джорджа Буша, и при администрации бывшего президента-демократа Барака Обамы. Следовательно, нужно искать другие причины.

В условиях сложившегося статус-кво отсутствует адекватный контроль именно за финансовыми интересами оборонных подрядчиков. Для того чтобы разобраться в том, что делает конгресс, нужно обратить внимание на финансовые интересы лоббистов.

Роль лоббистских денег в американской политической системе стала просто огромной, если сравнивать с тем периодом, когда я служил на Капитолийском холме. Лоббистские деньги влияют на все сферы политической жизни, начиная со здравоохранения, заканчивая оружием и пошлинами. Конечно, внешняя политика также не стала исключением. Президент США Дональд Трамп был прав, когда заявил во время предвыборной кампании, что вашингтонское болото нужно высушить, подчеркнув, что «аллигаторы» обедают так, как никогда прежде. Если вы все еще сомневаетесь, вам нужно обратить внимание на последнее налоговое и бюджетное законодательство. Практически все лоббисты оказались в выигрыше, когда было принято решение об увеличении государственного долга на триллионы долларов.

Итак, на что конгрессу следовало бы обратить свое внимание в отношении Афганистана? Во-первых, необходимо осуществит тщательный обзор военной стратегии США. Зачем Вашингтон направил солдат в Афганистан? Какие цели преследует Белый дом? Может ли вообще Вашингтон достигнуть поставленных целей? Есть ли альтернативные стратегии, которые оказались бы более эффективными? Может быть, было бы лучше направить $45 млрд на развитие собственной инфраструктуры?

U.S. Army Американские солдаты ведут бой в Афганистане

Согласно данным Института международных отношений Уотсона Браунского университета, начиная с 2001 года общие расходы США, связанные с Афганистаном, составят почти $1 трлн, при условии, что конгресс поддержит просьбу администрации Трампа о бюджете на 2018 год.

В прошлом именно конгресс устанавливал условия для внешнеполитических расходов. Политика в отношении Афганистана, по существу, отдана на откуп военным (и, конечно же, военным подрядчикам). Коррупция в афганском правительстве, продолжающееся присутствие «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), негативное влияние Пакистана — все это нуждается в сосредоточенном контроле со стороны соответствующих комитетов конгресса. Уважаемые эксперты подчеркивают, что позитивный военный исход в Афганистане невозможен и что необходимо политическое урегулирование.

Представители конгресса должны обратить на это внимание. Война в Афганистане слишком долго находилась вне поля зрения конгресса, отказывающегося выполнять свои основные обязательства.