Вплоть до настоящего момента Турция разыгрывала Москву и Вашингтон. Используя сирийскую ситуацию, свое географическое положение и статус члена НАТО, Турция натравливала Москву и Вашингтон друг на друга, пишет М. К. Бхадракумар в статье для китайского издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Для президента Турции Реджепа Эрдогана наступили головокружительные дни. Вооруженные силы Турции провели успешную операцию, установив контроль над сирийским Африном и вытеснив курдов. Рейтинг поддержки Эрдогана среди граждан Турции устремился ввысь. Эрдоган воспарил на крыльях турецкого национализма.

Может сложиться впечатление, что Эрдоган перехитрил и США, и Россию. Вашингтон сделал вид, что никак не причастен к событиям в Африне, даже несмотря на то, что курдские подразделения использовали против турецких военных оружие, поставляемое США. Москва также предпочла не мешать проведению турецкой операции, предоставив возможность скрытому турецко-американскому противостоянию разгореться с новой силой. В конечном итоге Эрдоган вышел победителем.

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Однако Анкара, похоже, не видит оборотной стороны медали. Эрдоган, возможно, не понимает, что Вашингтон и Москва действительно могут поймать Турцию в ловушку.

В период проведения турецкой операции в Африне бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон 15 февраля прибыл в Анкару с официальным визитом. Результатом переговоров стала договоренность о создании рабочей группы для урегулирования разногласий относительно Сирии.

Первая встреча рабочей группы проходила в Вашингтоне с 8 по 9 марта, но она привела лишь к обострению ситуации. Турция в одностороннем порядке заявила, что достигнуто «понимание» относительно того, что США должны вывести курдские подразделения из сирийского Манбиджа, расположенного к востоку от Африна. В Анкаре добавили, что такой шаг избавит Турцию от необходимости расширения военной операции для вытеснение курдов со всей северной территории Сирии.

В ответ Вашингтон разразился яростным отрицанием того, что было достигнуто «понимание» по данному вопросу, подчеркнув, что никто никого из Манбиджа выводить не собирается. Затем последовало увольнение Тиллерсона, вследствие чего встреча на уровне министров иностранных дел, намеченная на 18 марта, была отложена. Турция оказалась в подвешенном состоянии.

Неудивительно, что Эрдоган «склонился» к российскому лагерю. Трехсторонний российско-турецко-иранский президентский саммит должен состояться 4 апреля 2018 года в Стамбуле. Москва решительно надеется склонить изворотливого турецкого лидера на свою сторону.

Эрдоган

На данном этапе Турция не может позволить себе, чтобы Россия почувствовала раздражение, поскольку у Москвы есть все возможности для того, чтобы запустить партизанскую войну в Африне против «оккупационных» турецких сил. Также турецкие военные, находящиеся в Африне, сильно зависят от поддержки с воздуха, а Россия контролирует сирийское воздушное пространство.

Конечно, в США не будут возражать против начала затяжной партизанской войны в Африне, которая могла бы подорвать амбиции Эрдогана относительно расширения операции в северной Сирии. В этом случае Вашингтон выиграл бы время на дипломатическом фронте.

Суть ситуации заключается в том, что, несмотря на все признаки новой холодной войны, Москва по-прежнему хочет, чтобы сирийское урегулирование стало результатом совместных российско-американских усилий. Иными словами, перспектива встречи на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которая, по словам Трампа, должна состоятся в «не слишком отдаленном будущем», говорит о том, что способность Турции по обострению напряженности между США и Россией будет уменьшаться.

Турецкие войска

Если переговоры между Москвой и Вашингтоном будут успешными, то Москва вряд ли станет поощрят действия Турции в отношении курдов в будущем. Если США и России удастся достигнуть договоренности в отношении сирийского урегулирования, то в какой-то момент Турции, вероятно, придется признать участие сирийских курдов в мирном урегулировании. Вашингтон и Москва уже выступали с такими заявлениями в прошлом.

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Лидер Республиканской народной партии — главной оппозиционной партии Турции — Кемаль Кылычдароглу заявил на этой неделе, что Турция «затащила себя в ближневосточное болото».

«Американцы сосредоточились вокруг сирийской нефти и газовых месторождений, в то время как Россия расширила число своих военных баз, а Иран и Китай получают выгодные тендеры от правительства Дамаска на реконструкцию инфраструктуры Сирии. Тем временем Турция ничего не выиграла. В конечном счете, если вы формируете свою политику в соответствии с интересами гегемонов, таких как США и Россия, вы так ничего и не добьетесь», — заявил Кылычдароглу.

По мнению Кылычдароглу, Турция должна инициировать региональный саммит с участием Ирана, Ирака и Сирии, поскольку эти страны имеют «общую заинтересованность в защите своей территориальной целостности и борьбе с терроризмом». Действительно, все эти четыре государства рискуют оказаться не у дел, если на смену опосредованной войне между США и Россией придет сирийский мирный процесс.