Тереза Мэй мечтает побудить страны Европейского союза выслать российских дипломатов, устроив уже из-за «дела Скрипаля» во всей Европе такой же скандал с «битьем посуды», как только что организован самой Британией. И неважно, что последняя уже встретилась с жесткой критикой со стороны не только европейцев, но и собственных «подданных Ее Величества», а также, что Лондон разругался с ЕС, запустив реализацию итогов Brexit в виде выхода из того же ЕС, и теперь стороны находятся в состоянии вялотекущего «дракоразводного» процесса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Скелет

И с чего, казалось бы, тем же немцам или французам плестись в фарватере Туманного Альбиона, обостряя и без того непростые отношения с Москвой? Им что, своих проблем недостаточно? В Германии, например, по швам трещит двухпартийная система, которую в тупик завели запутавшиеся избиратели, и непонятно, сколько еще бундес-легислатур им будут пудрить мозги, доказывая, что между участниками «большой коалиции» есть хоть какие-то различия.

А на берегах Сены в кутузку попадают уже бывшие президенты. Шутка ли, предвыборные побирушки у свергнутого Каддафи ставят под вопрос достижения всей «западной демократии». Оказывается, что в ней, как в пресловутой «малине», убирают тех, кому должны денег, чтобы эти деньги не возвращать.

World Economic Forum Николя Саркози

Но не оставляет впечатление, что в фарватере все-таки поплетутся. Потому как из любой мухи слона ради подрыва отношений с Москвой и нажима на нее за последнее время делали уже столько раз, что становится ясно, что на Западе специальный центр работает на дальнейшее ухудшение этих отношений. И центр этот отчитывается за проделанную «работу» перед очень серьезными людьми и инстанциями. Настолько серьезными, что они ни малейшего упущенного повода не простят. Поэтому, скорее всего, и дипломатов продолжат высылать, и эпитетами соответствующими разразятся. И будут провокаторы радостно потирать руки.

Тем временем в России ряд либеральных СМИ использует ситуацию вокруг главы международного комитета нижней палаты Федерального Собрания Леонида Слуцкого, да, ситуацию скандальную и нелицеприятную, чтобы, по сути, разорвать отношения со всей Государственной думой, а отнюдь не с думской комиссией по этике, принявшей, конечно же, спорное решение, что в бурно обсуждаемых домогательствах сей «слуга народа» невиновен.

Как ни парадоксально, но есть то, что эти новости объединяет. Это стремление нанести максимально сильный ущерб Российскому государству. Причем менее чем через неделю после президентских выборов, закончившихся уверенной победой действующего главы государства, получившего мандат на любые, подчеркнем это, любые действия как внутри страны, так и на международной арене. Ибо пространство маневра лидера обусловлено массовостью его поддержки, а в данном случае массовость налицо, а те, кто ей не рад, открыто ничего противопоставить этой поддержке не могут и вынуждены выдумывать, как бы это поприличнее выразиться, асимметричные, если не сказать «нетрадиционные» ответы.

По одну сторону баррикад оказались и г-жа Мэй с ее «верным оруженосцем» — популистом и демагогом Борисом Джонсоном, и г-да некоторые российские журналисты, которым вообще-то до лампочки не только Слуцкий и «этическая комиссия», но и Дума как таковая. Нужны они им исключительно как повод поссориться с властью, пока она не начала процесс внутреннего обновления, чтобы предвосхитить и не допустить такого обновления. И, имитировав «благородный гнев и возмущение» по явно непропорциональному поводу, запустить маховик внутриполитической дестабилизации, которая, соединившись с дестабилизацией внешней, призвана будет загнать российскую власть «за Можай», обрубить возможность цивилизованных крупных перемен и спровоцировать власти на завинчивание гаек.

Это только кажется, что «коллективная» Тереза Мэй и «коллективный» Алексей Венедиктов действуют порознь. На самом деле они вполне себе заодно и продвигают определенный сценарий, конечной целью которого — это ясно, как Божий день — является завершение российской государственности таким же образом, которым завершили советскую. То есть путем ползучего государственного переворота изнутри, поддержанного внешними силами. В этом и состоит суть консолидации Мэй с Венедиктовым, которые, подобно «нанайским мальчикам-девочкам», действуют в хорошо известном в узких глобалистских кругах режиме «двух рук, управляемых одной головой».

Нет, оно, конечно, Мэй может и не знать Венедиктова и его подельников, и даже, скорее всего, лично им не представлена: где она, а где они. «Не царское это дело…» Но для слаженной работы подрывного механизма это и не обязательно. А с точки зрения конспирации знать — вообще вредно. Куда лучше списывать все на «естественный» ход событий, тем более, когда понятно (и кому надо известно), что на самом деле в ходу «домашняя заготовка», запущенная определенным, кем-то утвержденным сценарием. Драматургия, режиссура — общая. Что же до исполнителей, то, извините, — других «писателей» у нас для вас нет. Довольствуйтесь этими: что выросло — то выросло.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

По всему по этому не оставляет подспудное ощущение, что не только «гейропейцы» на высылку дипломатов, пусть и покочевряжатся, но согласятся, но и что в «деле Слуцкого» Думой дело не ограничится. Бойкоту со стороны частных СМИ, шаг за шагом, под надуманными и даже высосанными из пальца предлогами будут подвергаться все государственные учреждения и ведомства.

Цель понятна и предсказуема — ограничить журналистское общение с властью с тем, чтобы отдать пас, перекинув мяч на западную половину поля, и предоставить тамошним «игрокам» повод развернуть кампанию по тотальному бойкоту «недемототалитарной» России в целом. Как «государства-изгоя». От начала и до конца. От А до Я. От президента, избранию которого Запад как ни хотел помешать, так и не смог, до конкретного российского избирателя и избирателей в целом, которым у коллективной Мэй не получилось «промыть мозги» даже с помощью коллективного Венедиктова, доверие к которому у этого избирателя отсутствует именно по причине систематической работы последнего на интересы этой самой коллективной Мэй.

Ну что ж, будем считать, что «предъява» сделана, и чем безропотно ждать розыгрыша этой партии по лондонско-вашингтонскому дебюту, не проще ли врезать «дебютанту» по голове доской, приняв закон о СМИ, являющихся иностранными агентами, которые в связи с фактом этой такой их деятельности подлежат национализации и переходу в государственное ведение. Чтобы против государства в интересах врага не работали. Война, пока холодная, идет? Идет! А на войне как на войне. И плевать на «общепринятые» правила, если они работают против нас. Тем более что не мы их принимали, а у нас на них в свое время согласилась кучка компрадорствующих отщепенцев.

Что, визг поднимется? Да он все равно поднимется — и здесь, и на Западе. Если вы думаете, что когда хвост отдавят коллективной Мэй и коллективному Венедиктову, то промолчат коллективный Трамп с коллективным Сванидзе, то здорово ошибаетесь. Отмашку получат и завизжат, не сомневайтесь. Поэтому главное здесь — не уступать инициативу и двигаться на шаг впереди их коллективных замыслов, озадачивая заказчиков этой подлой игры, которые этих марионеток наняли и используют. «Если драки избежать нельзя, то бить следует первым». Именно бить, а не размахивать кулаками, чтобы не махать ими уже «после драки».