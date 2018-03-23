Неопровержимым фактом является то, что появление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке представляет собой беспрецедентное явление в истории международных отношений. Впервые террористическая фундаменталистская организация сумела вдохновить такое количество потенциальных террористов и завоевать такие большие участки территории, пишет Никос Панайотидес в статье для китайского издания Asia Times.

Débora Cabral Великий халифат террористов

В то же время для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была создана беспрецедентная коалиция региональных государств и международных игроков, которая в конечном итоге нанесла поражение джихадистской организации.

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Ранее боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось установить контроль над обширными территориями на западе Ирака и севере Сирии. Сейчас боевики контролируют только 2% от захваченной ранее территории. Однако необходимо сохранять осторожность, поскольку радикальная идеология группировки все еще представляет угрозу для региональной и международной безопасности.

Происхождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Предшественницей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была группировка «Армия Единобожия и Джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), появившаяся на Ближнем Востоке в 1999 году. Во главе данной организации стоял Абу Мусаб аз-Заркави, иорданец по происхождению. В 2004 году «Армия Единобожия и Джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присягнула на верность «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В хаосе американского вторжения в Ирак в 2003 году группировка укрепила свои позиции.

Вывод американских войск из Ирака в 2011 году создал вакуум, который заполнили экстремистские организации, включая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В июне 2014 года было провозглашено о создании так называемого всемирного халифата.

Идеология.

Почему ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настолько враждебно западным ценностям и западной цивилизации? Согласно идее салафитов, разделение мира на суверенные этнические государства — это изобретение Запада. Однако, с точки зрения боевиков, только Бог является сувереном, поэтому западная государственная система должна быть уничтожена и заменена панисламским халифатом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Стоит напомнить, что в середине 2014 года на подконтрольной «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории находилось около 10 млн человек, которые были обязаны платить террористам налоги. В то время боевики контролировали все аспекты жизни, начиная от повседневных дел и заканчивая образованием. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даже разработало собственную учебную программу, которая пришла не смену образованию «неверных». Физика и химия были вычеркнуты из учебного расписания. Сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исповедуют салафитский джихадизм. Этот тип джихада предполагает использование насилия для навязывания своей идеологии приверженцам других религий.

Коалиция против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Появление «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке привело к крупному перераспределению власти в регионе, поскольку многие страны были вынуждены отказаться от своих разногласий перед лицом большой угрозы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

По иронии судьбы, администрация бывшего президента США Барака Обамы была вынуждена бороться с той же угрозой, которую президент Сирии Башар Асад охарактеризовал как угрозу для сирийского суверенитета. Многие помнят, что в сентябре 2013 года США планировали начать интервенцию в Сирию, но в последнюю минуту этого удалось избежать, когда Дамаск подписал международное соглашение об уничтожении своего химического оружия.

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Более того, расширение влияния боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии привело к заключению временного соглашения в 2015 году, предусматривающего тайное сотрудничество между Вашингтоном и Тегераном. Всего несколько месяцев до этого конгресс был готов поддержать военные действия против Ирана, чтобы остановить развитие иранской ядерной программы. Возможно, это тайное соглашение послужило основанием для заключения ядерной сделки с Ираном в апреле 2015 года.

Турция, которую многие обвиняли в поддержке боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для свержения правительства Асада, была вынуждена изменить направление своей внешней политики, когда боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападения на территории Турции. После этого Турция присоединилась к коалиции, возглавляемой США.

Россия вмешалась в сирийские события в 2015 году, предотвратив крах сирийского правительства. Западная коалиция, возглавляемая США, вмешалась в сентябре 2014 года, выступив на стороне сирийской оппозиции. Действия США также были направлены на ослабление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на то, что Москва и Вашингтон поддерживали противоположные стороны в сирийской гражданской войне, это не помешало им одновременно бороться против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Наконец, освобождение иракского Мосула, финансовой столицы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в июле 2017 года и падение сирийского города Ракка, самопровозглашенной столицы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, в октябре 2017 года ознаменовали собой падение так называемого халифата.

Вывод.

Возникновение, присутствие и деятельность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке ознаменовали собой очень важный момент в истории международных отношений. Эта большая угроза для региональной и глобальной безопасности создала условия для создания широкой коалиции, которая в конечном итоге отправила идеи о создании халифата в мусорную корзину истории. Однако ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не исчезло полностью. Эта террористическая группировка по-прежнему несет угрозу, поскольку имеет в своем распоряжении филиалы и отделения по всему миру, а пропаганда ненависти может вдохновить новых террористов в будущем. Моральный долг международного сообщества заключается в том, чтобы ликвидировать эту угрозу.