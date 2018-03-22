Турция готовится к расширению военных действий в регионе, параллельно США организуют доставку боевикам Сирии новых установок «Град» и мин из Болгарии. Во всяком случае, преданы огласке сведения, что только в феврале и только из Болгарии американские подрядчики Пентагона получили 23 тонны боеприпасов для джихадистов. Часть из них используется сугубо джихадистами, а в официальных документах Пентагон не расшифровывает виды боеприпасов, которые поставляет в Сирию.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

16 февраля болгарское предприятие по производству боеприпасов «Дунарит» отгрузило для американского подразделения британской корпорации Chemring Military Products 5,7 тонн снарядов и минометных бомб. Из Болгарии груз доставили в немецкий порт Бремерхафен, а оттуда контейнеровозом Philadelphia Express — в американский Чарльстон. Оттуда вооружения доставляют в основном в Иорданию, где располагается один из штабов по распределению вооружений среди лояльных США в Сирии сил.

Цитата из кф «Шерлок Холмс 2. Игра теней» реж. Гай Ричи. 2011. США Снаряды

Тем же маршрутом, в Чарльстон из Бремерхафена, 25 февраля британская корпорация получила 17,3 тонны вооружений уже от крупнейшего производителя вооружений Болгарии — «Вазовского машиностроительного завода» (VMZ). Основные виды поставленных боеприпасов — снаряды «Град» и заряды для переносных гранатометов РПГ-7. Известно, что и в 2017 г. болгарская газета «Труд» разоблачала инициированные США военные поставки в Сирию (и понятно, что не армии Сирии…) из Болгарии и других восточно-европейских стран. В частности, выяснилось, что и Украина задействована в преступном «бизнесе», ориентированном на затяжку войны на Ближнем Востоке.

Понятно, что цели у США и Турции одни и те же — ни в коем случае не дать войне завершиться в том виде, как это идет сейчас. А по возможности — затем возобновить войну и в Ираке. Ведь план создать «независимый Курдистан» и быстренько натравить новое образование на Иран в 2017 г. полностью провалился. А то, что Турция и США готовят предпосылки к широкомасштабной войне с Ираном, после призывов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана к НАТО «о помощи» (11 марта) больше сомнений не вызывает.

С 20 марта турки атакуют уже южнее Африна. Передовые позиции турецкой армии находятся теперь всего в 7 км от сирийского города Нуболь, контролируемого правительственными войсками. В связи с этим повышается угроза прямого столкновения сухопутных подразделений турецкой и сирийской армий. При этом командование Турции пытается не допустить продвижения сирийских военных вперед. Именно с этой целью, как сообщает портал «Военный обозреватель», 20 марта самолет ВВС Турции нанес удар по установленному недавно посту сирийской армии на дороге между городами Нуболь (северней этого города) и Африн на северо-западе сирийской провинции Алеппо. В результате погибли 6 военнослужащих, в том числе один в звании полковника. Двое сирийских военных выжили и были госпитализированы с ранениями средней тяжести. Точное место расположения армейского поста не указывается, но турецкие источники заявляют, что сирийские военные разместились на территории региона Африн, который Турция фактически уже считает своим.

Как известно, сирийская армия вынуждена выводить блокпосты в район Африна из-за угрозы вторжения протурецких боевиков и большого потока беженцев из города Африн, а также после попытки турок и террористов под видом операции в Африне ворваться на окраины Алеппо. Тогда попытку турок жестко пресекли сирийская армия и шиитские ополченцы, уничтожившие турецкую военную колонну — эти видеокадры размещались в интернете.

Именно с этим, фактически, неспровоцированным боестолкновением следует связывать заявление МИД Сирии от 20 марта, в котором осуждены «оккупационные действия» Турции в Африне: «Заявление главы турецкого режима о контроле его сил вторжения над сирийским городом Африн является незаконным и противоречит принципам и целям Устава ООН и международного права. Власти Сирии призывают Турцию немедленно вывести войска из Африна». МИД Сирии утверждает, что действия Турции «не только угрожают жизни граждан и единству сирийской территории и народа, но и продлевают войну в Сирии, что служит терроризму и его сторонникам».

«Соглашение» или «взаимопонимание»?

Во-вторых, «аппетит» Турции явно подзуживают именно США. Различные источники, в том числе и курдские, сообщили 21 марта, что якобы Анкара «предъявила ультиматум» — турки и туркоманы не будут осуществлять агрессию в отношении сирийского города Манбидж при условии, если из него будут выведены курдские Отряды народной самообороны (YPG). «Если Турция и США не найдут взаимопонимание по вопросу вывода YPG из Манбиджа, то Анкара направит свои войска к сирийско-иракской границе. Турция собирается провести спецоперацию в Синджаре против Курдской рабочей партии (т.е. PKK). Турция не намерена нападать на Манбидж, если оттуда будут выведены курдские формирования». Но, мол, якобы США пока не дали ответа на турецкий «ультиматум».

Это — игра, рассчитанная на наивных. Зато все вполне очевидно. 21 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже ничего не скрывает: «Вывода YPG из Манбиджа будет недостаточно. После Манбиджа будут и другие города. Отвечая на вопрос журналистов относительно нахождения в этом сирийском городе американских военных, а также состоянии отношений между США и Турции, Чавушоглу подчеркнул, что у Анкары с Вашингтоном есть «взаимопонимание» по вопросу стабилизации Манбиджа: «Если мы достигнем согласия относительно дальнейших действий с США, в таком случае мы сможем сказать, что у нас есть соглашение. Пока же у нас взаимопонимание».

В тот же день вожделенная «отмашка» Вашингтона последовала — США «сливают» и курдов Манбидже. Катарский телеканал Al Jazeera 21 марта передал, что США опровергают наличие каких-либо договоренностей с Турцией вокруг Манбиджа «на северо-востоке провинции Алеппо, который находится под контролем курдских YPG и где дислоцирован ограниченный контингент американских военных». «Ладно, это смешно, потому что никакого соглашения не достигнуто», — передает телеканал заявление представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт от 20 марта в ответ на просьбу прокомментировать прозвучавшие ранее от официальных лиц в Анкаре заявления.

Курдские Отряды народной самообороны. Сирия

Допустим, что по Манбиджу не было ни соглашений, ни «взаимопонимания». Но почему госпожа Нойерт молчит о том, что есть некое, пусть и предварительное, соглашение или договоренность о том, что арабо-курдские отряды проамериканских «Сирийских демократических сил» (SDF) и армия Сирии договорились о вхождении именно «сирийских военных в город Манбидж», о чем сообщалось еще в конце февраля? Получается, что опровержением Хизер Нойерт Белый дом подталкивает Турцию к началу агрессии против Манбиджа. Причем Эрдоган, как мы помним, оказывается, прекрасно знает, что в Манбидже и туркам делать нечего — город арабский: по крайней мере, когда 6 февраля этого года турецкий президент обвинил Дональда Трампа в том, что США не выполняют обещания по выводу отрядов сирийских курдов из района Манбидж, то выдал такие заявления: «Трамп сказал мне, что курды не могут оставаться там (в районе Манбиджа — прим.) и отправятся на восток от Евфрата. Он признал, что истинными хозяевами Манбиджа являются арабы. Но то, что он обещал, не выполнено».

Но турки не только не выходят из Африна, но и атакуют в направлении Алеппо. Понятно, что при удаче и вступлении в Манбидж, и оттуда турок придется выдворять силой. Мы уже писали, что истинным планом Турции, по всей вероятности, является согласованный с США сценарий по оккупации всей Северной Сирии и всего Северного Ирака. Фактически, военные действия против Ирака тоже уже начаты. Турецкое агентство Anadolu 21 марта сообщило со ссылкой на Генштаб Турции, что были нанесены авиаудары на севере Ирака в районе Хакурк «по курдским боевикам PKK», «нейтрализовав» не то 12, не то 28 повстанцев. Они, как утверждают официальные лица в Анкаре, «планировали осуществить нападение и были превентивно атакованы». Авиация также поразила некоторые объекты курдов PKK, в частности 15 пещер, где они укрывались, а также 30 других точек.

Цель — не только Северная Сирия, но и Северный Ирак

Намного опасней заявление от 20 марта посла Турции в Багдаде Фатиха Йылдыза, что его страна начала операцию против PKK на границе между Ираком и Турцией и что операция согласована с правительством Ирака. В пресс-релизе министерства юстиции Ирака указано: «Иракское правительство выразило готовность сотрудничать с Турцией по вопросам обеспечения безопасности общих границ». Вопрос в том, что именно согласовано — бомбардировки и вторжение в тот же, причем не курдский, а езидский район Синджар? Министр юстиции Ирака Хайдер аз-Замли, приняв посла Турции Йылдыза, лишь заявил: «Иракское правительство выразило намерение сотрудничать с Турцией по всем вопросам обеспечения безопасности на общих границах».

Как говорится, ничего больше, хотя и ничего меньше. Речи о военных действиях, причем в одностороннем порядке со стороны Турции, нет. И действительно — трудно припомнить, чтобы вопросами борьбы с терроризмом где бы то ни было вообще ведало бы министерство юстиции, а не спецслужбы, Минобороны и полиция. Между тем, в езидском Синджаре крайне обеспокоены. «Мы не хотим, чтобы в нашем городе произошло то, что случилось с людьми в Африне, поэтому мы призываем правительство Ирака решить этот вопрос и настоятельно призываем США не разрешать Турции делать такие вещи», — сказал мэр Синджара Махма Халиль в интервью курдскому агентству Ирака BasNews.

У езидов, которые подверглись за время оккупации части Северного Ирака геноциду и со стороны группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и со стороны, как утверждали езиды, пешмерга партии Масуда Барзани, слишком реалистичное восприятие и текущей ситуации, и надвигающейся угрозы. Ведь в свое время, в 1915−23 гг., одновременно с армянами, турки вырезали в Западной Армении и Междуречье также и езидов. Иракские езиды не могут не помнить, что одними из немногих, кто вступился за них и, фактически, не дал разрастись масштабам современного геноцида езидского народа, стали именно формирования турецких курдов из PKK. И базы повстанцев этой партии в иракском езидском районе Синджар были созданы в 2014 г. именно для защиты езидов от атак террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Запад ограничивается словами

Запад, ООН, Евросоюз, отдельно США и так далее — никто пока не одернул турок и туркоманских террористов, и в Африне — типичная гуманитарная катастрофа. Город методично грабится мародерами, в городе идут расправы. Кроме толерантных призывов об «обеспокоенности», кроме заявлений из ООН (доклад Объединенных наций от 20 марта) в адрес Турции «о тяжелых нарушениях прав человека», курды Африна, а завтра — не исключено, арабы Манбиджа и езиды Синджара, ничего толкового с Запада не дождутся. Турки «не слышат» и протестов собственных курдов, в конце концов.

Например, с 18 марта десятки курдских политиков Турции призывают мировые державы заставить власти Турции прекратить военную операцию в Африне. Курды требуют от ООН, европейских держав, мусульманских стран и членов возглавляемой США военной коалиции «предпринять шаги, чтобы немедленно предотвратить трагедию в Африне, и получить конкретные результаты, включая вывод всех вооруженных сил, которые вошли в Африн».

В этом вопросе курды Турции солидарны не только с курдами Сирии, объявившими о начале партизанской войны против турецких оккупантов, но и с Сирией и Ираном, также требующими безоговорочного вывода турецких войск и туркоманских банд не только из Африна, но и со всей территории Сирии. Но в ответ Анкара наглеет — благо, что США готовы «слить» и Манбидж. И вот уже Турция угрожает распространить военные действия и на другие северные провинции — вплоть до Эль-Хассеке, Дэйр-эз-Зора и даже Эль-Камышлы, причем в последней также есть базы США. А Вашингтон делает вид, что «не слышит» турецких угроз. В отмеченных сирийских провинциях и во время боев с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все годы войны сохранялись гарнизоны и действовали полевые силы регулярной сирийской армии. Атака турок на городок Нуболь в провинции Алеппо наглядно показала, что дислокация подразделений и постов армии Сирии не сдерживает наглости турецких агрессоров. И потому также становится важной предстоящая 4 апреля встреча президентов России, Ирана и Турции — более не вызывает сомнений, что «поставить на место» Анкару придется все-таки Москве и Тегерану, раз уж США открещиваются, теперь уже и от своих обязательств перед сирийскими курдами, и от своего «взаимопонимания» с Турцией.

Негативная роль США в Сирии, помимо потакания турецкой агрессии, проявилась еще раз. Fars News сообщил 20 марта, что американские войска провели новые вертолетные операции по спасению командиров ИГ, которые сбежали в сирийскую провинцию Хассеке после поражения их подразделений в Ираке. Со ссылкой на местные курдские источники, сообщается, что США вывезли террористов к югу от района Тал-Хамис на юго-востоке Эль-Камышлы, эвакуировав из региона 4 командиров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) иракского происхождения. Вертолеты США также провели подобные операции в селе Туваймин, к северо-востоку от Аль-Шадади, в южной части Хассеке, вывезя еще 4 командиров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не менее явна роль американцев, как организаторов, в том, что в тех районах Восточной Гуты, откуда начали уходить боевики «Аль-Каеды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Ислам», внезапно… очутились сотни боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые тут же приступили к расправам. По крайней мере, сообщается, что бандиты убили свыше 40 человек. А 20 марта они нанесли ракетный удар из тех самых «Градов», поставки которых организовывают и опекают США, по Дамаску.

Американский вертолет AH-64 Apache

В требовании Сирии в адрес СБ ООН отмечается, что и 21 марта террористы обстреливали сирийскую столицу — пригород Джермана был обстрелян ракетами, погибло 44 человека, в том числе женщины и дети. «Сирия призывает Совбез ООН защитить ее граждан от преступных действий и разоблачить подлинные цели, которые преследует война, развязанная против нее империалистическими государствами и их пособниками», — подчеркивается в документе. Дамаск требует от Саудовской Аравии и Катара «прекратить финансировать и вооружать террористические группировки в Сирии».

Картина вполне ясна — США реанимируют войну вблизи от Дамаска, перебрасывая спасенных главарей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «перекрашивая» за одну ночь боевиков различных группировок, не желающих уходить из Гуты, в новые «цвета». Только так можно объяснить феномен, когда в местности, где, по прежним заверениям американцев, была только «умеренная оппозиция», вдруг вновь объявляются боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А Турция стремится всю Северную Сирию превратить в сплошное поле войны, с последующим формированием марионеточных «местных парламентов», чем турки уже заняты в Африне.

Но война-то с курдами идет и внутри Турции. И поэтому сообщения, пусть пока и не подтвержденные, о том, что вновь идут бои в Диярбекире, а также ареал войны расширился и курды атаковали турецких военных и жандармов в иле Битлис, в обоих случаях среди турецких силовиков есть погибшие и раненные. Предварительная оценка неизбежна — мир видит очередную военно-политическую авантюру США и Турции, которую не пресечь, если выступающие союзниками в антитеррористической войне Россия и Иран не отреагируют жестким образом.