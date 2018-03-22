В Виннице сожгли чучело Путина, передает «Реал» (Винница). Проведение выборов российского президента в «аннексированном» Крыму не признает мировое сообщество. Как и во многих городах Украины, винничане призвали жителей полуострова бойкотировать «кремлевский фарс», а также сожгли чучело Путина в знак «очищения огнем от нечисти». Инициативу организации «Спільнота Журналістський майдан» по проведению этой акции утром 18 марта поддержали студенты шести местных вузов, а также обычные горожане, узнавшие о ней из соцсетей или СМИ. К 11 часам на Европейской площади собралось около 120 человек. В режиме свободного микрофона свою точку зрения на «агрессию» России, «захват» Крымского полуострова, «развязанную» Кремлем войну на Донбассе и в Сирии высказывали местные активисты и журналисты. Среди выступавший был и сирийский студент Дея, родину которого «бомбит российская авиация». Он отметил, что сирийцы поддерживают борьбу против Путина украинцев, украинцы в этом солидарны с сирийцами. Баннеры с лозунгами «Росія — тюрмa для нaродів», «Ботоксний кaрлик з бомбою — зaгрозa людству», «Кaт нaродів. Путінa чекaє шизофренія, як Стaлінa» и подобными характеризовали восприятие винничан. Но главное было не в этом. Организаторы акции обратились к крымчанам с призывов не голосовать, поскольку Путин — это не их выбор, а выбор «оккупанта» — «зеленых человечков», занявших в 2014 году полуостров. Поскольку издавна существует традиция весной сжигать некое чучело, как символ старого, ради избавления от негатива инициаторы акции подожгли чучело президента России, как человека, «виновного» в тысячах смертей.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В центре Черкасс прошел флешмоб «Крым — это Украина», сообщает «Провінція» (Черкассы). 18 марта на Соборной площади города Черкассы состоялся флешмоб, направленный на поддержку крымчан. Более 300 человек, среди которых молодежь и неравнодушные жители, в морозную погоду пришли на главную площадь города, чтобы принять участие в акции и напомнить всем, что Крым — это «часть нашего государства и мы, как никогда, должны быть едины и слажены». Инициатива возникла у молодежи накануне в социальных сетях. Активные граждане обратились к Черкасскому областному молодежному центру и Центру национально-патриотического воспитания. При планировании мероприятия были разные видения, однако окончательным вариантом стал формат, который больше всего поддержали молодые активисты. Участники выстроились в форме лозунга «Крым — это Украина» и подняли над собой таблички в виде бюллетеней с такой же надписью, которыми они потом «проголосовали», бросив их в избирательные урны.

Glava.rk.gov.ru Выборы в Крыму

В Ровно митинговали против выборов российского президента в Крыму, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). «Крым — это Украина!». С такими плакатами и лозунгами собрались 18 марта жители на площади Независимости. Выступить против выборов на «временно оккупированных» территориях призвал председатель Ровенской областной государственной администрации Алексей Муляренко на сессии областного совета. Акция всеукраинская и проходит во всех крупных городах Украины. В Ровно на площадь пришло много представителей «Блока Петра Порошенко». Кроме Муляренко, был его заместитель и депутат облсовета Виталий Ундир, депутат Александр Корнийчук, городские избранники от БПП. Митингующие выразили поддержку жителям Крыма, протестующим против российской власти, и осудили проведение выборов российского президента на полуострове.

Послесловие к президентским выборам в России от Zaxid.net (Львов). Надежда Савченко, ярый критик власти и официальный «Герой Украины», вполне тянет на роль спойлера для Петро Порошенко на предстоящих президентских выборах. По аналогии с экс-кандидатом в президенты России Ксенией Собчак. Напомним, телеведущая и шоувумен нарисовалась на предвыборном ландшафте неожиданно даже для оппозиции, к которой она якобы принадлежала. Для чего — это не вопрос. Чтобы поднять явку избирателей. Создать иллюзию демократичности. С этой целью девушке позволили на встречах с избирателями говорить то, «за что непримиримого оппозиционера Бориса Немцова убили прямо под окнами Кремля». Для придания видимости «честности» и легитимности «выборов без выбора» кандидатами в президенты РФ были также зарегистрированы «успешный, но малоизвестный хозяйственник из Тульской области и какой-то смешной коммунист-ретроград». На таком фоне Путин играючи набрал более двух третей голосов. Судя по многим признакам, кроме банального административного ресурса и полицейщины, команда Порошенко во время подготовки к президентской гонке, которая уже фактически началась, тоже будет применять и уже применяет «гибридные» избирательные технологии. Взять ту же Савченко. Сегодня «расстрельные» обвинения против нее шиты белыми нитками. Но для чего-то их озвучивали. Поразмыслив, нельзя не признать: молодая и амбициозная женщина может быть вполне удобной партнершей для олигарха Порошенко во втором туре голосования. Сейчас из нее, возможно, даже вопреки ее воле могут начать снова «лепить» отважную героиню-правдоискательницу — если дадут команду, армия «порохоботов» постарается. А перед вторым туром на экс-летчицу наверняка вывалят массу неприглядного компромата. Одна связь с путинским кумом Медведчуком чего стоит. Судьба второго срока «шоколадного» олигарха будет успешно решена чисто по-путински. Ну, а если на роль спойлера выберут не Савченко, то найдут другого. Лидер «радикалов» Олег Ляшко, например, тоже тянет на роль политического клоуна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

«Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разбил мемориал, пишет «Житомир.info» (Житомир). Инцидент произошел 19 марта, когда группа неизвестных лиц, вооружившись молотками, стала лупить по мемориальной доске на памятнике генералу советской армии Николаю Ватутину в Бердичеве. Ответственность за «декоммунизацию» взял на себя «Национальный корпус Житомира» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который заявил: «Шаг за шагом украинские земли избавляются от тоталитарного прошлого, которое до сих пор является тяжелым бременем и глубокой раной сидит в душах нашей нации. Некоторые улицы и города до сих пор полностью не очистились от имен советских палачей и коммунистических идолов. Бердичев не является исключением, ведь в городе до сих пор есть памятники угодникам Сталина и его окружению. Одним из такой прислуги, который не чурался человеческой крови, был и генерал Ватутин. Национальный корпус (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступает за полное уничтожение любых памятников фигурам коммунистического режима, которые занимались геноцидом и травлей украинцев. Подчеркиваем, что ни памятников, ни улиц, ни мемориальных досок или других знаков в честь советских палачей на Украине не должно быть! Подобная акция не является первой или последней, потому со временем все имена коммунистических палачей будут стерты с Житомирской земли».

На севере Одесской области неизвестные облили красной краской ворота монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата, рассказывает «Думская» (Одесса). Речь идет о Свято-Покровском Феодосиевском мужском монастыре. Инцидент произошел в ночь на 15 марта, сообщили изданию местные жители. Монастырь расположен в городе Балта и относится к местной епархии УПЦ МП. Хулиганов так и не нашли.

Венгрия требует от Украины отказаться от планов восстановления в Берегово (Закарпатье) военной части вооруженных сил Украины, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Брюсселе. Киев намерен передислоцировать батальон с востока в Берегово, где проживает наибольшее на Украине сообщество венгров. По словам министра, министерство обороны Украины такое решение объясняют угрозой территориальной целостности. «Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы, это возмущает, и Венгрия отвергает это самым решительным образом», — сказал Сийярто.

МИД Украины не считает, что Венгрия может заблокировать развитие двусторонних отношений Украина-НАТО, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). «Очень жаль, что перед выборами в Венгрии предвыборная риторика побеждает над двусторонними отношениями и положительными их составляющими, — сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. — Это сознательные политические манипуляции и откровенное искажение реальности. Нам жаль, потому что мы настроены на конструктивный диалог по любым вопросам. Размещение тех или иных батальонов украинских военных на территории суверенного государства — это личное дело этого государства и суверенное право. Конечно, нас беспокоят постоянные последнее время провокации на территории Закарпатья».

Делегация Ивано-Франковской области приняла участие в чествовании памяти защитников Карпатской Украины, информирует «Галичина» (Ивано-Франковск). 15 марта на территории мемориального комплекса «Красное поле» вблизи города Хуст Закарпатской области на месте вооруженного сопротивления нацистским силам Венгрии накануне Второй мировой войны состоялся торжественный митинг, посвященный 79-й годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины. Участие в мероприятии приняли руководители Закарпатья, к которым в этом году присоединились и гости из Ивано-Франковского, Львовского и Полтавского областных советов. Ивано-Франковщину на торжествах представляли председатель областного совета Александр Сыч, его первый заместитель Василий Гладий и заместитель Сергей Басараб. Приветствуя участников, Сыч подчеркнул, что «страница истории Карпатской Украины стоит наряду с другими формами государства — ЗУНР, УНР, восстановленного государства во Львове в 1941 году. Убежден: если бы не эти усилия украинского государства, неизвестно, возникло бы украинское государство после распада СССР». И добавил, что история Карпатской Украины преподает важные уроки: «Во-первых, Карпатская Украина входила в состав Чехословакии. Хотя в то время это было наиболее демократическое государство Европы, в нем украинцы были людьми второго сорта. До последнего момента своего существования Чехословакия не выполняла своих международных обязательств по предоставлению полноценной автономии Карпатской Украине. Из этого следует, что только в собственном государстве украинец может чувствовать себя свободно и достойно, ибо любая чужая страна будет ему мачехой. Во-вторых, только что родившись, Карпатская Украина погибла. Мы должны быть сильными, чтобы никогда не подвергать риску свою землю. Чтобы быть сильными, нужно навести порядок в собственном государстве, надо наращивать свою экономическую и военную мощь, чтобы не повторилась ситуация 1939 года, когда судьбу Карпатской Украины решали в чужих государствах и чужих столицах. Чтобы сегодня в это сложное для нас время нашу судьбу не решали ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, а только в Киеве».

Депутаты Львовского областного совета приняли решение обратиться в Службу безопасности Украины и министерство иностранных дел из-за событий, которые произошли 25 февраля в Гуте Пеняцкой, рассказывает Zaxid.net (Львов). Напомним, что тогда во время поминальных мероприятий государственный секретарь канцелярии президента Польши Адам Квятковский зачитал обращение польского президента Анджея Дуды, в котором обвинил украинских националистов в геноциде поляков. В связи с этим депутаты просят признать Квятковского персоной нон грата на Украине и направить ноту протеста президенту и правительству Польши в связи с «украинофобскими высказываниями». Проект решения инициировал председатель фракции «Свободы» Олег Панькевич. За него проголосовало 56 депутатов (всего в совете 84 депутата). Ранее депутаты признали персоной нон грата польского депутата Роберта Винницкого, который 19 марта попрал в Варшаве красно-черный флаг.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша. Бандера

К разработке «антибандеровского» закона причастен выходец с Волыни, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Это доктор исторических наук, профессор Католического университета в Люблине Влодзимеж Осадчий, который консультировал разработку поправок в закон об Институте национальной памяти Польши. Осадчий имеет украинское происхождение — он родом с Волыни. В свое время был директором Института церковных исследований, основанного в Луцке, участвовал в многочисленных научных исследованиях, встречах, организованных на базе Восточного национального университета имени Леси Украинки, проектах, связанных с темой украинско-польских отношений. Историк известен своими высказываниями о бандеризации Украины и комментариями для российского «Спутника», в которых сетовал на «большую дерзость бандеровских кругов» на Украине. Также он заявлял, что рост украинцев в Польше представляет угрозу для поляков, ведь они «привозят на территорию Польши опасную антипольскую идеологию». В то же время Осадчий неоднократно заявлял, у него нет антиукраинских взглядов, поскольку он нацелен на польско-украинское понимание в исторических вопросах.

«Единственная страна, которая получила дивиденды от войны на Донбассе и «оккупации», это лукашенковская Белоруссия, — заявил в интервью порталу «ОстроВ» (Донбасс) дипломат, эксперт по вопросам внешней политики и безопасности фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара. — До этого она находилась в изоляции со стороны Запада и давлении со стороны России. Украина в лице нашего президента решила играть с Белоруссией так, чтобы исключить возможное нападение с белорусской стороны. На Банковой считают, что с Белоруссией можно иметь дело, поскольку самостоятельно ей нападать на Украину нет смысла и, мол, Путину не позволит напасть. На Банковой тешат себя этой иллюзией. Проведение переговоров в Минске — большая дипломатическая победа Лукашенко. К тому же прекращение прямого авиасообщения с Россией на руку в экономическом плане Белоруссии. И в-третьих — увеличение товарооборота: из западных стран товары идут через Белоруссию в Россию и из России — на Украину. На «оккупированном» Донбассе достаточно большая доля белорусской продукции. С одной стороны — это прагматизм, то есть способ зарабатывать деньги. С другой, кроме российских и белорусских, там нет возможности для реализации других производителей. При этом я не обвинял бы Лукашенко в том, что ему выгодны многочисленные жертвы на Донбассе. Он воспользовался ситуацией, и Минск стал переговорной площадкой. И это, с моей точки зрения, ошибка украинской стороны. Надо было искать более нейтральную страну, к примеру, Швейцарию. К последней нет претензий ни у России, ни у Украины. Ведь постоянные задержания в Белоруссии наших граждан, которые потом оказываются под арестом в России (Павел Гриб), говорит о том, что это не менее опасная страна для украинцев, чем Россия. Наши граждане опрометчиво считают, если я, мол, не занимаюсь политикой, то я в безопасности. Провокации российских спецслужб направлены против любого, кто может быть удобен им, вне зависимости от политических взглядов. Если ты гражданин Украины, то в Белоруссии ты уже в зоне риска».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

За что глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук похвалил бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка? Этим вопросом задается «За Збручем» (Тернополь) и само отвечает: «Помнить о погибших от рук россиян украинцах при принятии политических и экономических решений призвал иностранных политиков Шевчук во время международной конференции в Варшаве. «Если в странах Европейского союза вы поднимаете вопрос, можно ли полностью отказаться от российского газа, пригласите Яценюка, — заявил архиепископ. — Он расскажет вам, как это возможно. К 2014 году было трудно найти страну, которая была бы настолько зависима от российского газа и нефти. Украина была очень зависима. Премьер-министр и его правительство доказали, что от этой зависимости можно избавиться».