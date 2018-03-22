Известный сатирик в свое время иронически советовал политикам: не можешь предотвратить — возглавь. Майданные власти Украины взяли этот тезис на вооружение, лишь слегка его подкорректировав: не можешь предотвратить — возглавь инсценировку.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

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Чего боятся и что не могут предотвратить нынешние власти? Очередного вооруженного переворота. Выборов можно не бояться, все политические силы контролируются олигархами. Реальный повод для опасений — захват власти радикалами. Нынче они — подсобная рабочая сила, но в такой ситуации могут и выйти из-под контроля.

Следовательно, нужно самим подготовить такой «военный переворот», но не дать ему случиться. Сделать вид, не сделав дела. У такой затеи есть свои опасности. Но именно на нее была сделана ставка.

В четверг, 22 марта, Верховная рада Украины, выслушав генерального прокурора Юрия Луценко и обвиняемую в подготовке теракта и вооруженного захвата власти Надежду Савченко, лишила последнюю депутатской неприкосновенности и разрешила ее арестовать. На выходе из парламента она была задержана.

Генеральный прокурор показал видеозапись разговора Савченко с другим участником заговора. Как выяснилось, Квентина Тарантино любит не Луценко, а сама Савченко. Она действительно предлагала собрать в Верховной раде Порошенко, Авакова и Турчинова и расстреливать купол парламента из пулеметов. Есть и другие красочные детали. К примеру, Савченко пообещала успеть лично бросить шесть гранат во время захвата власти в Раде.

Вот только есть в этом деле одно большое «но». Идея вооруженного захвата власти не принадлежит Надежде Савченко. И из ее слов и из видеозаписи следует, что она лишь согласилась с этой идеей. А ее авторов что-то никто не ищет.

Таким образом, мы имеем дело с самой обыкновенной провокацией. Савченко тоже использует это слово — «провокация». И утверждает, что, отдавая себе отчет в том, что это — провокация, согласилась на нее. Свергать власть по-настоящему якобы не собиралась. Собиралась провоцировать.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

Смысл всей этой инсценировки бесхитростно выдала в своем выступлении депутат от партии Авакова-Яценюка «Народный фронт» Татьяна Черновол. Она заявила, что покушаться на нынешнюю власть нельзя, потому что «нынешняя власть — первая украинская власть», и если «падает украинский парламент — сюда приходит Россия».

Другими словами, нужно большое и страшное пугало с выстрелами из минометов по куполу Рады, обстрелом Киева с Труханова острова, кровью и хаосом, а заодно «террористами ДНР» и «рукой Москвы». Выслушав подобный сценарий, целевая аудитория должна сплотиться вокруг действующей власти.

Вот только совершенно не факт, что целевая аудитория именно так это воспримет. В заявлении Савченко о том, что 90% граждан Украины будут рады уничтожению депутатов и вооруженному перевороту, есть большая доля правды. А кровавых сценариев никто уже не боится. Их пятый год показывают в прямом эфире. Радикалы от безнаказанности потеряли уже всякие тормоза. И новейшая инсценировка вооруженного переворота только усиливает безразличие к крови.

Четыре с половиной года назад майдан был вовсе не против вооруженного захвата власти. Он его в конце концов и осуществил. Но теперь — совсем другое дело. Теперь у власти они сами. Они закупают «словацкий газ» и «осваивают кредиты». Теперь они призывают сплачиваться вокруг Порошенко, ведь иначе Путин нападет. Это сказано почти буквально.

Они действительно не понимают, что нельзя одной рукой взвинчивать агрессию, а другой — призывать к сплочению. Они приближаются к финалу быстрым и уверенным шагом.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Надежда Савченко оказалась в роли бесхитростного персонажа, которого легко смогли использовать. Она и вправду верит, что в Донецке живут «такие же украинцы» и что реальный враг Украины — это организаторы войны, вышеперечисленные Порошенко, Аваков, Турчинов. Их нужно убирать, и для этого можно соглашаться даже на заведомые провокации. Она так думает.

Пётр Порошенко сегодня наверняка будет праздновать победу. Во-первых, сотворено очередное пугало, которым можно пугать избирателя и убеждать «сплачиваться». Во-вторых, во время стремительного падения Савченко она и Юлия Тимошенко успели хорошенько замазать друг друга. Савченко зачем-то рассказала, что Тимошенко общалась с Захарченко, а фракция Тимошенко в свою очередь проголосовала за арест бывшего первого номера собственного списка. Таким образом самый рейтинговый оппозиционер, Тимошенко, получила сразу две огромные имиджевые пробоины.

Но до выборов еще год. С каждым месяцем градус истерики в битве всех против всех придется лишь повышать. Других козырей у майданной власти нет, потому что похвастаться ей, мягко говоря, нечем. «Иначе Путин нападет» — это их единственный аргумент. Нас ждут еще пятьдесят три недели взвинчивания атмосферы. И инсценировка закипания легко может привести к настоящему взрыву.