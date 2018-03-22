На Урале «волоколамский коллапс» невозможен, если его не создадут искусственно. И то, что происходит сейчас в Подмосковье, походит на спланированную акцию, а не на выброс сероводорода со свалки в «Ядрово», считает курганский эколог.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон ТБО

В больнице подмосковного Волоколамска сейчас находятся около полусотни детей, отравленных сероводородом, который образовался предположительно на мусорном полигоне «Ядрово». Жители города перекрыли дорогу мусоровозам. Тумаки и испорченные продукты летели в мэра, главу района, закидан снежками губернатор Андрей Воробьев. С толпой протестующих волоколамцев справиться никто не может.

Свалка ворона reg

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Сразу вспомнились события осени 2017 года, когда в Курганской области в течение двух осенних месяцев несколько раз возгорался и тлел Шуховской полигон твёрдых бытовых отходов. Смог над Курганом было видно даже из космоса по спутниковой связи. Прокуратура обнаружила на свалке массу нарушений. И признала, что именно отходы горения полигона создали смог над столицей Зауралья.

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Что касается выбросов сероводорода, или как его называют, «свалочного газа», то в Кургане подобная ситуация невозможна, если её не создать искусственно, считает эксперт по экологическим вопросам «Открытого правительства», директор «ЭКО Технопарк» Сергей Завьялов.

«Шуховской полигон, горение которого создало смог над Курганом минувшей осенью, находится в 25 км от Кургана. Объём мусора там не столь значителен, чтобы свалочный газ дошёл до города. От «Ядрово» до Волоколамска — три километра. Но и на волоколамском полигоне, как мы обсуждали с коллегами-экологами, вряд ли возможен столь мощный выброс. Выброс свалочного газа — обычное явление. Полигон «Ядрово» работал десятилетиями, там были проблемы, его собирались законсервировать в 2019 году. И вдруг, перед выборами, с конца февраля, начались один за другим выбросы газа. За несколько месяцев нельзя так ухудшить экологическую обстановку. Для того, чтобы отравить даже окраину города, надо десятилетиями не проводить дегазацию», — поясняет Сергей Завьялов.

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По последним сведениям на 21 марта, Роспотребнадзор не выявил нарушений предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Волоколамска. В течение суток было проведено более 20 экспертиз на содержание в воздухе метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четырёххлористого углерода, хлорбензола, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Мне лично сегодняшние события в Волоколамске напоминают спланированную акцию. Диверсия это или нет — должны разбираться компетентные органы. Если это экологическая катастрофа, так определите источник выброса да ликвидируйте его в срочном порядке. В чём проблема? Дегазация — мероприятия по сбору и утилизации газа — к большому сожалению, в России является необязательной процедурой. И редко где проводится. Тем не менее вонь, смрад стояли и стоят на многих свалках, но к отравлению сероводородом десятков детей это не приводило», — удивляется курганский эколог Сергей Завьялов.

По словам экспертов, возмущение народное вылилось в нападения на представителей власти, скорее, не из-за полигона, а за неправильных управленческих решений, которые чиновники проводили в городе, в том числе и в связи со свалкой.

«Если режим ЧС на полигоне «Ядрово» действовал с 7-го марта, где до этого был местный МЧС? Чем занимались местные волоколамские власти? Надо сказать, что пока они бездействовали, у протеста появились профессиональные организаторы. В истории с подмосковным мусором пока больше вопросов, чем ответов. Понятно, что «мусор» — это большой бизнес, владельцы которого не всегда социально-ответственные люди. Понятно, что те, кто должен был заранее бить тревогу, проспали момент. Странно, что Роспотребнадзор превышения вредных веществ в Волоколамске не выявил. И совсем непонятно, как губернатора Воробьева так эффектно и красиво подставили под эмоционально заряженную толпу. Стихийный протест, очевидно, получил хороших дирижеров», — высказал своё мнение политолог Константин Калачёв на своей странице в сети Faceebook.

Prylarer Полигон ТБО

На Урале тоже непростая экологическая ситуация со свалками ТБО, ежегодно фиксируются тысячи нарушений природоохранного законодательства. С этим необходимо работать властям, правоохранителям, общественникам — всем вместе.

«То направление экологической реформы по обращению с твёрдыми бытовыми отходами, которую проводит правительство — технологически абсолютно верное. Через несколько лет мы все оценим правильность этих шагов по сортировке и утилизации ТБО», — считает директор «ЭКО Технопарк» Сергей Завьялов.

Кроме того, Сергей Завьялов сообщил, что за два-три месяца до выборов президента России по Уралу колесил консул США с фильмом об экологических катастрофах, связанных с мусорной темой, а также прощупывал экологическую повестку.

«Мне с ним довелось беседовать. Человек ничего не понимал в экологической тематике. Консул и его помощник интересовались гражданами России, способными раскрутить экологическую повестку в негативном ключе. Искали нигилистов. На Урале таких, видимо, не нашлось», — резюмировал Сергей Завьялов.

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