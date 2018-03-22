Два издания — агентство Bloomberg и газета The Guardian — со ссылкой на источники заявили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает призвать европейских союзников страны выслать российских дипломатов. Это, утверждают источники изданий, она намерена заявить в ходе саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Поиск врага

Мэй намерена доказать, что Россия для Евросоюза и не только — стратегический противник, а не союзник. Следовательно, лидеры ЕС должны последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов.

Высылка должна стать частью «жестких мер», предпринимаемых в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В качестве аргумента Мэй изложит своим европейским союзникам последние данные о ходе расследования, в том числе и секретные.

Яд

Сделано это будет в ходе рабочего ужина в Брюсселе. Там же Мэй заявит, что «российская проблема будет существовать долгие годы», пишет Bloomberg. И глава британского правительства попытается доказать, что Россия «представляет долгосрочную угрозу национальной безопасности для всех стран ЕС».

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Насколько такие планы реальны, рассуждают европейские СМИ. Так, немецкая газета Deutsche Welle обратила внимание на то, что по итогам встречи глав МИД стран ЕС 19 марта было сделано довольно обтекаемое заявление: немецкие дипломаты не стали прямо возлагать ответственность за инцидент в Солсбери на Москву, как это сделал Лондон.

Официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт заявил изданию, что он очень сомневается в том, что Тереза Мэй сможет поведать коллегам «нечто настолько сенсационное, что побудило бы их ввести новые санкции в отношении России».

Основания сомневаться в информации, которую может раскрыть Мэй по расследованию, у европейских дипломатов есть. Ранее, 21 марта, в пресс-центре российского МИД прошёл специальный брифинг для аккредитованных в России иностранных послов и дипломатов, посвящённый инциденту в Солсбери.

На брифинге, в частности, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков назвал инцидент в Солсбери терактом против российских граждан. Он пояснил, что до сих пор не определен достоверно предмет расследования, факты и улики скрываются, да они и вообще могут исчезнуть — в Британии такое уже бывало.

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А начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов обратил внимание собравшихся на то, что британская лаборатория Портон-Даун, которая недавно получила субсидию в размере 48 млн фунтов стерлингов в связи с инцидентом в Солсбери, используется для проведения экспериментов с химоружием. И находится она, по счастливому совпадению, всего в нескольких километрах от Солсбери.

«Общеизвестным и признанным в 2006 году правительством Великобритании фактом является проведение страной экспериментов на Рональде Мэдисоне и 360 иных гражданах с целью изучения боевого действия отравляющего вещества зарин на человека», — сказал Кириллов.

Химическая лаборатория

Кириллов также напомнил, что Британия реализует программу по созданию отравляющих веществ нового поколения, начатую в Западной Европе еще в 1970-х годах. Лондон накопил к настоящему времени «колоссальный опыт и знания в разработке подобных веществ».

Кроме того, никакой конкретики лидерам ЕС Мэй сказать не сможет еще и потому, что результаты анализа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которых Лондон привлек к расследованию, еще не будут известны. Эксперты приступили к работе в Солсбери 19 марта, а результаты должны быть готовы спустя две недели, то есть в начале апреля.