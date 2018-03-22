Несмотря на многочисленные предупреждения, Россия по-прежнему эксплуатирует открытость западных демократий для применения против них своих инструментов политической войны. Благодаря им Москва оказывается способной парализовать официальные структуры стран — членов НАТО, а также подорвать единство блока. Со своей стороны, альянс, похоже, забыл со своими 2% от ВВП обо всем остальном и следует традиционной парадигме мышления, пренебрегая попытками России ослабить государства НАТО изнутри.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

Поэтому вместо того чтобы уделять исключительное внимание российским танкам и самолетам, альянс должен учесть и то, что российская угроза включает в себя кибердеятельность и шпионаж, пишут Леанн Н. Говард и Дерек Реверон в статье для американского издания The National Interest.

Авторы отмечают, что стратегия Москвы за последние 25 лет в значительной степени эволюционировала. По мере того как страна восстанавливает свой статус великой державы, Москва понимает, что для достижения своих целей нынешнее противостояние лучше всего проводить посредством политической войны — с помощью всех средств, за исключением военных.

В Москве знают, пока у нее недостаточно потенциала для «захвата и удержания территорий одной лишь военной силой». Более того, Кремлю известно о «красных чертах» пятой статьи устава НАТО. В связи с этим российское руководство прилагает большие усилия для создания двусмысленности и возможности убедительно отвергать выдвинутые против него обвинения в агрессивном поведении. Этот подход, который иногда называют Моделью Герасимова, подчеркивает убежденность Кремля в том, что при достижении целей в конфликтах невоенные методы оказываются намного эффективнее военных.

Так, основной целью России, указывают авторы, является укрепление ее позиций и проецирование образа мировой державы. С этой целью она стремится ослабить, а не уничтожить Запад. Если страны НАТО видят традиционную угрозу со стороны России — территориальный экспансионизм и прежние методы оказания влияния, — наибольшая опасность для стран НАТО со стороны Москвы не столь очевидна.

В частности, эксперты и военные блока утверждают, что Кремль прикладывает «многогранные усилия для подрыва, саботирования и подавления противостоящего ему общества», а также стремится «к смене международного порядка, разрушению единства НАТО и подрыву лидерства США для защиты своего режима, восстановлению своей гегемонии над соседями и достижения большего влияния по всему миру».

U.S. Navy Солдаты НАТО

Подход Москвы заключается в том, чтобы стереть грань между военной и гражданской тактикой. Он напрямую связан с дискредитацией и ослаблением репутации институтов Запада. Справедливым будет предположение о том, что Россия активным образом работает на дискредитацию НАТО и ЕС везде, где это только возможно. Она также, вероятно, рассматривает возможность захвата дополнительных территорий. Продемонстрировав волю к рискованным и выверенным действиям, Россия доказала свою способность проводить операции по оказанию влияния.

Если рассмотреть произошедшие за последние десять лет конфликты, становится очевидным, что Москва продвигает свои национальные интересы посредством всех имеющихся у Российского государства средств, в том числе криминальных, создавая при этом себе образ непричастности.

Так, Москва распространяет дезинформацию, эксплуатирует националистические настроения, этнические и религиозные противоречия, создает себе условия для оказания политического влияния на своих партнеров, используя для этого различные средства, в том числе энергетику. Кремль также пользуется всем этим для обоснования расширения своего военного сотрудничества. Этот подход очевиден в Прибалтике, Центральной Азии, на Кавказе и на Балканском полуострове.

При этом раскрыть действия Москвы зачастую удается слишком поздно. Дело в том, что комбинации методов информационной и психологической войны, применяемых при поддержке неядерного военного потенциала, нельзя противостоять имеющимся у альянса на сегодняшний день арсеналом. Более того, демократические страны оказываются часто неспособными распознать деятельность Москвы, которая умело эксплуатирует подверженность западных демократий политической войне для подрыва альянса изнутри и на его границах.

НАТО, будучи демократией, составленной из других демократий, с трудом может противостоять кампании, которую против блока ведет Россия. Так, хотя никто не ставит под сомнение пятую статью устава блока, должного ответа на действия Москвы альянс не дает: делаются огромные вложения в военный потенциал сдерживания — размещение американских войск в Прибалтике и Польше и других странах ЕС, повышение бюджета альянса, — но политической войне России противодействия не оказывается.

U.S. Marine Corps Солдаты НАТО в Эстонии

Именно для ответа на информационное нападение со стороны Москвы блок и должен инвестировать дополнительные ресурсы. Для этого на следующем саммите НАТО его члены должны определить новую стратегическую концепцию, в которой основное внимание должно быть уделено признанию характера угрозы, расширению арсенала инструментов и оказанию поддержки друг другу в их применении.