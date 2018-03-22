Праздник Навруз является для тюркских и иранских народов символом весны и обновления, в Узбекистане его отмечали накануне, 21 марта. В Ташкенте праздник проводился в 21 столичном парке, а главное мероприятие, с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось в столичном Узэкспоцентре. Во всех областных центрах и городах также были организованы масштабные празднества. На праздновании в Узэкспоцентре собрались представители государственных и общественных организаций, дипкорпуса, журналисты, простые труженики республики, молодежь.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Семья празднует Навруз. Бухара. Узбекистан

В подобном формате Навруз отмечается впервые, на зелёной (богатой растительностью) территории Узэкспоцентра свои павильоны организовали все регионы республики. Для гостей были сооружены навесы, под которыми расположились столы с угощениями. На сцене для присутвующих выступили ведущие артисты, исполнители популярной и классической музыки, танцевальные коллективы, были представлены театрализованные постановки. Вечером в Ташкенте, как заявили некоторые СМИ, по случаю Навруза впервые должен был пройти «грандиозный салют», однако он по каким-то причинам не состоялся.

Как отмечался праздник в эпоху Ислама Каримова

С первых дней независимости Навруз в Узбекистане был признан одним из основных национальных праздников страны, наряду с празднованием Дня Независимости Узбекистана в торжествах по случаю Дня весеннего равноденствия всегда участвовал и выступал с длительной речью первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

Главное торжество на протяжении всех лет было организовано на стадионе в столичном парке имени Алишера Навои. Гости мероприятия, рассевшись на свои места, в тишине ожидали Ислама Каримова. После появления главы государства на стадионе раздавались продолжительные овации, после чего с речью выступал президент Узбекистана.

Eurasiadiary.com Ислам Каримов на праздновании Навруза

После торжественной речи, которая временами прерывалась восторженными аплодисментами, на стадионе проходил концерт, причем его программа кардинально не менялась из года в год. Когда концертная программа подходила к концу, к веселью присоединялся Каримов, под ликование публики и аплодисменты президент исполнял народные танцы сначала у себя в секторе, а затем поднимался по лестнице и присоединялся к танцующей публике. После этого Каримов спускался на стадион и обходил его по кругу, приветствуя гостей. Финальным аккордом мероприятия являлось приветствие главой государства артистов, выступавших на концерте. Президент Узбекистана пожимал руки выстроившимся в ряд певцам и танцорам, после чего удалялся с мероприятия под бурные аплодисменты. При этом перед мероприятием проходил жесткий многоступенчатый контроль, на стадион запрещалось проносить фото‑ и видеоаппаратуру, мобильные телефоны и даже сигареты.

Новый формат

Вчерашнее мероприятие по своему формату значительно отличается от предыдущих аналогичных. Если ранее празднование Навруза было скорее протокольным мероприятием, то накануне оно являлось истинно всенародным, созвучным обновлению и пробуждению природы, новым чаяниям людей.

В первую очередь сама рассадка гостей располагала к релаксации, впервые во время представления было организовано угощение, гости, при желании, могли свободно передвигаться по территории.

Многие из присутствующих фотографировали происходящее на мобильные телефоны, в целом сама обстановка располагала к открытости и общению.

Сам глава Узбекистана провел празднование на ногах, осматривая павильоны регионов республики и общаясь с гостями.

Наверное, среди присутствующих не нашлось ни одного человека, которому бы Мирзиёев не пожал руку.

President.uz Шавкат Мирзиёев посетил Самарканд и принял участие в торжествах по случаю Навруза

Со многими гостями президент Узбекистана заводил беседу, выслушивал их просьбы и пожелания.

Все праздничное мероприятие транслировалось в прямом эфире по национальному телевидению.

Речь президента

Речь президента Узбекистана с поздравлением по случаю Навруза также отличалась простотой и радушием, в ней не фигурировали официальные сведения об успехах и достижениях республики.

«В Навруз еще ярче проявляются такие благородные качества, присущие нашему народу, как любовь к родной земле, своей стране, милосердие, помощь тем, кто нуждается в поддержке; подобно происходящему в это волшебное время года, преображается и наша жизнь, жизнь всего нашего общества», — отметил президент.

Он подчеркнул, что составляющие основу философии Навруза высшие ценности — гуманизм и доброта, справедливость и толерантность, реальная забота о благе народа — «становятся сегодня критериями нашей деятельности».

«Мы ставим перед собой важнейшую цель — чтобы наши матери и дети, соотечественники, весь наш народ всегда жил в мире и спокойствии, чтобы наша жизнь стала еще более благополучной. Тогда, как говорил великий поэт и мыслитель Алишер Навои, каждый наш день будет, как Навруз», подчеркнул Мирзиёев.

Мирзиёев пожелал гражданам «в эти лучезарные дни здоровья и счастья, достатка и благополучия в ваших домах». Президент Узбекистана также пожелал «народам всех стран ближнего и дальнего зарубежья мира и спокойствия, благополучия и прогресса».Что знаменательно, поздравить народ Узбекистана с Наврузом в Самарканд прибыл ближайший сосед — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

На встречу к своему казахстанскому коллеге после торжеств в Ташкенте вылетел и Шавкат Мирзиёев.

Президенты двух стран посетили могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова, где отдали дань памяти и уважения первому узбекистанскому лидеру. Также казахстанский лидер в сопровождении Мирзиёева осмотрел достопримечательности города Самарканда, который известен своими древними архитектурными памятниками. Встреча президентов двух государств, которые решили просто, по-соседски вместе отметить этот весенний праздник, может говорить о многом. А именно о том, что в нынешнем году Навруз становится символом весны и обновления во всем Центрально-Азиатском регионе.

В феврале 2010 года Генассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза и призвала государства, входящие в организацию, прилагать усилия для популяризации в мире этого праздника. Навруз в переводе с персидского языка означает «Новый день», день весеннего равноденствия, широко отмечается во всех тюркоязычных странах, а также Иране и Афганистане. Праздник отмечался еще в доисламскую эпоху зороастрийцами (огнепоклонниками) и знаменует собой начало отсчета нового года, обновленного времени.