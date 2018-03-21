В Вашингтоне, похоже, забыли, что американская стратегия на Ближнем Востоке зависит от Саудовской Аравии, которая является самым важным региональным союзником США в сфере обеспечения безопасности. Обеспечение безопасности Израиля, безусловно, является одной из ключевых целей США в регионе, однако Израиль не играет активной роли в большинстве текущих ближневосточных военных действий Америки. Иерусалим не решает проблемы, связанные с Ираном, не участвует в борьбе с экстремистскими движениями, такими как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Энтони Кордесман в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

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Стратегическое партнерство с Саудовской Аравией теперь имеет более важное значение, поскольку Египет и Алжир в настоящий момент сосредоточили свое внимание на обеспечении собственной внутренней стабильности, вследствие чего их роль в регионе резко сократилась. Ирак и Сирия сталкиваются с серьезными внутренними проблемами и продолжают вести боевые действия. Европейские союзники Вашингтона снижают уровень своего участия, а роль Турции в регионе становится все более проблематичной.

Несомненно, Саудовская Аравия нуждается в Соединенных Штатах так же сильно, как США нуждаются в Саудовской Аравии. Вооруженные силы Саудовской Аравии непрерывно совершенствуются, но именно присутствие США в регионе создает баланс сил, который сдерживает Иран и помогает Саудовской Аравии бороться с террористическими угрозами, исходящими от таких групп, как «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поставки американского оружия, присутствие военных инструкторов США и военные учения также играют решающую роль в повышении боеспособности вооруженных сил Эр-Рияда.

U.S. Department of Defense Самолёт ВВС Саудовской Аравии

С другой стороны, США тоже нуждаются в Саудовской Аравии, поскольку она является единственным партнером по обеспечению безопасности поставок нефти из Персидского залива. США в значительной степени избавились от необходимости прямого импорта нефти, однако Соединенные Штаты все больше зависят от состояния и роста мировой экономики, а также импорта из азиатских государств, таких как Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань, которые, в свою очередь, находятся в критической зависимости от импорта нефти из Персидского залива. В итоге получается, что стратегические интересы США в регионе продолжают расширяться, несмотря на устойчивое сокращение прямого импорта нефти в США.

Именно поэтому основное внимание уделяется увеличению объемов продаж американского оружия Саудовской Аравии и инвестициям Эр-Рияда в экономику США. Все это происходит на фоне игнорирования растущей роли Саудовской Аравии в борьбе с терроризмом начиная с 2003 года, преуменьшения важности кооперации с Эр-Риядом в сдерживании Ирана. США стоит пересмотреть свой подход в отношении Саудовской Аравии.

Реформы и планы экономического развития Саудовской Аравии имеют важное значение для обеспечения ее стабильности и региональной безопасности. США должны понять, что эти планы не могут быть эффективно реализованы без поддержки Вашингтона. Аргументы о необходимости разделения оборонного бремени являются абсурдными. Более того, Саудовская Аравия не может рассматриваться как нескончаемый источник денег каждый раз, когда США в них нуждаются. Саудовская Аравия уже тратит более 10% от ВВП на обеспечение безопасности, что в три раза превышает показатели США. Эти расходы слишком высоки, учитывая другие потребности королевства.

Al Jazeera English Спецназ Саудовской Аравии

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Соединенным Штатам также крайне необходимо найти общий подход в отношении Ирака и Сирии, направить их по пути к восстановлению и стабильности, также ограничить влияние Ирана и России в максимально возможной степени и помочь стабилизировать отношения с Турцией. Здесь не стоит ждать простых решений, однако Саудовская Аравия могла бы стать ключевым арабским партнером в достижении поставленных целей.

Также США должны выработать общий подход к военной кампании Саудовской Аравии в Йемене, а не отходить от своих обязательств, оставляя Саудовскую Аравию один на один с ситуацией в Йемене. США не могут оставить Саудовскую Аравию в одиночестве, поскольку это нанесло бы ущерб как в военном плане, так и в сфере защиты прав человека, ограничив возможности Вашингтона и Эр-Рияда в отношении хуситов и боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), закрепившихся в Йемене.

США должны убедить принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в том, что следует устранить разногласия, из-за которых ОАЭ и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения с Катаром. Разногласия также способствовали росту напряженности в отношениях с Оманом. Сплоченность стран Персидского залива, а не увеличение поставок американского оружия, будет способствовать эффективному противодействию политике Ирана. Укрепление сотрудничества — вот в чем заключается ключ к эффективному противостоянию амбициям Ирана.

Вашингтону нужно со всей серьезностью отнестись к официальному визиту принца Саудовской Аравии в США и перестать фокусировать свое внимание только на заключении военных сделок.