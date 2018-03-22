В течение 16 лет Соединенные Штаты вели борьбу с терроризмом в Афганистане. Это помогло предотвратить возможные террористические нападения на территории США. Последнее такое нападение произошло 11 сентября 2001 года. Однако после американской операции «Несокрушимая свобода» группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сконцентрировала свои усилия на возрождении, пишет Николас Главин в статье для американского издания The National Interest.

The U.S. Army Военные США

Учитывая растущие угрозы, исходящие от группировки Вилаят Хорасан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сети Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Вашингтону следует принять меры для улучшения американской контртеррористической политики в Афганистане. За последние десять месяцев спецслужбы США провели крупномасштабную операцию в районе Шорабак в провинции Кандагар, которая была направлена на уничтожение двух учебных лагерей, принадлежащих региональному филиалу «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «Аль-Каиде на Индийском субконтиненте» (АКИС) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Площадь одного из тренировочных лагерей составляла около 50 квадратных километров. Наличие таких тренировочных лагерей показывает, как такие субъекты, как АКИС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могут использовать подконтрольные районы в Афганистане, даже при постоянном присутствии США в провинции Кандагар. Регион, в котором присутствуют около 20 террористических организаций, имеет «самую высокую концентрацию террористических и экстремистских организаций в мире». Постоянное антитеррористическое давление, оказываемое США, не позволяет таким экстремистским организациям, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), превратить Афганистан в базу для планирования террористических атак на США.

The U.S. Army SFAB в Афганистане

В такой нестабильной и сложной обстановке Соединенные Штаты должны иметь надежные партнерские отношения с вооруженными силами принимающей страны, которые можно направить против лидеров и координаторов террористов. С точки зрения министра обороны США Джеймса Мэттиса, данное условие является непременным для победы в Афганистане. Афганские силы специального назначения (ASSF) находятся на переднем крае борьбы за освобождение территории страны от террористов. На долю ASSF приходится 80% всех наступательных операций, предпринятых вооруженными силами Афганистана. По мнению экспертов, «США и их союзникам намного проще и дешевле оказать поддержку ASSF, чем развертывать большое количество военных США и других солдат НАТО».

Одновременно с этим, учитывая всепроникающую нестабильность и непредсказуемую турбулентность, которые способствуют процветанию экстремистских организаций, для США важно поддерживать высокий, хотя и небольшой по численности, контртеррористический потенциал. Такое долговременное обязательство по обеспечению безопасности послужит сигналом для Исламабада, что Пакистану не нужно ориентироваться на вывод войск США из Афганистана. Следовательно, в данном случае усилия Исламабада по поддержке вооруженных группировок, сражающихся с афганским правительством, теряют свой смысл.

Укрепление партнерских отношений и ослабление противников приведут к возникновению условий, при которых возможно создание приемлемого для США политического устройства Афганистана.

bluuurgh Талибы (организация запрещена в России)

Однако также не стоит забывать о региональных субъектах, которые могут преследовать собственные национальные интересы в Афганистане и пытаться осложнить положение американских военных. Сообщения о том, что Москва предоставляет талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военное оборудование, лишь подливают масло в огонь. Стратегия Москвы заключается в том, чтобы «подорвать усилия противника, принудить, увлечь и вытеснить его», а не нанести поражение с помощью обычных военных средств. В свою очередь Иран относится к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как к «наименее серьезному противнику, которого также можно использовать в качестве марионеточной силы». Таким образом, региональные государства могут использовать отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для достижения собственных геополитических целей и давления на США.

Новая стратегия США «R4 + S» — организация сил на местной основе, перегруппировка, подкрепление и примирение, плюс поддержка — представляет собой улучшенный план действий, необходимых, с точки зрения Мэттиса, для достижения «победы». В рамках новой стратегии предусмотрено достижение такого уровня безопасности в Афганистане, при котором афганское правительство и местные силы безопасности могли бы самостоятельно справляться с возникающими угрозами.

Сохранение постоянной антитеррористической платформы в Афганистане позволит США обеспечить эффективный контроль над действиями ASSF, что приведет к более эффективному проведению контртеррористических операций. Эти усилия помогут создать крайне боеспособную силу, способную адаптироваться к усложняющимся угрозам. Такой подход позволит США решить сразу две задачи. Во-первых, предотвратить превращение Афганистана в террористическую базу для планирования атак на США. Во-вторых, обеспечить выживание афганского антиэкстремистского правительства. Выполнение этих задач стоит тех средств, которые выделяются для поддержания долговременного присутствия США в Афганистане.