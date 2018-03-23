Очередное вооружённое нападение в школе. На этот раз 21 марта 2018 года в курганском городе Шадринске. Семиклассница во время урока расстреляла одноклассников из травматического пистолета. К счастью, школьники отделались синяками и ссадинами. Вновь правоохранительные органы будут разбираться: последствие буллинга это или организованный «колумбайнер»? А депутаты и омбудсмены лишь напомнили о себе — они вроде как есть.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школе

Версии при отсутствии информации

На данный момент точных сведений об инциденте нет, данные расходятся. Официальные источники кивают на полицию, которая ведёт дознание и выясняет причины стрельбы. К выяснению обстоятельств происшествия подключился СКР. Отсутствие конкретной информации порождает слухи и домыслы. В средствах массовой информации со слов очевидцев, а это в основе своей дети, выдвигаются три основные версии хода расправы. Совпадение лишь одно — ЧП произошло на первом уроке.

Версия первая. Семиклассница прикинулась больной и вышла якобы к врачу. Вместо кабинета школьного медика отправилась к своей двоюродной сестре, ученице восьмого класса этой же школы, взяла у неё пистолет. Вместе с сестрой вернулась в класс, дверь в который находится за спиной у учеников, и сразу же начала беспорядочную стрельбу. Молча, без возгласов. Была и некая третья девочка, которая выманила учительницу по какому-то поводу из кабинета.

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Версия вторая. Одной из девочек стало плохо, учительница вместе с ней вышла к медику. Тут же забежала в кабинет ученица 7-го «б» с подругой из 8-гл класса. С возгласами «Вы мне все надоели», «Я вас всех ненавижу» начала расстреливать одноклассников. Подруга стояла у двери и угрожала канцелярским ножиком всем, кто хотел выскочить из класса. Учительница по возвращении выбила дверь и забрала оружие. Один мальчик получил серьёзную травму — «пуля застряла в голове».

Kremlin.ru Анна Кузнецова

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Версия третья. На уроке одна из девочек сделала вид, что ей плохо. Педагог повела её к врачу. И уже на арену событий выходят три девочки. Одна стреляла, две с ножами.

Одни дети говорят о стрелявшей как о хорошей, бесконфликтной и вежливой девочке. Другие — о её плохой учёбе, и, дескать «свастики на руках рисовала».

В пресс-службе горадминистрации Шадринска сообщают, что пострадавшие дети получили синяки и ссадины. О незначительности полученных детьми травм говорит и директор школы Александра Юрченко в интервью «Шадр-инфо». Родители стрелявшей, хоть и в разводе, но, по словам директора, характеризуются положительно: посещали классные собрания, контактировали с учителями, стрелявший ребёнок на учёте в органах профилактики полиции не состоял.

До сих пор не ясно, кому из пап — двоюродной сестры или стрелявшей — принадлежит травматический пистолет. Есть версия, что папа подарил виновнице ЧП оружие, «чтобы стреляла по жестяным банкам».

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Torange.biz Пневматический пистолет

Детский омбудсмен Курганской области Алёна Лопатина уже побывала на месте происшествия и сообщила «Области 45», что дети восприняли инцидент без большого страха и ужаса, как развлечение.

«Пистолет пневматический похож на игрушечный. Работаем с родителями, выясняем, что было до сегодняшних событий, как это стало возможным. По результатам будут приняты меры в адрес тех людей, которые не смогли предотвратить или предвидеть ситуацию. Дети говорят, что причиной стала разобщённость в классе и неприязненное отношение друг к друг одноклассников. Кроме того, я вижу, что причина — неумение общаться и обсуждать конфликты, которые существуют», — поделилась Алёна Лопатина со СМИ.

Также региональный детский омбудсмен отметила, что стреляла одна девочка. И она пришла в класс с оружием.

«Девочка на осмотре у психиатра. Ребенок указывает на то, что у нее был конфликт с одноклассниками. Девочка уточнила, что это было взаимное негативное отношение друг к другу. Нам нужно понимать её психологическое состояние и нуждается ли она в оказании помощи. Девочка из семьи, в которой мама её очень любит. Я разговаривала с мамой. Она знала о неприятии одноклассников, но в последнее время девочка не жаловалась маме. Думаю, завтра девочка в школу не вернётся. Требуется длительное обследование. Затем врач примет решение о её состоянии, мама будет решать, в каком учебном заведении продолжит учиться девочка. Сейчас опрашиваются три ребенка», — подытожила Алёна Лопатина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП в шадринской школе озаботились губернатор Курганской области, департамент образования и науки региона, уполномоченный по правам детей при президенте России Анна Кузнецова, обещавшая приехать в Шадринск.

Petr Kratochvil Топор

Волна школьного «террора»

Отметим, что вереница непрекращающегося насилия в школах России в последнее время зафиксирована, начиная с 11 февраля 2017 года, когда 14-летний школьник на уроке в школе №1 Нижнекамска выстрелил из пневматического пистолета в соседа по парте. Пуля попала в глаз, пострадавший ребёнок скончался.

Затем 12 мая 2017 года в городе Усинске Республики Коми во дворе школы №2 один из учеников открыл стрельбу из пневматического пистолета по учащимся. Одной девочке пуля попала в глаз. И, к счастью, ребенок вовремя получил квалифицированную медицинскую помощь.

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В городе Ивантеевка Московской области 12 сентября 2017 года в школе №1 старшеклассник открыл стрельбу в классе из травмата и напал на учительницу с кухонным топориком. Пострадали учительница, получившая черепно-мозговую травму, и один из учеников, который в панике выпрыгнул из окна вместе с другими ребятами.

В школе №127 Перми 15 января 2018 года произошла жуткая резня. Учащийся 10-го класса со своим юным знакомым напали на учеников четвёртого класса — ранили девять младшеклассников и учительницу.

В Симферополе 18 января 2018 года в гимназии №1 ученик седьмого класса из пневматического пистолета выстрелил в ногу пятиклассника. Травма была невелика, но опять фигурирует разрешённое пневматическое оружие.

В Улан-Удэ 19 января 2018 года девятиклассник с «коктейлем Молотова» и топором напал на учащихся седьмого класса и учительницу. Травмы получили семь человек, включая нападавшего.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школе

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В югорском городе Советском конфликт между школьниками перерос в поножовщину, ранения в живот от пятиклассника получила семиклассница. Пострадавшую доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Отмечается, что жизнь ребенка — вне опасности.

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И это только громкие случаи насилия в российских школах.

Кто виноват и что делать?

Омбудсмен Анна Кузнецова раздаёт комментарии СМИ с вопросами, почему оружие оказалось доступно ребёнку и почему требования по охране школ не исполняются? Конечно, они ж там, в недрах департаментов и различных уполномоченных органов, написали массу циркуляров, на исполнение которых элементарно нет в регионах бюджетных денег. На местах учительские зарплаты бы до майских указов догнать, а лучше и и перегнать для показухи. И кто работал в школе, тот знает: если дети что-то задумали, то они это сделают. Если ребёнок хочет пронести оружие в школу, он найдёт способ, как это сделать, и никакие металлические рамки и охранник на каждом этаже не помогут. Кстати, в шадринской школе, где сегодня произошло ЧП, есть вахтёр и тревожная кнопка. Мало кто задумывается, как воспитывать наших детей, чтоб им в голову эти шальные мысли — расстрелять обидчиков — не приходили.

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Maarten Van Damme Окровавленный нож

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил RT, что всему виной отсутствие мужчин-преподавателей в школах и должной охраны. Отмечает, что девочка выросла в неполной семье, хотя все в голос говорят, что отцовским вниманием ребёнок не был обделён.

«Мы направим письмо министру образования, чтобы более детально относились к обучению психологов, которые будут работать в школах. Чтобы это были талантливые и грамотные специалисты, которые будут ходить из класса в класс и постоянно мониторить ситуацию, вовремя обращая внимание на проблемных детей, которым нужна помощь уже сегодня», — заявил Борис Чернышов, видимо, забыв, что при оптимизации системы образования именно школьные психологи первыми пошли под нож сокращения.

Мы ещё наслушаемся комментариев, напишем «по всей стране прошла проверка мер безопасности в учебных учреждениях». Главное на сегодня в шадринской истории, что дети остались живы и отделались лёгким испугом. Жизнь у стрелявшей девочки травмирована сейчас не только разводом родителей и травлей в классе. Покалечена во всеуслышание сказанным: «девочке требуется длительное обследование у психиатра». А какое обследование необходимо тем, кто допустил, что пистолет стал последним аргументом защиты для ребёнка, о бедах которого знала явно не только мама, но и, скорее всего, и учителя. Взрослые не смогли протянуть руку помощи подростку, и она сама пошла решать свои проблемы. С пистолетом в руках.