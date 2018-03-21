Помните Фрэнсиса Фукуяму? Это американский политолог, получивший известность в начале 1990-х годов, когда озвучил свою теорию в бестселлере «Конец истории и последний человек». Фукуяма заявил о том, что конец холодной войны ознаменовал собой утверждение окончательной стадии развития системы управления, отметив, что либеральная демократия в западном стиле оказалась победительницей, пишет Рейчел Миллсэп в статье для американского агентства The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Фрэнсис Фукуяма

Идея потеряла большую часть своей популярности после начала войны на Балканах в середине 1990-х годов и параллельного подъема националистических и исламистских экстремистов на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. На смену «концу истории» Фукуямы постепенно пришла другая теория, известная как «столкновение цивилизаций». Новая теория была предложена американским политологом Сэмюэлем Хантингтоном, который предложил объяснение нового мирового беспорядка, возникшего после распада СССР.

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Однако в мире есть, по крайней мере, один регион, где идеи Фукуямы о либеральной демократии западного образца оказались достаточно устойчивыми.

Начиная с создания Европейского экономического сообщества в марте 1957 года, преобладающий политический тренд среди растущего числа стран на европейском континенте был направлен на интеграцию и гармонизацию отношений. В ноябре 1993 года данный тренд достиг своей кульминационной точки, когда было объявлено об официальном создании политического блока, известного как Европейский союз. Последние два с половиной десятилетия европейская политика также двигалась в русле гармонизации и интеграции, пытаясь расширить зону процветания и мира в ЕС, в основе которой лежала либеральная демократия. Так продолжалось вплоть до настоящего момента.

В своей новой книге «Люди против демократии: почему наша свобода находится под угрозой и как ее спасти» политолог из Гарвардского университета Яша Мунк приходит к тревожному выводу: меньше одной трети поколения двухтысячных считают, что демократия абсолютно необходима. Действительно, как показал опрос, прошедший в европейских странах, молодое поколение не верит в демократию. Все это разительно отличается от того, что было 20 лет назад. Сейчас все больше людей готовы поддержать «сильного лидера, которому не нужно беспокоиться насчет политиков или выборов».

Последние политические события, произошедшие на континенте, являются доказательством наличия данной тенденции.

В Венгрии правящая консервативная партия премьер-министра Виктора Орбана — «Фидес» — контролирует национальную политику на протяжении почти 10 лет. Однако националистические идеи и протекционистские принципы партии значительно окрепли в последние годы в связи с ростом ультраправой националистической партии «Йоббик». Совсем недавно Чешская Республика, возглавляемая пророссийским и антимиграционным президентом Милошем Земаном, начала двигаться в том же направлении. В Польше возрождение крайне правых сил придало новый импульс антисемитизму. Все это вызывает опасения в связи с эрозией демократии.

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moritz320 Евросоюз и его проблемы

Подобная тенденция имеет место не только в странах Вышеградской группы. Аналогичные тревожные тенденции можно увидеть и в других странах ЕС. Например, на прошедших в 2017 году парламентских выборах в Германии евроскептическая политическая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) неожиданно набрала более 13% голосов и стала националистической партией, впервые получившей места в бундестаге за последние почти 60 лет. Укрепление позиций правых сил также произошло в Италии, согласно результатам парламентских выборов, прошедших в марте 2018 года.

Эти и другие примеры свидетельствуют о том, что европейская политика, когда-то уверенно опиравшаяся на идею «конца истории» о либеральной демократии, столкнулась с хаосом. Перечисленные примеры также подвергают сомнению точку зрения, которой многие придерживались после окончания холодной войны: длительное пребывание Европейского союза в рамках либерально-демократического порядка казалось неизбежным. Учитывая убедительные доказательства Мунка и тревожные политические тенденции, можно прийти к выводу, что ЕС можно назвать чем угодно, но только не либеральной демократией.