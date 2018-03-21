Закон, уводящий в тень

Законопроект о запрете на торговлю алкогольной продукцией в магазинах, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов на стороне парадных, не поддержал ни один из экспертов и представителей бизнеса Санкт-Петербурга. Инициатива принадлежит главе комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денису Четырбоку. Проект закона «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» недавно обсуждали депутаты, эксперты и предприниматели во время проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ). В законопроекте, призванном, по словам его автора, сделать так, «чтобы жители многоквартирных домов не страдали от такого соседства с магазинами», специалисты и участники рынка увидели угрозу малому и среднему бизнесу. Они также указали на избыточность подобных жестких ограничений. По их мнению, запрет не снизит уровень потребления алкоголя населением, а значит, цель антиалкогольной политики государства не будет достигнута.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательное собрание Санкт-Петербурга

Поводом для внесения изменений в региональный закон явились, как объяснял депутат Четырбок, многочисленные жалобы жителей на шум и драки под их окнами. Однако участники ОРВ считают, что сегодня региональное законодательство и без дополнительных ограничений позволяет решить проблему нарушения общественного порядка и комфортного соседства с торговыми точками. Кроме того, жалобами на нарушение порядка занимаются правоохранительные органы, а недобросовестная торговля алкогольной продукцией в неустановленное время находится на контроле у Росалкогольрегулирования. У ведомства достаточно рычагов воздействия на недобросовестных предпринимателей, вплоть до лишения лицензии на торговлю алкоголем. Поэтому утверждение авторов законопроекта о том, что эффективных мер борьбы с нарушителями недостаточно, эксперты находят несостоятельным. Дополнительные же законодательные ограничения, по их словам, чрезмерны и могут привести к серьезным негативным последствиям.

Барьер на пути к развитию

В первую очередь, считают эксперты и участники рынка, пострадает малый и средний бизнес, который планируемые изменения в законе просто уничтожат. Они объясняют, что запрет коснется абсолютного большинства магазинов шаговой доступности, которые не смогут выжить и вынуждены будут закрыться. Таким образом, законопроект Дениса Четырбока не только делает бессмысленными усилия Минпромторга по развитию сети магазинов шаговой доступности — по замыслу ведомства, к 2020 году около каждого дома должно быть не менее двух таких торговых точек, но и противоречит словам спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Говоря о поддержке малого бизнеса, Макаров отметил, что «наша обязанность как законодателей — создать для малых предпринимателей благоприятную среду, внушить им уверенность в завтрашнем дне и убрать с их пути как можно больше административных барьеров».

Согласно оценке директора «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, вступление закона в силу приведет к закрытию не менее тысячи розничных магазинов. По словам специалиста, это объясняется тем, что их владельцам, преимущественно представителям малого бизнеса, «реализовывать низкомаржинальные социально значимые товары» позволяет именно алкогольная продукция, которая приносит основной доход. Региональный комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка приводит данные: доходы от реализации алкоголя в структуре выручки более 450 предпринимателей Петербурга составляют 40−60%. В случае запрета заниматься бизнесом становится экономически нецелесообразно.

Ликвидация большого количества торговых точек повлечет за собой не только потерю рабочих мест, а это несколько тысяч человек, но и налоговых отчислений в бюджет. Участники рынка подсчитали, что казна Санкт-Петербурга не досчитается, как минимум, 126 миллионов рублей в год только на акцизах на пивоваренную продукцию.

Закон, уводящий в тень

Представители компании «Дикси Юг» увидели «серьезную угрозу снижения обеспеченности населения современными и качественными торговыми услугами», что существенно ухудшит экономическое положение представителей «белой торговли». Наоборот, запрет, уверены эксперты, приведет к росту нелегальной торговли, что сопряжено с определенными рисками, в том числе для здоровья граждан. Кроме того, инициатива депутата Четырбока, как полагают крупные импортеры алкоголя и ретейлеры, такие как Х5 Retail Group, не снизит уровень злоупотребления алкоголем. Представитель Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Олег Дю согласен с тем, что ликвидация легальных торговых точек заставит население переходить на контрафакт, производство и продажу которого государству контролировать будет намного труднее.

Опыт регионов, которые ввели более жесткие ограничения торговли алкоголем, чем предусмотренные федеральным законодательством, уже доказал, что подобные меры приводят лишь к росту теневого рынка и числа отравлений фальсификатом. Так, в ХМАО полицейские рейды регулярно вылавливают нарушителей, торгующих алкогольной продукцией после 20.00 из-под прилавка, а также выявляют цеха по производству суррогатов. А Псковская и Тульская области, по данным Ассоциации наркологов, входят в число регионов-лидеров по смертности от алкогольной зависимости.

По данным министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, доля нелегального рынка уже приблизилась к 50%. Некоторые эксперты оценивают теневой сегмент в 65%. Дешевый доступный алкоголь потребляет порядка 25 миллионов россиян. Данные говорят о том, что тенденция к росту теневого рынка продолжается. При этом существенных подвижек в деалкоголизации населения нет. Участники ОРВ настаивают на том, что действующие запретительные меры неэффективны. А законопроект Дениса Четырбока приведет к уходу значительного числа добросовестных предпринимателей с рынка, что спровоцирует спрос и, как следствие, предложение на контрафактный алкоголь.

Однако ЗакС Санкт-Петербурга не учел ни уже имеющийся отрицательный опыт по борьбе с алкоголизацией россиян, ни мнения экспертов и участников рынка. По итогам проведения ОРВ был сделан вывод: «Предлагаемое проектом закона регулирование является наиболее оптимальным способом решения проблемы». Это говорит о том, что законодатели явно не услышали доводы бизнеса. Без этого, как считают эксперты, конструктивный диалог между регулятором и бизнесом невозможен, а его отсутствие может отрицательно сказаться на экономическом развитии региона.