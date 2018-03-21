В Нижегородской области явка избирателей в день выборов 18 марта 2018 года превзошла прогнозы экспертов, составив почти 66%. На некоторых участках ситуация доходила до того, что избиратели были вынуждены отстоять 10-минутную очередь, чтобы выполнить свой гражданский долг. Владимиру Путину свои голоса в 2018 году отдали 77,26% против 63,9% в 2012 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Глеб Никитин

Врио губернатора области Глеб Никитин, пришедший на участок вместе с супругой и детьми, позднее поблагодарил жителей за их гражданскую позицию, а высокую явку объяснил тем, что «гражданское сознание нижегородцев выросло».

Прошедшее в тот же день рейтинговое голосование за первоочередные проекты для благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда» Никитин назвал идеей, показавшей высокий интерес жителей, а потому подобную практику решено продолжать, так как у власти «много вопросов, на которые хотелось бы получить прямой ответ жителей».

Не обошлась неделя и без «высоких визитёров» — первый замглавы Минстроя России Леонид Ставицкий приехал в столицу области для проверки готовности «Стадиона Нижний Новгород», где уже совсем скоро пройдут игры чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Первый тестовый матч здесь пройдёт уже 15 апреля 2018 года.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Кадровые рокировки на самом высоком региональном уровне, сопряжённые со скандалами, продолжились. Фигурантом уголовного дела стал теперь уже бывший глава УФНС по региону Владимир Шелепов, которого слухи успели даже похоронить за эту неделю. Сейчас бывший главный налоговик Нижегородской области ждёт завершения расследования в СИЗО, а его кресло занял выходец из того же ведомства Виктор Большаков.

Обвиняемого в коммерческом подкупе депутата Законодательного собрания области Александра Бочкарева суд мандата лишать не стал, хотя прокуратура на этом настаивала. Но после развернувшегося скандала шансы на участие в гонке за кресло губернатора, которого область будет выбирать осенью 2018 года, у Бочкарева стремятся к нулю. Хотя его и называли ранее в числе возможных претендентов.

Администрация Нижнего Новгорода снова получила представление от прокуратуры, на этот раз за питание детей в школах. Надзорной инстанции не понравилось, как организованы закупки школьного питания. Эта тема уже несколько недель актуальна в городе: чиновники обсуждают вопрос возможного подъёма цен на уровень инфляции, а контролирующие органы намекают на проблемы с качеством. За прошлый год Нижегородский Роспотребнадзор за нарушения в этой сфере составил около 1 тыс. протоколов.

Транспортный вопрос снова попал в информационную повестку региона — проблемному «Нижегородпассажиравтотрансу» планируют спешно найти директора. К автоперевозчику имеет свой интерес и прокуратура, поговаривают, что в офис муниципальной компании пришли с обысками.

Дарья Антонова ИА REGNUM День выборов

Выборы президента: прогноз по низкой явке не сбылся

На избирательные участки 18 марта пришли 65,98% нижегородских избирателей, что существенно выше той явки, что в преддверии выборов озвучивали эксперты, но немногим меньше, чем была на президентских выборах шесть лет назад (чуть более 67%). За Владимира Путина свои голоса в 2018 году отдали 77,26% против 63,9% в 2012 году.

Основную явку области обеспечила сельская местность, например, в Починковском районе она была 91% против порядка 60% в Нижнем Новгороде.

Некоторые эксперты высказали мнение, что «на выборах регион не показал ничего необычного», в нём «проголосовали как в среднем по стране» и как «исторически всегда было в Нижегородской области».

"Кто-то скажет — молодцы Никитин, Москвин, Панов, Барыкин… А в чём молодцы-то? Что зачистили всё от внутриэлитных конфликтов? Так людям на это наплевать, они по другим поводам идут голосовать. Молодец только Путин — это он сделал свой результат. А для нижегородцев, отвечающих за выборы, началась новая, губернаторская кампания. И вот она уже покажет их реальную состоятельность», — отметил в своём телеграм-канале сотрудник научно-исследовательского Института проблем социального управления, журналист Андрей Вовк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа избирательной комиссии

Крупных скандалов в день выборов в области не было, но два события всё же стоит отметить. Бюллетени пациентов и врачей больницы №39 Нижнего Новгорода из переносного ящика решено было признать недействительными. Дело в том, что врачи не подали до 17 марта уведомления, что будут голосовать по месту нахождения, и голосовали по одному реестру с пациентами. А это является нарушением.

Во втором случае КПРФ заявило о том, что на некоторых избирательных участках место их наблюдателей заняли «некие псевдонаблюдатели» по поддельным направлениям.

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Иностранные наблюдатели, работавшие в регионе, не усмотрели никаких серьёзных нарушений.

«Чистота и прозрачность выборов находились на высочайшем уровне. Работали волонтеры, на всех участках внимательно и квалифицированно следили за ходом голосования наблюдатели, в том числе иностранные, действовал ситуационный центр. Кстати, иностранные наблюдатели также дали высокую оценку тому, как были организованы выборы в регионе», — цитирует доверенное лицо Владимира Путина Николая Пугина НИА «Нижний Новгород».

Даже главный критик властей в телеграм-канале «Нижегородский олень» отметил, «что нарушений на этих выборах зафиксировано объективно меньше, чем на предыдущих Госдумовских», и «с этим можно поздравить руководство региона».

Неприятная история в преддверии выборов случилась с ещё одним доверенным лицом Путина — главой Союза кинематографистов России Никитой Михалковым. Подскользнувшись на нижегородском льду, он упал и травмировался перед визитом в телецентр, а уже там ему потребовалась помощь медиков. Вроде и происшествие не особо крупное, если бы не персона, то его бы и СМИ и не заметили, но именно это событие как никогда характеризует дорожную обстановку в городе, на которую не перестают пенять мэру Владимиру Панову жители, ломающие ноги на обледенелых тротуарах.

«Всё, что нужно знать об успешной борьбе администрации города со снегом и гололедом, а также о ходе реализации проекта «Комфортная городская среда», содержится в новости про Никиту Михалкова, который приехал в Нижний Новгород поддержать ВВП на выборах, но, выходя из автомобиля, поскользнулся и сильно ударился головой», — пишет телеграм-канал «Нижегородский эксперт».

Torange.biz Гололёд

Визит Ставицкого

16 марта 2018 года в Нижний Новгород приехал первый заместитель главы Минстроя России Леонид Ставицкий, и совместно с главой области Глебом Никитиным они проверили готовность «Стадиона Нижний Новгород». Уже 15 апреля стадион должен принять первый тестовый матч, на который за первые четыре дня успели продать 5 тыс. билетов.

«В Нижнем Новгороде на днях планируется итоговая проверка, которая должна зафиксировать устранение выявленных ранее Ростехнадзором замечаний. Проведённое совещание показало, что задача более чем реальная, генподрядчик с поставленной задачей справляется успешно. Уверен, работы будут завершены и все документы подписаны в срок», — отметил Ставицкий.

По словам главы региона, жители уже проявили большой интерес к матчам и новому стадиону, что подтверждает количество паспортов болельщиков и реализованных билетов на первую игру, в которой сойдутся ФК «Олимпиец» и ФК «Зенит 2» из Санкт-Петербурга.

Как СМИ «похоронили» экс-налоговика

На прошлой неделе стало известно, что в УФНС по Нижегородской области новый руководитель — им стал бывший выходец из того же ведомства Виктор Большаков, который до назначения работал в контрольно-ревизионном управлении администрации Нижнего Новгорода. Старого же руководителя, занимавшего этот пост с июля 2015 года Владимира Шелепова, обвинили в получении взятки в размере 18 млн рублей за «общее покровительство» коммерсантам и задержали. Официально вопрос никто не комментировал, поэтому нижегородские СМИ порождали один слух за другим. Дошло даже до того, что написали об остановке сердца и смерти Шелепова в СИЗО, что в тот же день опроверг его адвокат.

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ErikaWittlieb СИЗО

Защитник Шелепова называет все обвинения абсурдом и в комментариях СМИ намекает, что того оговорили.

«Никаких доказательств получения взятки нет, кроме показаний одного человека, которому Шелепов был как кость в горле. Возглавляя налоговые органы в Ростовской, а затем и в Нижегородской областях, Шелепов последовательно пресекал его преступные схемы, всю информацию по нему передавая в правоохранительные органы. Совершенно очевидно, что это его враг. Этот коммерсант сейчас находится под следствием, и всё обвинение базируется на его словах, причем в деле много противоречий и нестыковок», — цитирует адвоката Олега Целевича газета «Коммерсантъ».

Пока все обсуждают скандал с уголовным делом бывшего главного налоговика области и замену его на заместителя, один из нижегородских телеграм-каналов обратил своё внимание на интересный факт. За прошлый год из региона ушли 18,5 тысячи налогоплательщиков.

«И это не простые жители региона, которые переехали на ПМЖ в соседнюю область или республику, это ИП, ООО и другие юрлица, налоговые отчисления которых представляют собой весомую статью доходов в региональном бюджете. А областной бюджет, в свою очередь, — это дороги, мосты, станции метро и та самая пресловутая комфортная городская среда. Как это и принято в таких случаях, людям внушают, что виноват во всём прошлый руководитель налоговой, который сейчас находится под стражей. Но куда тогда всё это время смотрели депутаты Законодательного собрания, губернатор и министр финансов? Ведь все они участвуют в формировании бюджета и потерю доходов от юридических лиц проморгать не могли. Не могли, но проморгали. А сейчас есть в кого бросать камни», — пишет телеграм-канал «На дне».

Khabar 24 Кресло руководителя

Бочкарев: мандат сохранил, шансы на кресло потерял?

До выборов губернатора Нижегородской области еще более полугода, но нижегородцы и эксперты уже прикидывают, кто, кроме назначенного осенью 2017 года Глеба Никитина, сможет претендовать на самое главное кресло региона. Среди тех, кто в списке потенциальных участников, до некоторого времени был и депутат Законодательного собрания Александр Бочкарев. После скандала с уголовным делом и попыткой прокуратуры лишить его мандата его шансы существенно упали.

Напомним, областного депутата, работавшего на тот момент на профессиональной основе, обвиняли в том, что в своё рабочее время он занимался вопросами содействия предпринимательской деятельности фирме, принадлежащей его матери. Речь шла о социальном рынке «Народный».

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Но уголовное дело в конце ноября 2017 года в отношении депутата возбудили по другому поводу и иной статье — ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»). Следствие считает, что глава нижегородского отделения СР еще в 2015 году получил 5 млн рублей от гражданина за включение в список кандидатов в депутаты нижегородской думы. Тогда Александра Бочкарева задержали и поместили под домашний арест.

После скандала Бочкарев стал работать на освобождённой основе, а в январе 2018 года прокуратура всё равно потребовала лишить его мандата. На прошлой неделе ему продлили срок содержания под домашним арестом до 19 мая, а вот претензии надзорного ведомства суд отклонил и депутатские полномочия Бочкареву сохранил.

«Суд не стал лишать Александра Бочкарева мандата депутата ЗСНО, как этого требовала прокуратура. Это как минимум значит, что не будет никаких перестановок, — отметил в личном телеграм-канале Андрей Вовк. — При этом домашний арест Бочкарёва недавно продлили аж до 19 мая. И давайте уже честно признаемся — его на выборы в сентябре не пустят. Ни в округе 129 Госдумы, потому что там может пойти Антонов (бывший вице-губернатор — прим. ИА REGNUM ). Ни тем более на выборах губернатора. На губернские выборы теоретически от «Справедливой России» должен идти Разумовский (вероятно, имеется ввиду депутат Гордумы Александр Разумовский — прим. ИА REGNUM ). Но ему это вряд ли надо. Мой прогноз — СР на выборах губернатора не будут выдвигать кандидата, а поддержат Никитина».

Школьное питание: цены, качество и предписание

Всё началось с жалобы на качество питания от родителей и учеников, которую они направили депутатам. 12 марта участники постоянных комиссий городской думы по бюджету и экономике предложили проехаться по школам города и оценить качество того, чем в них кормят.

«Чтобы поставить диагноз, надо посмотреть, попробовать горячие блюда в разных школах», — отметил депутат Марк Фельдман.

А его коллега Владимир Тарасов поделился жалобами школьников одной из Автозаводских школ, рассказав о яблоках с плесенью.

Зампредседателя думы Елизавета Солонченко отметила, что нужны упрощённые механизмы того, как дети могли бы сообщать о нарушениях, например, фото того, чем кормили.

На заседании было озвучено, что на сегодня в столице региона питанием школы обеспечивают фактически два поставщика — муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) и торговый дом «Народный». В последнем интересы имеет один из депутатов.

Депутаты отметили, что договоры с 155 городскими школами заключаются напрямую, минуя конкурсы.

Масла в огонь конфликта по школьному питанию добавило предложение ежегодно повышать цены на эти услуги на уровень инфляции. И поступило оно от гендиректора «ЕЦМЗ» Вячеслава Немцева, который на этом же заседании отчитывался об итогах за прошлый год. Немцев предложил ежегодно повышать стоимость питания с 1 сентября на уровень инфляции, то есть на 3—4%.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

Родители, ознакомившиеся в этим предложением от поставщиков, тут же выразили свой ярый протест, ведь в ноябре 2017 года цены уже поднимали — в среднем на 7—22% в зависимости от школы. Завтраки стали стоить около 66 рублей, обеды — 80 рублей, а полдники порядка 30 рублей.

Но, к слову, директор департамента образования администрации города Ирина Тарасова идею поддержала, обосновав тем, что «продукты дорожают каждый год», но «нужно разобраться в том, какой именно коэффициент инфляции нужно брать за основу расчетов».

Родители удивлены подобным подходом, ведь увеличивать цену предлагают на фоне постоянных жалоб учеников на качество питания. Да и Роспотребнадзор за 2017 год за нарушения в организации питания детей составил около 1 тыс. протоколов. Не на пустом же месте!

Депутат Госдумы РФ, куратор Нижегородской области Александр Курдюмов на своём официальном сайте высказался по данному вопросу достаточно категорично — «озвучено совершенно абсурдное, на мой взгляд, предложение».

"Не должны суммы расходов на питание детей в школах расти столь стремительно и уж тем более повышаться несколько раз в год! Более того, цена должна оставаться фиксированной Цена на питание школьников должна оставаться фиксированной на весь период обучения», — заявил он.

А между тем депутатское заседание имело после себя вполне реальные последствия. Вопросом заинтересовалась прокуратура, и администрация Панова получила третье за последние 1,5 месяца представление.

Прокуратура Нижнего Новгорода сделала анализ соблюдения законодательства о конкуренции и контрактной системе в сфере закупок при организации питания в школах. В итоге мэрию обязала проводить конкурсы, а не напрямую заключать контракты с поставщиками. Для этого властям придётся разработать нормативно-правовой акт, предусматривающий порядок проведения конкурсных процедур на организацию питания в муниципальных образовательных организациях. До сих пор этого не было сделано, что и стало основанием для представления.

Троллейбусные линии

Транспортный скандал

Снова в сфере общественного транспорта Нижнего Новгорода неспокойно. Попавшему год назад в долговую яму муниципальному предприятию «Нижегородпассажиравтотранс» в ближайшее время подыщут директора. В феврале 2018 года на счета компании наложили арест из-за долгов по налогам, со временем его сняли, а на днях на пресс-конференции по проблемам и перспективам внедрения комплексной транспортной схемы мэр Владимир Панов заявил он наличии конфликта интересов с предпринимательской деятельностью у и. о директора муниципального предприятия, одобренного на этот пост в январе 2016 года (при бывшем главе города) — Дмитрия Цыганкова. Панов уточнил, что поставил задачу найти хлопотному предприятию директора.

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А спустя несколько дней стало известно, что на предприятие пришли следователи и в нём проходят обыски. Официально никто сведения не комментируют, а местные СМИ сообщили, что автоперевозчик работает в штатном режиме и общественный транспорт ходит по расписанию.

Бросать на произвол социально важную компанию не планируют — в бюджете Нижнего Новгорода на 2018 год на предотвращение банкротства двух городских предприятий («Нижегородэлектротранс» и «Нижегородпассажиравтотранс») заложено 142,5 млн рублей. Это не решит проблему полностью, но снизит бремя долгов автоперевозчика, которое уже подошло к 183 млн рублей.