Результаты президентских выборов — это победа персонально Владимира Путина, который в очередной раз — да-да! — продемонстрировал, что он — национальный лидер, имеющий беспрецедентный уровень доверия среди населения страны. Что уникально, в этой кампании, в отличие от предыдущих, был единственный актор — сам президент, которому народ оказал персональную поддержку.

Анастасия Гафарова

Одной из причин такого высокого результата Путина стало то, что кампания уровня президентской чаще всего построена на предвыборных тезисах, у Путина же она базировалась не на труднореализуемых обязательствах, а на конкретных изменениях уже сегодня или в ближайшее время. А избирателям, как теперь уже понятно, важно, чтобы власть занималась не пиаром, а реальными делами. При этом гармоничное использование социальных лифтов — чего стоят только 23 тысячи волонтеров и проведение кадровых конкурсов — сильно укрепило и расширило базу поддержки президента РФ на низовом уровне. Иными словами, в ходе кампании накопились ресурсы для долгосрочного развития страны.

Ну, и, конечно, не стоит приуменьшать огромный патриотический подъем перед выборами. Как бы ни злопыхали недоброжелатели о том, что «патриотическая повестка» себя изжила, люди встали на защиту и России, и лично Путина. Это и называется национальный консенсус — патриотическое, гордое страной «путинское» большинство.

Как результат — у президента РФ рекордная поддержка в 56 миллионов голосов. Его «ближайший» соперник Павел Грудинин, конечно, числится формально на втором месте, но это пропасть, а результат кандидата от коммунистов — даже ниже, чем у выдвинутого в 2004 году от КПРФ Николая Харитонова. Более того, в традиционно голосующих за коммунистов регионах — например, Орле или Иркутске — результат Грудинина был, мягко говорят, неубедительным. Тут сыграл роль и раскол в партии, вызванный выдвижением Грудинина, и обида губернаторов-коммунистов (Клычкова и Левченко в нашем случае) за то, что партия сделала ставку не на них. Кстати, очевидно, что часть электората коммунистов перешла к действующему президенту РФ.

Результат Владимира Жириновского, было видно, лидера ЛДПР не порадовал, но при этом, т.н. ядерный электорат ЛДПР взращивался годами и стабильно голосовал за него. Сам глава ЛДПР — для избирателя более понятен и предсказуем, чем тот же Грудинин. Но вот тут стало очевидно, что Жириновский явно «не дотянул» до конца кампании и часть его электората, о, ужас! — тоже ушла к Путину.

Ксения Собчак окончательно оформилась в конкурента, и, кстати, весьма успешного, для Алексея Навального. Разница в том, что Собчак не нарушает, во всяком случае, публично, закон. Кстати, Ксения Анатольевна сделала громкую заявку на продолжение политической карьеры, но ее результат — 1,68% — показывает, что, несмотря на медийную известность, ее взгляды, не считая узкого электорального сегмента, чужды обществу.

К слову о Навальном, попытки радикальной оппозиции организовать бойкот выборов полностью провалились. «Принц оппозиции» выпал из предвыборной повестки и перестал быть интересным даже для своего родного протестного контингента (!). Кто о нем не забыл, так это западная пресса, раскручивающая байки о «несправедливо недопущенном главном оппозиционном кандидате Путину».

При этом наблюдатели из-за рубежа, те, кто официально прибыл для наблюдения за выборами, кстати, остались организацией выборного процесса довольны. По их мнению, голосование прошло максимально корректно, не в последнюю очередь благодаря твердой позиции федеральной власти, которая практически полностью искоренила «фальсификационную инициативу» и административный произвол на местах.

Без такой жесткой и бескомпромиссной позиции, кстати, не отразить попытки некоторых сил делигитимировать выборы.

заместитель генерального директора Центра политической информации