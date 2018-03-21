Ставки и депозиты

Torange.biz Украинская гривна

Согласно результатам мониторинга портала «ЛИГА.Новости», средняя доходность по депозитам (3—12 месяцев) на Украине составляет: 11,84—12,29% в гривне (+0,04% за последний месяц), 2,07—2,65% в долларах (-0,12%), 1,28—1,8% (-0,11%) в евро. Т. е. ставки продолжают изменяться разнонаправленно. Валютные депозиты дешевеют, гривневые — осторожно растут, если только коррекцию на сотые доли процента можно считать ростом. Учитывая, как за последние полгода изменилась учётная ставка НБУ (см. ниже) — это слишком мало. Впрочем, банки в своё оправдание могут сказать, что у них слишком высока доля проблемной задолженности, новые кредиты берут неохотно — в особенности бизнес. И платить высокие проценты им попросту не с чего. Покрывают инфляцию — и на том спасибо.

Начало весны нацбанк решил отпраздновать очередным повышением учётной ставки. Чтобы не мелочиться — сразу до 17% (+1%). Напомним, предыдущее состоялось 26 января, и уже тогда в НБУ дали понять, что готовы повышать и дальше. Таким образом, с середины сентября прошлого года ставка выросла уже на 4,5%, нивелируя все достижения, которых НБУ добился её снижением.

«Какой бизнес это выдержит и что нужно производить и какую услугу продавать, чтобы оправдать такие проценты по кредитам?! Особенно на фоне катастрофического падения покупательской способности потребителей, а также их стремительного уменьшения!!! Ребята, можете воровать чуть медленнее, мы не успеваем зарабатывать!» — не скрывает возмущения в facebook бизнесмен Евгений Черняк (ТМ «Хортица»), приводя в доказательство десяток стран Африки и Латинской Америки, где учётная ставка ниже, чем на Украине.

Банкиры в свою очередь настаивают, что стремятся удержать инфляцию в прогнозном значении — 8,9%, тогда как по итогам января она составила уже 1,5%.

Torange.biz Гривны

Пока непонятно, сможет ли повышение учётной ставки сдержать инфляцию, а вот риски, связанные с решением НБУ, уже реальны.

«Рост привлекательности облигаций стал прямым следствием повышения учетной ставки НБУ, а значит, роста их доходности. Приобретая украинские гособлигации, нерезиденты рассчитывают получить около 16% годовых и заработать на росте курса гривны в случае её укрепления в первом полугодии», — отмечает управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман в комментарии для Дело.ua.

Финансист опасается, что из-за избыточного притока спекулятивного капитала Украина получит непрогнозируемые скачки курса.

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин в своей статье для «112.Украина» указывает, что повышение ставки, конечно же, было необходимо. Однако задействовать этот инструмент нужно было уже в июле 2017 года, тогда как нацбанк тянул с решением до осени, позволив ценам разогнаться. Поэтому меры, предпринимаемые НБУ теперь,

«…не повлияют на замедление темпов роста потребительских цен, по крайней мере в течение ближайших 6 месяцев», и более того — «…возвращение показателя потребительской инфляции в целевой диапазон ожидается не ранее середины 2019 года».

В январе украинцы забрали с депозитов 1,8 млрд своих вкладов, уменьшив их объём до 233 млрд грн. (-0,8%). Кредитный портфель при этом остался примерно тем же, что и на начало года — 571,6 млрд грн. Объём депозитов юридических лиц снизился даже больше — до 242,5 млрд грн. (-4,9%).

Torange.biz Экономика

Верховный суд Украины принял решение, от которого банкиры не в восторге. Отныне им запрещено в одностороннем порядке повышать кредитную ставку.

«Банки не могут просто отправить сообщение в почтовый ящик клиента, если это противоречит его собственному договору. А если уж ошибся, то должен смириться с тем, что человек будет платить меньше — по старой процентной ставке», — комментирует решение старший партнер адвокат компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец для «Страна.ua».

Нацбанк Украины

2 марта НБУ разрешил вывод дивидендов начисленных иностранным инвесторам за 2017 год. При этом этим же решением нацбанк установил новые, более удобные пределы ежемесячного вывода капитала — до 7 млн долл. Ранее дивиденды, начисленные в период 2014—2016 гг., можно было выводить в объём до 5 млн долл., а начисленные до 2014-го — не более 2 млн долл./мес. Теоретически это должно сдержать укрепление курса гривны, который к настоящему моменту откатился уже до 26,09 грн./долл.

(сс) Julia berezovska Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева

В НБУ, наконец, завершился процесс смены руководства. Главный банк Украины 10 месяцев отработал в «обезглавленном» режиме. Ещё в мае 2017 года Валерия Гонтарева ушла в отпуск, оставив дела на своего зама Якова Смолия. С тех пор он руководил банком в статусе и.о., пока неделю назад ВР не проголосовала за его назначение.

Одна из причин столь долгого затягивания — в парламенте не могли… найти Гонтареву и заставить её отчитаться о результатах работы.

«Мы полностью перезагрузили и построили новую монетарную политику — таргетирование инфляции. Альтернативы для нашего государства не существует. Мировой опыт свидетельствует, что выбранный нами режим наиболее эффективен для обеспечения низкой и стабильной инфляции», — заявила она, выступая в парламенте.

Никакой низкой инфляции на самом деле на Украине нет и в помине, она только в планах. В 2016—2017 гг. — 13% и 14% соответственно. Хотя заявленные экс-главой НБУ 5% в истории Украины уже случались. Последний раз — в 2011 году, при Викторе Януковиче. Равно как и дефляция в 0,2% — в 2012-м. Так что непонятно, что именно в НБУ перезагрузили. Впрочем, депутаты не стали терзать Гонтареву сложными вопросами и отпустили восвояси.

Смолий уже представил свою стратегию для НБУ с шестью целями на среднесрочный период. Первая стратегическая цель НБУ — низкая и стабильная инфляция, вторая цель — стабильная, прозрачная и эффективная банковская система, третья цель — возобновление кредитования, четвертая цель — эффективное регулирование финансового сектора, пятая цель — свободное движение капитала и шестая цель — финансовая инклюзия. Немалое внимание СМИ привлекла и собственно личность Смолия — он официально долларовый миллионер, среди других активов — земля, дома, дорогие часы, машины и гольфкар, совладеет еще рядом недвижимости с третьими лицами.

Nick Grapsy Национальный Банк Украины

Хроники банкопада

14 банков ушло с рынка Украины в 2017 году — подводят итоги в нацбанке. При этом ликвидированы были только 9 из них, 1 принял решение о слиянии с другим финансовым учреждением, ещё 4 банка были реорганизованы в финансовые компании.

В частности, это привело к тому, что доля госбанков в банковском капитале выросла до 54,9% (+3,6% за год). На 20 крупнейших банков Украины приходится 90,7% активов банковской системы. Этот показатель практически не изменился с 2016 года.

В банковской системе Украины растёт доля проблемных долгов. У государственного «Приватбанка» она достигла значения 236 млрд грн., что составляет 87,6% от общего кредитного портфеля банка (+7% с начала года). Впрочем, остальные госбанки успели несколько улучшить этот показатель, снизив его с 70% до 55,75%.

Однако это совсем не означает, что у госбанков дела идут прекрасно. Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный признал, что банку может потребоваться докапитализация. Окончательное решение об этом будет приниматься по итогам 2018 года: в 2019 году в планах частичная приватизация

Незначительно вырос объём плохих кредитов даже в банках с частным капиталом — с 23,3% до 24%.

Директор-распорядитель фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин утверждает, что говорить об окончании банкопада ещё очень рано, и доля проблемных кредитов будет расти.

«Нас волнуют «пирамиды». Мы не хотим, чтобы банки «пылесосили» рынок. Нам нужны гарантии, что они вернут всеё, что взяли, пользуясь неграмотностью населения и завлекая их огромными процентными ставками. Меня больше всего поражают ребята с Запада, которые приезжают и начинают поучать, как надо жить. Мол, вы всё делаете неправильно, учитесь у нас. Я им говорю: «Ребята, вы уже показали, как у вас надо учиться. Коммерцбанк. Где были ваши рисковики, когда вы покупали за такие огромные деньги, мягко говоря, пирог не первой свежести?». [Речь о покупке банка «Форум» за 600 млн долл. 10 лет назад. В 2012 году «Коммерцбанк» вынужден был его продать «Смарт-холдингу» Вадима Новинского. По неофициальной информации, немцы продали банк всего за 80 млн]. Потом: «Ох и ах, что же мы купили?» — размышляет чиновник.

Torange.biz Гривны

Также в интервью изданию «Экономическая правда» Ворушилин заявил, что в настоящее время в банковской системе Украины есть несколько структур, вызывающих у фонда опасение. Он не уточнил, какие именно, но сказал, что они предпринимают меры, чтобы стабилизировать своё положение, а фонд, в свою очередь, за ними наблюдает и вмешается только в крайнем случае.

Несколько улучшили своё положение банки с иностранным капиталом, сократив долю плохих кредитов до 41% (-6,7%).

«Периоды «банкопада», которые переживала наша страна, серьезно снизили степень доверия населения. Но что самое страшное — люди, предприятия потеряли огромные деньги. Единственным оплотом стабильности в тот момент были государственные банки. Но сегодня проблема доверия остается всё-таки главной проблемой банков. Хотя госбанки никогда не ощущали ее так остро, как другие. И я считаю, что эта проблема будет давать свои негативные последствия еще не один год», — говорит председатель правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко в интервью изданию «Сегодня».

Решать проблему доверия банкир предлагает введением на Украине института финансового омбудсмена, которого будут привлекать к решению спорам между банками и их клиентами. Решать эти споры с помощью судебной системы мешает перегруженность судов делами, из-за чего такие процессы могут тянуться годами. Однако и омбудсмен тоже будет заниматься не всеми спорами, а лишь крупными, превышающими 100 минимальных заработных плат (372 тыс. грн.).

В попытке восстановить пошатнувшееся доверие НБУ ужесточил нормы раскрытия информации банками. С конца февраля их обязали публиковать оборотно-сальдовые балансы, информацию о структуре кредитного портфеля в разрезе видов экономической деятельности, данные о качестве кредитного портфеля по классам должников и некоторые другие показатели, которые ранее банкиры предоставляли только регулятору.

Torange.biz Гривны

Фонд гарантирования вкладов

Константин Ворушилин в интервью изданию «Экономическая правда» сделал заявление, которое можно расценивать если не как приглашение НБУ к конфликту, то нечто очень на то похожее. Глава ФГВФЛ фактически обвинил руководство НБУ в том, что они проспали падение нескольких банков, а расплачиваться за это теперь должен фонд гарантирования вкладов.

«Есть огромное желание выставить НБУ регресс по нашим выплатам. А что делать? «Национальные инвестиции» и «Хрещатик» они проспали. Укринбанк: если суды зацепились за ваши юридические несоответствия и нас оттуда выкинули [ликвидация этого банка была оспорена в судебном порядке — Ред.], а мы выплатили 1,8 млрд грн., тогда, наверное, банкет за ваш счет», — отмечает он.

Задолженность фонда перед НБУ по состоянию на 6 марта составляет 63,7 млрд грн. Их возврат — вопрос довольно сложный. Так, балансовая стоимость 93 ликвидированных банков (их активами и распоряжается фонд) — 500 млрд грн. При этом оценочная — всего 96 млрд. Но и это ещё не всё.

«Давайте понимать: 96 млрд грн. — это общая картинка. В целом банк банку рознь», — говорит Ворушилин.

Кроме того, он очень скептически прокомментировал слова Валерии Гонтаревой о том, что после очистки банковская система Украины стала одной из лучших в мире:

«Система хороша, когда она работает на экономику. Чем занимаются банки? Покупают сертификаты НБУ и ОВГЗ, а кто кредитует производство?».

Torange.biz Гривны

Такое впечатление, что слова Ворушилина о балансовой и оценочной стоимости активов ликвидированных банков были услышаны в правительстве.

«Фонд гарантирования вкладов физлиц — это вопрос номер один, сотни миллиардов активов там сегодня находятся. И я поручаю минфину внести предложения правительства по проведению системного аудита ФГВФЛ, формирования стратегии обращения с такими активами. Чтобы вся страна знала, какие есть активы, как продаются, сколько стоят», — сказал в премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании кабмина.

Кстати, об оценке активов. Уже упомянутый выше банк «Форум» пошёл на ликвидацию одним из первых, ещё в конце 2014-го. Сейчас ФГВФЛ как раз пытается реализовать его кредитный портфель с суммарной задолженностью 526 млн грн. Стартовая цена — 92 млн грн., причём в ходе аукциона цена будет понижаться, а не повышаться.

У ФГВФЛ крайне непростые отношения с судами. Около полутора десятков бывших собственников банков смогли добиться отмены решения о ликвидации банков, что позволило им вновь распоряжаться имуществом, перешедшим в распоряжение фонда. А на днях хозяйственный суд Одессы нанёс фонду просто-таки нокаутирующий удар, который может стоить ФГВФЛ дополнительных 12 млрд грн.

«Судьи хозяйственного суда Одесской области «простили» заемщикам-инсайдерам АО «Имэксбанк» свыше 12,7 млрд грн. долга. «Установив», что принятие банком на баланс переданного в залог футбольного стадиона в Одессе, рыночная стоимость которого около 1,2 млрд грн., — достаточно для выполнения в полном объеме кредитных обязательств на общую сумму 12,7 млрд грн.», — сообщает пресс-служба фонда.

О решении суда стало известно накануне, и руководство ещё даже не успело прокомментировать решение суда. В нынешних условиях фонду вряд ли удастся выручить за стадион указанную рыночную цену, т. е. компенсация выведенных средств полностью ляжет на фонд.

Vidsich Сбербанк России в Киеве

Российские дочерние банки

Президент Украины Пётр Порошенко своим указом продлил на год санкции в отношении дочерних структур российских госбанков. Напомним, работа этих банков значительно усложнилась в конце 2016 года, когда было принято решение о запрете работы российских систем переводов. Затем, уже в 2017 году, в отношении российских банков был введён режим санкций. Их основной смысл — запрет на вывод капитала в любом виде. При этом вливать капитал в свои дочерние структуры банки могут. Это, конечно же, подстегнуло материнские структуры искать покупателей на украинские активы. Однако, во-первых, санкции значительно сбили цену. Ведь покупатели прекрасно знают, что российским банкам некуда деваться и торговаться с ними можно совсем уж бессовестно, ведь каждый день нахождения на Украине генерирует убыток.

Впрочем, банкиры, кажется, нашли выход. В феврале украинская «дочка» «Сбербанка» купила 2 гостиницы в Одессе. Пока не очень понятно, с чем мы имеем дело. Возможно, в банке таким образом пытаются снизить убытки (зарабатывать банковскими услугами «Сбербанк» сейчас не может, почему бы на зарабатывать как отельер?). Возможно также, что банкиры таким образом пытаются обойти запрет на вывод капитала.

19 марта решится судьба дочерней структуры БМ-банка, на эту дату назначено собрание акционеров. По предварительной информации, будет принято решение сдать банковскую лицензию, однако юридическое лицо будет сохранено — такой порядок реорганизации стал возможен с марта 2017 года.

«По сути, я думаю, что это вопрос только времени, когда банки с российским капиталом оставят украинский рынок», — заявил во время пресс-конференции директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Он прогнозирует, что российские банки будут действовать по той же методике, к которой уже прибегли в ВТБ (сжимание балансов и сокращение отделений до минимума). Кстати, с 21 февраля украинская «дочка» ВТБ перестала также обслуживать карты Visa.