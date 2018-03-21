В среду, 21 марта, правительство Украины приняло решение о выходе из программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы. А днем раньше президент страны Петр Порошенко, который находится с визитом в Катаре, заявил, что достигнуты предварительные договоренности о закупке Украиной катарского сжиженного газа.

Газ для Украины

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Программа экономического сотрудничества с Россией была разработана по инициативе тогдашних президентов двух стран — Дмитрия Медведева и Виктора Януковича. Она предусматривала комплекс взаимовыгодных мер от свободного обмена товарами до защиты инвестиций.

В первой же статье программы указывалось, что партнерство с Россией приносит Украине экономический эффект в объеме 5 млрд долларов в год. В перспективе эффект должен был только расти. В программе констатировалось, что экономики двух стран обладают естественной связью, и реализация этого преимущества принесет выгоды как Украине, так и России.

Но, с точки зрения майдана, всё это — прошлый век. И сотрудничество с Россией, и законы экономики, и даже рост этих экономик — всё это устарело. Теперь украинская экономика устроена по-новому. Майданное правительство берет огромные кредиты и закупает на них «пенсильванский уголь» и «словацкий газ», перекладывая долги на потомков. И рассказывает, что всё это — движение к свободе, а также плата за независимость.

Bnews.kz Газовые споры

В эту экономическую модель безупречно вписываются закупки катарского газа. Такие подробности, как его высокая цена (не забудем про расстояние и транспортировку), а также отсутствие у Украины технической возможности «разжижать» газ, никакого значения не имеют. Как не имеет значения то, что «словацкий газ» — это российский газ плюс переплата словацким и украинским посредникам.

В этом и состоит вся нехитрая экономическая теория. Предполагается закупать там, где дороже — главное, не в России, ведь это запрещено политически. Деньги следует брать у граждан, они протестовать не будут. Цена на газ за 4 года выросла в десять раз, а с апреля вырастет еще на 62%, при этом объем субсидий населению снизится — и ничего, никаких бунтов. Граждане Украины всё стерпят.

Главное же состоит в том, что «посредники», зарабатывающие на дорогих закупках — это те же самые первые лица майданной власти, начиная с президента Порошенко. Таким образом, эффект получается двойным. С одной стороны, можно «вести войну с Россией», а только в условиях такой «войны» такие люди и могут удерживать власть. С другой стороны, можно на этом зарабатывать.

Трудно не усмотреть параллель с майданной «социальной политикой». Насильственную украинизацию граждан продвигают русскоязычные майданные чиновники. Насильственная украинизация в форме разрыва связей с Россией не помогает украинской культуре, а вредит ей, поскольку отрывает от русской и превращает во второстепенную, анахроничную, провинциальную и никому не нужную. Но этим можно удерживать власть и зарабатывать, а только это и имеет значение.

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Разрывая программу экономического сотрудничества с Россией, майданное правительство указало в пояснительной записке, что Россия сама предпринимает шаги, противоположные смыслу программы — в части транзита и запрета на поставку некоторых групп товаров. Вот так выглядит традиционное майданное шулерство: они «забывают» указать, что Россия делает это в ответ на их собственные, куда более жесткие шаги.

Они забывают рассказать про блокаду Крыма и про блокаду Донбасса. Про разрыв действующих контрактов и технологических цепочек. Про отмену авиа‑ и железнодорожных рейсов. Про нерасследуемые нападения нацистов на офисы «Сбербанка» и откровенное рейдерство в отношении «Газпрома». И много про что еще.

Такую социальную политику и такую экономическую политику можно назвать «мифологическими». Майданные чиновники не верят в этот миф, но предлагают верить в него согражданам. Россия — недружественный агрессор, который пытается завоевать Украину с шумерских времен, и поэтому граждане Украины должны отказаться от родного языка, а газ закупать в Катаре.

Граждане Украины все четыре года майданной власти упорно молчат. У них нет политического представительства, потому что все многочисленные политические партии Украины представляют либо местных олигархов, либо госдеп. Гражданам остается только приспосабливаться и выживать, чем они и заняты. А их молчание только распаляет майдан, которому небезосновательно кажется, что воровать можно еще больше.

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Очередной шаг в этом направлении был сделан на том же заседании правительства в среду. Новый глава национальной дорожной компании рассказал, что дороги в стране не ремонтируются с 2005 года. И добавил, что для того, чтобы строить дороги, нужно увеличить плату за их использование, брать кредиты и привлекать инвесторов для строительства платных трасс. Про бюджетные деньги забыли, как будто их и не было. Нужно брать еще, пока народ терпит. Экономическая политика майдана представляет собой классическое поведение завоевателей в завоеванной стране. Они не думают о ее будущем, потому что это не их дело. У них две задачи — извлекать из завоеванной территории как можно больше ресурсов и как можно дольше пребывать у власти. Платить будут граждане. С каждым годом — всё больше и больше.

И это — не «плата за свободу», как рассказывают грантоеды. Это — плата за поражение. Это плата за то, что одна группа людей предпочла реальности — мифологию, а другая — не смогла их остановить.