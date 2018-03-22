Итак, похоже, у премьер-министра Японии Синдзо Абэ большие неприятности. Сообщается, что за последний месяц уровень поддержки его народом снизился на 13 процентных пунктов — до 31%. Уровень недовольства правительством, в свою очередь, вырос на 11 процентных пунктов и составил 48%.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Японские СМИ связывают падение рейтинга с разразившимся еще весной прошлого года скандалом вокруг финансовой аферы, в которую вовлечена супруга премьера — Акиэ Абэ. Скандал стал разрастаться, когда вскрылись факты подделки документов в министерстве финансов страны. Подделывались же они с целью вывода супруги из-под удара в связи с покупкой организацией «Моритомо гакуэн» участка земли, которая в Японии дорогая. Организация эта, имея близкие отношения с женой премьера, как полагают, использовала «связи наверху» для приобретения государственного земельного участка под строительство частной школы по сильно заниженной цене — в семь раз ниже рыночной. Арестованный глава националистической организации «Моритомо Гакуэн» Ясунори Кагоикэ под присягой в парламенте сообщил также, что получил от супруги премьер-министра сумму в размере миллиона иен ($8,98 тыс.). За что были уплачены деньги, можно догадываться. Сама Акиэ Абэ должна была стать почётным директором этой школы, но отказалась от должности после скандала.

Акиэ Абэ и Милана Трамп. 2017

9 марта глава налогового управления страны Нобухиса Сагава подал в отставку и признался в даче ложных показаний в парламенте. Его уход нанес ощутимый удар по репутации Синдзо Абэ и его главного соратника — вице-премьера и министра финансов Таро Асо. Сообщается, что они долгое время защищали Сагаву от нападок оппозиции и назначили его главой налогового управления.

Вот такая прискорбная для ее участников, но в Японии, в общем-то, не столь редкая история. Хотя «кристально чистых» японских политиков не бывает, ибо вся политическая система страны построена на принципе «содэ, но сита» (дословно: укладываемая в рукав кимоно взятка, ибо карманов в этой одежде нет), а сама правящая много лет с небольшим перерывом Либерально-демократическая партия Японии именуется «партией денежного мешка», от крупных политиков требуется соблюдать приличия и не «светиться» перед народом, тщательно прикрывая незаконные финансовые операции. Но делать это не так просто при наличии в стране не «бутафорской», а реально вскрывающей неблаговидные дела членов правительства парламентской оппозиции и охочих до скандалов СМИ. Например, в Японии совершенно немыслимо было бы в нарушение закона о выборах, как это произошло у нас, скрывать немалые зарубежные активы, а при их вскрытии ссылаться на «забывчивость». Кстати, в Стране восходящего солнца весьма строго относятся к отчетам политиков о своем состоянии и его источниках.

Трудно сказать, жена ли подвела политика или он сам был к этому причастен, но факт налицо — он «потерял лицо». Конечно, сейчас, как в самурайские времена, за этим ритуал сэппуку (харакири) не следует, но предшественники Абэ брали на себя ответственность и уходили в отставку и по причине менее значимых прегрешений. Оппозиционные партии Японии уже потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. Это требование озвучила, в частности, 10 марта Коммунистическая партия Японии (КПЯ).

Воин собирается выполнить сэппуку (харакири). Гравюра

И все же не соглашусь с теми, кто объясняет падение популярности Абэ лишь скандальной историей с земельным участком. Многим японцам не понравилось намерение этого политика ставить рекорды длительности пребывания у власти, ради чего правящая партия послушно проголосовала за изменение в угоду своему председателю устава, создав для него условия баллотироваться в премьеры в третий раз. Тем более в ситуации, когда обещанного заметного улучшения социально-экономической ситуации не отмечается, страна под водительством Абэ отказывается от привычного для японцев пацифизма и тратит всё больше государственных средств на закупку дорогостоящего американского вооружения, территория Японских островов превращается в ощетинившийся ракетами военный лагерь, отношения с влиятельными соседями никак не налаживаются.

В этой ситуации «соломинкой для утопающего» может стать объявленный японским премьером «другом, которого он понимает» избранный президент России Владимир Путин, которого Абэ, видимо, по совету не лучших японских спецов по России, упорно и, прямо скажем, неуклюже называет на официальных переговорах по имени. В то время как, по наблюдениям японских СМИ, российский президент, чувствуя неестественность и неощущаемый японцами налет амикошонства, в этом своего японского коллегу не поддерживает. Восходит это к временам отношений Б. Ельцина и бывшего японского премьера Р. Хасимото, когда «первый президент России» на рыбалке обещал «подарить другу Рю» южные Курилы.

Не случайно падение рейтинга Абэ совпало с его очередным широковещательным обещанием японцам «решить территориальный вопрос с РФ при жизни своего поколения и передать это достижение потомкам». Это он обещал на встрече со школьниками из префектуры Хоккайдо.

«Мы продолжим продвигать совместную с Россией экономическую деятельность на четырех северных островах и будем стремиться заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — цитирует Абэ ТАСС. Именно с этой целью японский премьер намерен отправиться в Москву в мае для «энергичных переговоров» с уже вступившим в должность президентом РФ.

Mil.ru Курильские острова

При этом Абэ не признает никаких компромиссов — он готов добиваться только полного удовлетворения японских требований — «возвращения» всех южнокурильских островов — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Малой Курильской гряды (Хабомаи). Не важно, что для этого отсутствуют какие бы то ни было юридические основания. Не важно, что для России это важнейший рубеж обороны на Дальнем Востоке. Не важно, что в случае «передачи» Японии на островах могут появиться американские базы. Не важно, что на островах живет уже третье поколение русских людей. Впору перефразировать поэта Владимира Маяковского: «Даешь! И никаких гвоздей — вот лозунг мой и солнца!»

Ну, а что Путин? Путин территориями не торгует. И никогда не обещал ни Абэ, ни его предшественникам что-то отдавать или передавать. Пытался, правда, осторожно прозондировать возможность возврата к «хрущевскому компромиссу», но японцы его попытку гневно отвергли. Ну, а в связи с обострением военно-политической ситуации в Северо-Восточной Азии и вовсе о какой-то передаче российских земель, да еще под давлением, говорить несерьезно. Так что не обессудьте, Абэ-сан, придется поискать другой способ повышения своего рейтинга.