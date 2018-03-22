Короткий предвыборный спринт завершился рекордом нового старого президента, за которого подано рекордное количество голосов в наиновейшей истории России, начиная с 1991 года. Теперь предстоит длительный послевыборный марафон с тяжелой ношей нерешенных проблем, если его опять не сведут к имитации или бегу на месте. При сём не факт, что счастье продлится шесть лет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Итоги

Установлению нового рекорда помогали всем миром, кто чем мог. Причем не только другие кандидаты в президенты, но и заклятые заграничные «партнеры», включая госпожу Терезу Мэй, которая под самые выборы водрузила вишенку на торте.

Истеричная импровизация по «делу Скрипаля» активизировала «путинский электорат» и колеблющихся, highly likely (весьма вероятно) повысив на десять процентов явку россиян на выборы и на столько же — количество голосовавших за Путина. Всей прогрессивной общественности остается гадать, был ли это очередной «жест доброй воли» или полнейшее непонимание «загадочной русской души», проявление деградации тамошнего элитного поголовья, от которого критично зависит наше доморощенное.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиск врага

Также остается гадать, а был бы новый рекорд без помощи «партнеров»? Очередной социальный эксперимент над великим русским электоратом был безнадежно испорчен.

Интригу на самом старте подарил было «единый кандидат» от лево-патриотических сил. По первым интернет-опросам, проведенным в том числе известным радиоведущим Владимиром Соловьевым, рейтинг Грудинина достигал 60% и превышал интернет-рейтинг Путина. Сказалось ожидание новых лиц в политике и политики перемен.

Стартовые позиции «единого кандидата», в миру директора Совхоза имени Ленина, выглядели многообещающе. «Красный директор» мог получить голоса и преобладающего левого, и национально ориентированного электората, и не кормящихся при власти предпринимателей, и всех зависимых от выживания малого и среднего бизнеса. Однако новый кандидат оказался со старой программой и старым багажом технологий и не был готов ни к дебатам, ни к выборам в целом.

Мечты о рае земном небольшого подмосковного совхоза в масштабах всей страны оказалось недостаточно. Чтобы стать президентом великой державы, нужно предложить нечто большее. В итоге предвыборная кампания свелась к борьбе за сохранение традиционного электората КПРФ, при этом часть электората все-таки была утеряна, а нового так и не прибавилось.

Иван Абатуров Митинг КПРФ с флагами союзных республик на митинге 1 мая 2017 года

Но утерянные голоса не достались и «единственному настоящему коммунисту», неожиданно собравшему нужное количество подписей и также «неожиданно» допущенному к президентским выборам. Товарищ Максим, набравший по итогу менее одного процента, настолько надежно вбивал гвозди в крышку социализма, что вызвал устойчивое отторжение, и часть традиционного электората КПРФ впервые не пошла на выборы или голосовала за победившего кандидата.

Менее одного процента набрал и кандидат «за русский выбор», столь же «неожиданно» допущенный к президентским выборам. Чуть более одного процента набрал неизменный Григорий Явлинский, предложивший очередную экономическую программу — «дело всей жизни», но, видимо, также слишком «приземленную» в понимании электорального большинства. В этой же компании оказался и защитник предпринимателей Борис Титов, продвигавший под видом президентских выборов «Стратегию роста» Столыпинского клуба.

Более обнадеживающими выглядят результаты главного российского либерал-демократа, лидера одноименной партии. Традиционно седлавший протестный электорат, на этот раз Владимир Вольфович набрал менее шести процентов. С учетом возросшей явки это означает, что часть протестного электората определилась, и теперь одних только зажигательных эмоций для него недостаточно. Возрос спрос на позитивные программы и действия.

Наконец, госпожа Собчак в политической тусовке вполне успешно заняла место трагически погибшего Бориса Немцова. Теперь на госпожу Собчак, имеющую устойчивый электоральный антирейтинг, возложены функции лидера «либеральной оппозиции» и основного «киллера» либеральных ценностей, появление которого около любых выборов вызывает стойкое желание большинства голосовать против «либерализма».

В общем, довыборный статус-кво восстановлен и сохранен. Считать ли это победой околокремлевских политтехнологов или продолжением политического застоя при отсутствии новых идей, рассудит время.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Остался «при своих» и не допущенный до выборов кандидат «за бойкот выборов». Он, конечно, не набрал больше нового старого президента, тем более что и «партнеры» помогли повысить явку. Но в отличие от допущенных до выборов он не был побежден в очной предвыборной гонке и остался в логике «не допускают, значит, боятся» благодаря чьей-то неустанной «заботе».

В общем, все остались «при своих» и на своих довыборных местах.

* * *

Так кто кого победил и по какому случаю ликование? Худшее, что может принести послевыборная эйфория, — это заблуждение, что в целом все нормально, курс правильный, нужно лишь местами подкорректировать кум-кадровую политику.

Весьма вероятно, что анонсированная очередная «политика реформ» в очередной раз ограничится посланием Федеральному собранию, пропагандистским восторгом и очередным бурным обсуждением необходимости структурных реформ и прочих чудес теории без реальных экономических результатов. Косметический ремонт фасада, замена одних непопулярных министров на других ничего не изменит, как и перераспределение скудеющего бюджета или новые «майские указы».

Тем более что и прежние за шесть лет так и не были реализованы, что неудивительно. Включение в указы одних только «хотелок» без указания, как, за счет чего они должны быть выполнены, кто и за что несет ответственность, весьма вероятно ведет к их неисполнению. И заграничные санкции тут ни при чем.

Однако бомба под господина президента заложена не только в отсталой экономике. Свой вклад в угрозы российской государственности вносит и пристрастная судебная система, и работающие сами на себя правоохранительные органы, в лучшем случае бесполезные для обращавшихся к ним граждан. Свой тротиловый эквивалент имеет и коммунальная бюрократия, и мусорная мафия, и кумовство в кадровой политике, и бронзовеющий застой в других тупиках системы власти.

Правда еще и в том, что президент оказался заложником выстроившейся под него бюрократической системы. Он контролирует лишь ее верхушечную часть, а чуть глубже система практически бесконтрольна. В лучшем случае это влечет ее неэффективность, бездействие и безвластие, в худшем случае система идет вразнос, порождая правовой и властный беспредел. О чем мы периодически узнаем как об имеющих место отдельных нетипичных явлениях.

Плакаты СССР. Пилишенко И. Каждая лишняя должность — помеха делу!

Сверхцентрализация системы власти уязвима и так же опасна, как и отчуждение власти от народа, а народа — от власти. Примером тому служит не так давно завершившаяся эпоха всеобщего единения и искреннего ликования всего советского народа. Ошибочные решения, принятые кулуарно узкой группой лиц, в такой системе приобретают характер национальной трагедии.

К слову, днем ранее 27 лет тому назад (17 марта 1991 года) весь советский народ с таким же рекордным рейтингом 76,5% проголосовал за сохранение Советского Союза. Однако менее чем через год Союза не стало. В системе власти, которая от народа не зависит, «все возможно», и никакой рекордный рейтинг ничего не гарантирует.

18 марта 2018 года российский избиратель снова массово голосовал за статус великой державы, иных оснований для рекордного рейтинга нет ни в экономике, ни в социальной политике. Однако рекордный рейтинг вовсе не означает доверия к отчужденной от граждан бесконтрольной системе власти.

Это, скорее, рейтинг высоких ожиданий, рейтинг последней надежды, который, как натянутая тетива, не оставляет новому старому президенту выбора. Тем более что на Руси от всеобщей любви до противоположного состояния всего один шаг, обманутых надежд электорат не прощает.