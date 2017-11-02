В Оренбурге семейная пара, проживающая по ул. Постникова, 14, борется за свою недвижимость в центре города. Администрация считает дом аварийным и предложила пожилым супругам новое жильё. Однако жители возмутились предложенным обменом. Во-первых, жильё предложено не в центре Оренбурга, во-вторых, очень высоко — на 14-м этаже.

Из личного архива Валентины Савченко Вид с ул. Постникова на дом № 14

Экспертиза не указ?

Трёхквартирный дом по улице Постникова, 14 чиновники внесли в список аварийных и подлежащих расселению. В 2011 году экспертная организация провела экспертизу. Как утверждает юрист, осуществляющий защиту интересов супругов Савченко на общественных началах Екатерина Шабрина, собственники при проведении экспертизы не присутствовали. По её словам, эксперты попросту взяли план БТИ от 2001 года и списали оттуда характеристики.

«На тот момент в доме и крыша была другая, и все другое. Получается, в 2011 году ориентировались на данные 2001 года, когда вместо шифера на крыше давно профлист. Много таких моментов», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM правозащитник.

Из личного архива Валентины Савченко Кровля после ремонта: шифера нет

Она заявила, что готовит заявку на митинг, потому что переселение пожилых людей на 14-й этаж ни в какие ворота не лезет. В 2011 году жители сделали пристрой к дому и узаконили его, при этом экспертиза показала, что дом не аварийный и сносу не подлежит. Когда жильцы возмутились, то в мэрии предложили провести ещё одну экспертизу, а её результаты рассмотреть на одной из межведомственных комиссий.

«Мы принесли положительную экспертизу, была комиссия из 13 человек. Они опять проголосовали против. Хотя никто из них не выезжал на объект. Их решения основываются на результатах экспертизы. Хотя новая экспертиза полностью разбивает прошлую, всё равно принято решение о сносе», — сказала Екатерина Шабрина.

Согласно справке Областного центра инвентаризации и оценки недвижимости от 20 октября 2010 года, дом построен в 1917 году, износ составляет 71%.

Между тем в техническом отчёте, который предоставлен ООО «Центр экспертиз» от 13 июля 2017 года, отмечено, что проводилось инструментальное обследование техсостояния строительных конструкций многоквартирного жилого дома:

«Общее техническое состояние строительных конструкций оценивается как «ограниченно-работоспособное. Помещения являются пригодными для проживания, оснований для признания их непригодными для проживания не установлено».

Здесь стоит отметить, что ограниченно-работоспособное состояние — категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле её состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Из личного архива Валентины Савченко Вид со двора на дом

Подозрительный сосед

Шабрина подозревает, что городу просто нужно место под этим домом, потому что территория удачно расположена в центре города — этакий лакомый кусочек земли. Также она указала, что мэрия пять лет ничего не делала по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, когда же действие программы приблизилось к концу, то чиновники активизировались. Необходимо было освоить бюджетные деньги, выделенные на её реализацию. Дело о выселении рассматривалось в суде. Но судебную тяжбу мэрия проиграла.

Также юрист отметила, что по соседству с домом поселился предприниматель. Он выкупил сгоревший дом. Оформил участок весь на себя. Впоследствии его действия с землёй были обжалованы, однако, как считает правозащитник, бизнесмену нужна эта земля.

«Предприниматель возвёл особняк. Поскольку к дому не полагалось приусадебного участка, то мужчина стал действовать нахрапом. Самовольно огородил прилегающий к его дому участок. Позднее он сумел оформить эту землю через администрацию города, без согласования с нами. По нашему иску суд отменил это оформление, после чего бизнесмен в своих земельных притязаниях пошёл иным путём. И этот путь странным образом совпал с постановлением администрации Оренбурга от 19 мая 2017 года, согласно которому подлежит изъятию для муниципальных нужд земельный участок по ул. Постникова, 14», — отметила и жительница дома Валентина Савченко. Также она добавила, что жилые помещения в доме подлежат изъятию, а жильцы — выселению.

Нарушение порядка и экспроприация?

Валентина Савченко считает, что чиновники нарушили порядок, согласно которому дом признаётся аварийным и подлежащим сносу. Инициатором признания дома аварийным должен стать собственник, но с её стороны таких обращений не заявлялось. Независимое обследование дома экспертами чиновники проигнорировали.

«Вчера, 20 марта, Ленинский районный суд Оренбурга встал частично на сторону жильцов. Он отменил постановление об изъятии участка для муниципальных нужд, оставив в силе аварийный статус дома», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM юрист Шабрина.

«Конечно, жилой дом, подобный нашему, не шибко украшает лицо города. Но ведь именно жилищно-коммунальные органы администрации, прежде всего, виноваты в плохом состоянии жилого фонда, когда десятилетиями он не ремонтируется. В этой ситуации в 2010 году я была вынуждена на собственные средства, на свой страх и риск произвести капитальный ремонт квартиры, а по существу большей половины жилого дома, перестроила веранду, перекрыла металлопрофилем кровлю, за собственные средства газифицировала. В доме есть вода и центральная канализация», — сказала Валентина Савченко.

Снос здания

Она особо обратила внимание на то, что в Оренбурге можно назвать десятки домов и квартир, техническое состояние которых гораздо хуже дома № 14 по ул. Постникова, но в программу реновации они почему-то не попали.

«Складывается впечатление, что принятая в городе постановлением от 15 марта 2013 года целевая программа переселения граждан из аварийного жилого фонда разработана не под реальные жилищные нужды граждан, а под определённые коммерческие или иные интересы отдельных лиц», — резюмировала оренбурженка.

Происходящее по программе ликвидации ветхого жилья в Оренбурге жительница назвала экспроприацией, а две однокомнатные квартиры в доме на восьмом и 14-м этажах неравноценным и обременительным подарком на всю оставшуюся для них с мужем, пенсионеров, жизнь.

Письмо губернатору и президенту

В 2017 году Валентина Савченко обращалась к губернатору Оренбургской области и президенту России. По её словам, от губернатора спустя два месяца пришёл ответ, что женщина не права в своих претензиях к муниципалитету. Поступил ответ и из администрации президента России, в котором заинтересовались письмом и попросили предоставить документы.

«Сейчас мы готовим документы и будем отправлять их в администрацию президента», — отметила правозащитник Екатерина Шабрина.

condesign Ветхое жилье

И юрист, и жильцы надеются на объективную оценку. Ранее в письме президенту РФ Савченко подчеркнула, что обращалась в муниципалитет и просила разрешения на ремонт, однако получала отказ. Чиновники ссылались на то, что дом принадлежит к объектам, представляющим историческую ценность. В результате капитальный ремонт женщина сделала на свой страх и риск и за свой счёт.

Радужные отчёты

В конце 2017 года чиновники областного и муниципального уровней благополучно отчитались о выполнении этапа программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья. По данным минстроя Оренбургской области, с 2013 по 2017 год признали аварийными 197 тысяч квадратных метров жилья. Около 13 тысяч оренбуржцев переехали в новые благоустроенные квартиры.

В Оренбурге на 1 ноября 2017 года все дома для переселения граждан введены в эксплуатацию, на все жилые помещения зарегистрировано право муниципальной собственности. Всего необходимо было расселить 2 178 аварийных жилых помещений, расположенных в 343 многоквартирных домах. Однако в срок удалось расселить только 1 936 граждан из 990 аварийных жилых помещений. Вопрос по переселению остальных оренбуржцев пришлось решать в судебном порядке.

«Цель программы переселения — не улучшение жилищных условий граждан, а компенсация. Переселение из аварийного жилья в безопасное. И здесь важно, чтобы граждане это понимали», — отметил прокурор Оренбурга Андрей Жугин.