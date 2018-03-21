В шаге от постановки на вооружение российской армии находится новая модификация прекрасно зарекомендовавшего себя штурмовика Су-25. Согласно последним новостям, испытания обновлённого до уровня Су-25СМ3 самолёта должны быть завершены в течение 2018 года, а партию из 22 машин Воздушно-космические силы России получат уже в апреле. Посмотрим, почему эта новость очень важна.

Mil.ru Экипаж Су-25

Незаменимая «рабочая лошадка»

Штурмовик Су-25 осуществил свой первый полёт в 1975 году, а начал эксплуатироваться с 1981 года. С тех пор машина поучаствовала в огромном количестве конфликтов по всему миру, зарекомендовав себя как очень надёжный и живучий самолёт. Основной упор при разработке самолёта был сделан на критерий «цена-качество» и живучесть. Су-25 является дозвуковым самолётом, а с учётом специфики применения — работы по целям на поле боя с небольших высот, он даже не оснащён герметичной кабиной. Что касается защищённости — то разработчикам этот элемент удался отлично. Кабина с титановой бронёй, бронеперегородка между двигателями, дублирование ключевых систем и т. п. спасли не одну жизнь и самолёт.

Frogfoot Сухой Су-25

Тем не менее Су-25 в своём первозданном виде уже устарел — в основном за счёт бортового оборудования. Так, самолёт плохо приспособлен к применению управляемого вооружения (в основном используются неуправляемые ракеты и бомбы), обладает устаревшей системой навигации, связи и т. п. При этом некоторые заявления о разработке нового штурмовика хоть и звучали, но пока никакого реального подтверждения не нашли. Более того, не так давно экс-главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев заявил, что заменой для Су-25 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 должны стать современные бомбардировщики Су-34. На деле эксплуатация «навороченного» Су-34 обходится дороже (как и стоимость самого самолёта), а боевых вылетов за сутки машина может сделать меньше. Да и задачи у штурмовика и фронтового бомбардировщика разные — «гонять» дорогостоящий Су-34, оснащённый оборудованием для нанесения высокоточных ударов с больших высот и расстояний, непосредственно над полем боя, подставляясь под огонь зенитной артиллерии и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), — не лучшая идея.

Таким образом, есть реальная необходимость в сохранении на вооружении России либо самого Су-25, но с проведением глубокой модернизации, либо в создании нового самолёта аналогичного класса. Учитывая ограниченное доступное финансирование и не потерявшую актуальность платформу Су-25, к сегодняшнему дню планируется проводить именно модернизацию имеющихся на вооружении «Грачей». Надо сказать, что с середины — конца 2000-х годов такая работа уже начала проводиться: с тех пор 84 самолёта были модернизированы до уровня Су-25СМ, получив при этом обновлённую бортовую электронику, обеспечивающую успешное использование управляемых ракет и бомб, и достаточно современные средства навигации. Даже с такой, достаточно бюджетной модернизацией Су-25 стал намного эффективнее, продемонстрировав это во время гражданской войны в Сирии. Но всё имеет свойство устаревать.

Су-25СМ3 «Суперграч» может скоро показать себя в Сирии

Принятие на вооружение новой модификации Су-25, получившей название Су-25СМ3 и прозвание «Суперграч», несколько затянулось, однако последние испытания вскоре должны быть завершены, после чего первая партия штурмовиков пойдёт в войска. Возможности Су-25 на этот раз вырастут очень сильно — машина получит оптико-электронную систему СОЛТ-25 (система оптическая, лазерная, тепловизионная), в названии которой и отражена суть её работы. СОЛТ-25 обеспечивает автоматическое обнаружение и сопровождение движущихся наземных целей на дистанциях до 6−8 км. Также самолёт получит новый бортовой комплекс обороны «Витебск», обеспечивающий обнаружение пусков ПЗРК (за счёт выявления характерной вспышки в ультрафиолетовом диапазоне) и постановку помех радиолокаторам, и выброс тепловых «ловушек» (для обмана инфракрасных головок самонаведения ракет), и новую систему связи. Самолёт сможет использовать большой спектр управляемых ракет и бомб, а также противорадиолокационные ракеты (летят на излучение радаров противника).

Eugeny Polivanov Сухой Су-25 ведет огонь ракетами

При этом некоторые источники сообщают, что в рамках Государственной программы вооружений до 2027 года планируется модернизировать весь парк имеющихся штурмовиков Су-25 (около 200 единиц), в том числе и те самолёты, которые уже доведены до состояния Су-25СМ. Такая работа действительно очень актуальна, учитывая незаменимость Су-25 и отсутствие на горизонте реальной замены «Грачу». Немаловажно и то, что машина сможет совсем скоро пройти и полноценные боевые испытания в Сирии, что позволит выявить и устранить имеющиеся недостатки нового оборудования, установленного на самолёт. Очевидно, что более ранее и эффективное автоматическое обнаружение противников и наличие современного бортового комплекса обороны помогут минимизировать риски таких трагедий, как гибель майора Филипова (его Су-25СМ был сбит в Сирии 3 февраля 2018 года из ПЗРК).