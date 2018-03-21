Решение Шанхайской международной энергетической биржи предложить новые фьючерсы в юанях вместо доллара США может привести к значительным глобальным изменениям в области торговли нефтью. Эксперты уже предупреждают о растущем влиянии китайской валюты на международных финансовых рынках, что может подорвать первенство доллара. Этот долгосрочный экономический тренд должен вызывать большое беспокойство в Вашингтоне, пишет Джеймс Грант в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Окончательные испытания торгов, заключения договоров и передача информации о ценах были проведены еще в декабре. В комиссии по ценным бумагам при Государственном совете КНР заявили, что торговля нефтяными фьючерсами будет проводиться в юанях с 26 марта.

Добыча нефти

Появление новой валюты для международной торговли имеет столь большое значение потому, что таким образом бросается прямой вызов нефтедоллару — системе ценообразования на рынках сырой нефти, где раньше первенство было у доллара, благодаря чему валюта могла сохранять свой статус в качестве международной резервной. Такая конфигурация была принята в 1974 году, когда Саудовская Аравия и другие региональные поставщики нефти в обмен на регулярные военную помощь и поставки оружия согласились продавать нефть исключительно за доллары, а также, что, вероятно, важнее, вкладывать свои нефтяные прибыли в ценные бумаги США.

Этот процесс, который часто называют «рециклированием нефтедолларов», носит взаимовыгодный характер для всех причастных к нему сторон: богатые нефтью страны получают безопасное место, куда они могут направить свои нефтедоллары, а США получают ключевой источник финансирования своих дефицитных расходов. За небольшим исключением, любая страна, желающая покупать нефть, должна прежде всего приобрести доллары США, что создает значительный спрос на эту валюту на международных рынках. Поэтому нефтедоллары также играют крайне важную роль в создании глобальной уверенности в долларе, а на валютных рынках уверенность — это все.

Широкомасштабное ценообразование и торговля энергоносителями в юанях, или нефтеюанях, станет потрясением для этой глобальной уверенности. С помощью них Пекин также одновременно сможет достичь ряда своих стратегических целей. Так, правительство КНР на протяжении долгого времени стремилось сделать юань международной валютой для повышения собственной экономической силы и сокращения своей зависимости от доллара. Будучи крупнейшим импортером нефти в мире и основным источником инвестиционного капитала для стран — производителей нефти, Китай естественным образом выигрывает от использования собственной валюты вместо валюты геополитического конкурента.

Доллары

В Коммунистической партии Китая понимают, что крепкая валюта — это палка о двух концах для первой по объему экспорта экономики мира. И действительно, многие представители международного сообщества, в том числе президент США Дональд Трамп, неоднократно обвиняли Китай в манипуляциях с валютой или проведении такой экономической политики, благодаря которой происходила ее девальвация, а Пекин получал торговые преимущества. Хотя такие меры были очевидны еще десять лет назад, из недавних данных с очевидностью следует, что Китай медленно, но уверенно позволил юаню укрепляться в цене.

На фоне того, как Китай по-прежнему проводит настойчивую внешнюю политику под руководством своего нынешнего председателя Си Цзиньпина, за ней последует и региональное влияние и самой китайской валюты. Амбициозный проект Китая «Один пояс и один путь» — его целью является создания торговых сетей по всему Евро-Азиатскому континенту и Ближнему Востоку — придаст юаню энергии на пути к его становлению в качестве международной валюты.

Китай также может использовать имеющееся у него влияние для того, чтобы добиться принятия юаня в энергетической торговле. Страны-производители на Ближнем Востоке, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, уже стали свидетелями падениях их доли на рынке из-за американского сланца и отчаянно ищут доступ на наиболее динамический энергетический рынок. Более того, из-за сохранения низких цен на нефть у них может не остаться иного выбора, кроме как пойти на уступки Пекину, если тот будет настаивать на заключении контрактов в юанях.

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На этом фоне актуален вопрос, представляет ли такое развитие событий угрозу долларовой нефтяной гегемонии. Пока нет, отмечает автор, поскольку в ближайшее время, особенно на фоне того, как собственная добыча нефти в США бьет все прежние рекорды, даже если проводить нефтяные сделки в юанях решит Эр-Рияд, это будет недостаточно для смещения нефтедоллара. Из-за склонности Пекина к вторжениям на рынки, а также жесткого контроля капитала юань становится менее привлекательным вариантом, нежели доллар, для иностранных производителей нефти. Вместо этого стоит ожидать постепенного наращения Пекином уверенности в юане посредством экономического роста, активного иностранного взаимодействия и неизбежной либерализации монетарной политики.

Это, в свою очередь, может стать сигналом грядущих проблем для нефтедоллара. Все же пока позиции доллара США и могут казаться неприступными, однако, как говорит китайская поговорка, «вода по капле камень долбит».