Если вы когда-либо смотрели телеканал Russia Today (RT), вероятно, вам не потребовалось много времени для того, чтобы понять, что телевизионная сеть имеет явно пророссийскую позицию. Если вы никогда не смотрели RT, то вам стоит довериться оценке национальной разведки США, согласно которой телеканал RT «транслирует стратегические послания российского правительства» и сыграл важную роль во «вмешательстве в выборы 2016 года», пишет Бен Фриман в статье для американского издания The Hill.

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Russian Ministry of Defence СМИ

Для большинства ответ был прост: на RT нужно оказать давление и вынудить телеканал пройти регистрацию в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA). Все так и сделали. Тем не менее это принесло мало пользы. В действительности это лишь осложнило проблему, поскольку возник прецедент ограничения свободы прессы в США, который привел к ответным действиям против западных СМИ за рубежом, к тому же до подавляющего большинства американских зрителей так и не было эффективно донесено, что RT «контролируется российским правительством».

К счастью, законопроект о противодействии иностранной пропаганде, представленный 20 марта членами палаты представителей Сетом Молтоном и Элис Стефаник, содержит более эффективный подход к решению данной проблемы. Это двухпартийное законодательство гарантирует свободу печати и то, что американцам будет известно, кто именно финансирует тот или иной телеканал, который они смотрят. Таким образом государственный комитет по телевидению, радиовещанию и связи США (FCC) получит возможность донести до граждан страны, что они смотрят телеканал, транслирующий иностранную пропаганду.

Чтобы убедиться в том, что реформирование деятельности FCC является важным решением в сфере противодействия внешней пропаганде на телевидении, важно осознать, насколько неадекватной была реакция США на роль RT во «вмешательстве в выборы 2016 года».

Несмотря на то, что RT и управляющая компания T&R Productions были зарегистрированы в качестве иностранных агентов и предоставили расширенный список документов, это не сделало их деятельность более прозрачной. Эта регистрация привела к ответным действиям со стороны Москвы, которая потребовала, чтобы все СМИ в России, получающие иностранное финансирование, были зарегистрированы в качестве иностранного агента. Директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Вильямсон заявил, что намерения российской стороны ясны, поскольку ее законодательная инициатива, направленная на регистрацию иностранных агентов, будет «иметь избирательный характер… чтобы заставить замолчать те голоса, которые, по мнению власти, не должны услышать граждане России».

СМИ

Разумеется, ответная реакция России на регистрацию RT в качестве иностранного агента, похоже, несоизмерима с требованиями FARA. Никто не хотел как-то особенно выделять RT на фоне других СМИ. Данный телеканал просто зарегистрировали в рамках FARA, точно так же ранее были зарегистрированы СМИ КНР, Японии или Южной Кореи, которые были признаны иностранными агентами уже несколько десятилетий назад. Однако обвинения российской стороны в том, что Вашингтон ограничил свободу прессы, получили свое подтверждение, когда RT лишили удостоверений, позволяющих работать в конгрессе.

Эти удостоверения предоставляют СМИ значительно больше возможностей доступа в конгресс, включая места для представителей печати в палате представителей и сенате. Другими словами, аннулирование полномочий прессы для работы в конгрессе явным образом препятствует свободе прессы.

Такой шаг послужит предлогом для «автократических режимов», которые стремятся ограничить возможности прессы. Согласно данным компании International Center for Not-for-Profit Law, внесение в список иностранных агентов в рамках FARA уже используют в качестве оправдания для ограничения возможностей гражданского общества в ряде зарубежных стран, включая Венгрию, Израиль, Киргизию, Россию и Украину. Получается, что другие страны могут воспользоваться тем же предлогом, которым воспользовались США для ограничения работы прессы в конгрессе, для того чтобы ограничить свободу прессы в своей собственной стране.

Josh Janssen Свобода слова

К счастью, законопроект о противодействии иностранной пропаганде гарантирует то, что граждане США будут оповещены о том, что они смотрят телеканал, финансируемый иностранным правительством, не нарушая свободы прессы, тем самым уменьшая возможность ответных действий в отношении западных СМИ за рубежом.

Законопроект не требует, чтобы журналисты, работающие в иностранных СМИ, регистрировались в качестве «иностранных агентов», но требует, чтобы американским зрителям, по крайней мере, один раз в час напоминали о том, кто финансирует тот или иной телеканал.

Законопроект борется с иностранным вмешательством в американскую демократию, не упуская из виду то, что делает эту демократию великой. Законопроект о противодействии иностранной пропаганде имеет важное значение для защиты выборов 2018 года и последующих выборов от чрезмерного иностранного влияния.