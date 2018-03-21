У США могут возникнуть новые трудности в Сирии. Президент Турции Реджеп Эрдоган недавно пригрозил американским войскам «оттоманским ударом», если они посмеют вмешаться в военную операцию Турции в северо-западной Сирии. Угроза, высказанная всего за два дня до визита бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Турцию, свидетельствует о том, насколько противоречивыми стали отношения между Анкарой и Вашингтоном и насколько близко они приблизились к краю пропасти, пишут Майкл Сингх и Джеймс Джеффри в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция. Война

Перечень вопросов, по которым США и Турция занимают противоположные позиции, остается очень длинным. США и другие западные страны с тревогой наблюдают за ростом консолидации между Анкарой и Москвой, нарушениями в сфере прав человека и арестами граждан Турции, работающих в американских дипломатических миссиях. В свою очередь турецкие официальные лица обвиняют США в инспирации попытки военного переворота в июле 2016 года против Эрдогана. Анкара также указывает на то, что США укрывают Фетхуллаха Гюлена, который, по мнению Турции, является главным вдохновителем попытки военного переворота.

Maurice Flesier Люди протестуют против военного переворота в Стамбуле

Во время администрации бывшего президента США Барака Обамы Анкара приходила в ярость от того, что США проявляли безразличие к той угрозе, которую для Турции представлял начавшийся сирийский конфликт. Когда США вмешались, единственное, что они сделали, — оперлись на смертельных врагов Турции — курдские отряды народной самообороны YPG, которые представляют собой сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией. В свою очередь США проявили обеспокоенность, поскольку Анкара использовала в качестве союзников джихадистов, а в последнее время заметно укрепила сотрудничество с Россией. Анкара также приобрела российскую систему противовоздушной обороны, что в определенной степени скажется на обязательствах Турции в отношении НАТО.

В Вашингтоне очень велик соблазн просто отказаться от союза с Турцией и даже ввести санкции против Анкары. Однако не стоит забывать, что Турция — это региональный географический и экономический гигант, выступающий в качестве буферной зоны между ЕС и Ближним Востоком, а также между Россией и Ближним Востоком. Потеря турецкого союзника означала бы для ЕС потерю буферной зоны. С другой стороны, это привело бы к укреплению российского влияние в сердце Ближнего Востока. Турция также является государством, которое лучше всего подходит для сдерживания амбиций Ирана, чье влияние растет на фоне укрепления партнерства с Россией. Между США и Турцией существует взаимозависимость. Без США будущее Турции зависело бы от милосердия Москвы и Тегерана.

Для США разрушение союза с Турцией из-за курдского вопроса невыгодно со стратегической точки зрения. Турция занимает 17-е место среди мировых экономик и является одной из основных военных сил Ближнего Востока. США не смогут обеспечить всем необходимым примерно 2 тыс. своих военнослужащих, расположенных на северо-востоке Сирии, без надежных турецких воздушных и наземных маршрутов. Действительно, с трудом можно себе представить, что США смогут добиться каких-либо военных или дипломатических результатов в регионе перед лицом решительного сопротивления со стороны Ирана и России, без выстраивания тесных отношений с турецкой стороной.

Курдские Отряды народной самообороны. Сирия

Если рассматривать проблему с учетом противодействия США Ирану на Ближнем Востоке и глобального стратегического соперничества с Россией и Китаем, то США определенно нуждаются в союзниках. Если пути Анкары и США разойдутся, безусловно, это сыграет на руку Тегерану, Москве и Пекину.

Турция — это проблемный союзник, но если бы Соединенные Штаты отказались от всех своих проблемных союзов на Ближнем Востоке, то у Вашингтона просто-напросто вообще не осталось бы региональных союзников. Учитывая непостоянную природу Эрдогана и годы накопившейся напряженности в отношениях между США и Турцией, найти общий язык с Анкарой по Сирии и другим вопросам будет очень нелегко. Однако в условиях стратегической конкуренции с другими державами, чьи амбиции становятся все более хищными, Белому дому совместно с Анкарой необходимо продолжить поиск компромиссов.