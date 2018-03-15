Все больше убеждаюсь в том, что супергеройский миф — хоть в комиксах, хоть в снятом по его мотивам кино — это пространный, цветистый и торжественный гимн Халяве. Ты был чуть ли не инвалидом детства, но тебя выбрали для секретного военного эксперимента. Ты был обычным ботаном, но тебя укусил редкий паук. Или в тебя случайно шарахнула молния во время чужого научного эксперимента. Тебя никто не кусал, не втыкал в тебя шприцы и не бил током, но на планете, с которой ты свалился, все такие. Или ты мутант. Или твой покойный папа был миллиардером. Или у тебя под землей покоится инопланетный метеорит, а над ним произрастают чудо-цветочки (интересно, почему чудодейственные растения обязаны быть синими или лиловыми? Где-то есть такой закон с большой печатью?) и потому все вокруг голодают, жаждут и живут в халупах, а у тебя небоскребы и суперджеты. Халява-мама, одним словом.

Постер х/ф «Чёрная пантера», реж. Райан Куглер, США, 2018

Нет, конечно, читателю-зрителю постоянно напоминают о том, что доставшиеся на халяву суперталанты налагают большую ответственность, а иногда к ним прилагаются неприятные «побочки» — проблемы с контролем гнева, заставляющие часто менять одежду и место жительства, редкая форма аллергии или хотя бы застарелая депрессия. Ну или все хотят тебя ограбить и подвергнуть насилию, и потому тебе приходится скрываться от всего света — ничего, что ты целая страна. С мегатоннами волшебного минерала в недрах это пара пустяков.

До «Черной пантеры» мне, пожалуй, не встречалось супергеройского фильма с настолько неинтересным, нехаризматичным и вообще никаким главным — и при том даже заглавным — героем. Впрочем, с яркими личностями там вообще беда, и отнюдь не из-за темного цвета кожи — главный антагонист напоминает смесь подростка-бунтаря со стриптизером в женском клубе (а вот битости-тертости и неизбежного цинизма спецубийцы со стажем там и в помине нет, при всем коварстве). Злодей второстепенный, для разнообразия, белый, — просто антиобщественный элемент из разряда «их разыскивает полиция», жестокий, жадный и не очень опрятный, пусть и колоритный, тип. Пожалуй, безрадостную картину немного скрашивает бойкая и одаренная принцесса Шури, чем-то похожая на человеческий «негатив» героини мультфильма про грызунов-спасателей, и еще один белый, на сей раз «хороший парень» агент Росс (Мартин Фримен), выглядящий привычно милым и пушистым, но немного потерянным среди черных лиц и в отсутствие Камбербетча в качестве друга или врага.

Постер х/ф «Чёрная пантера», реж. Райан Куглер, США, 2018

Впрочем, то, что с персонажами-индивидуумами в фильме дело обстоит не очень хорошо, весьма закономерно. Потому что, несмотря на «позывной» героя в заглавии, фильм вовсе не о нем, а о благословленной госпожой Халявой африканской стране Ваканде. Именно она как, так сказать, коллективный супергерой со своими личными психологическими проблемами и внутренними конфликтами показана как раз достаточно ярко. Главное в фильме — проблемы этой вымышленной (вроде бы) страны, а вовсе не приключения принца Т`Чаллы и даже не расовая гордость и проблемы чернокожих, как можно было бы толерантно подумать.

Вообще-то это вполне типично для супергероя — скрывать свою истинную суть под неприметной внешностью. Необычно то, что подавляющее большинство тайных супергероев рано или поздно ощущают некий зуд, заставляющий их начать заниматься своим прямым супергеройским делом — наносить добро и причинять справедливость. Сперва опять же тайно, а потом и явно, ибо шила в мешке не утаишь. Редко кто пользуется лазерным зрением, чтобы десятилетиями просто ловить и жарить рыбку себе на обед где-нибудь на захолустном озере. Тут вспоминается разве что Росомаха до знакомства с профессором Ксавье — тип аномально асоциальный и неуживчивый.

Жизненный выбор «супергероя» Ваканды именно таков — пользоваться своим кусочком Халявы тихо и «под одеялом». Ни тебе злодейских планов по захвату мира, ни попыток облагодетельствовать человечество. Ни Богу свечка, ни черту кочерга. Но на момент фильма классический супергеройский выбор — вылезать из «шкафа» или забиться поглубже — встал перед Вакандой в полный рост, и весьма жестко. И некая часть ее разобщенной души хочет не только вылезти, но и выскочить, да так, чтобы полетели клочки по закоулочкам. Во имя добра и справедливости, конечно. Еще одна вообще в гробу видала халявную крутизну и хочет объезжать боевых носорогов, третья же находится в глубоких раздумьях. К счастью, и думать, и действовать она умеет. Также умеет пилотировать суперджеты, изобретать разные полезные штуковины, строить небоскребы — и при этом драться на копьях, беседовать с духами предков, да и к носорогам отвращения не испытывает. Как-то даже слишком предсказуемо, что эта самая здравая и уравновешенная фракция вакандской души олицетворяется номинально главным героем. А поскольку он воплощает глас разума, то имеет полное право, хлебнув цветочного соку, сделать строгий выговор собственным отсталым предкам и спокойно переиграть результаты совершенно честных, без всяких подстав (это весьма важно!) «выборов». Коллективный «супергерой» облегченно вздыхает, расправляет плечи и распахивает скрипучие створки, чтобы нести в мир добро — в разумных терапевтических дозах и без перегибов. Не использует доставшуюся на халяву свечу для раздувания мирового пожара, но из-под сосуда ее все же вынимает, чтобы поставить на видном месте. Так сказать, на холме — пусть сияет урби эт орби. Занавес.

ADour Черная Пантера

Разумеется, в реальном мире никакой сверхдержавы посреди несчастной Черной Африки не спрятано. И никакого чудо-вибраниума и чудо-цветочков не существует. Зато есть страна, перед которой супергеройские дилеммы вполне себе стоят. И в которой находится живописное место с выложенным огромными белыми буквами словом HOLLYWOOD. Ну, догадаться несложно, как она называется. Конечно, эта страна ни от кого не прячется и не пряталась, напротив — у нее давняя привычка не только мозолить всем глаза своим сиянием с холма, но и поджигать планету то тут, то там не хуже лазерных глаз Супермена, превращая вчера еще спокойные и процветающие страны в «горячие точки». Но «Черная пантера» — это же фильм-негатив, в нем все наоборот. С избранием Трампа (совершенно честным и демократическим, это весьма важно!) перед США, пусть только на словах, замаячила перспектива перестать нести всему миру свет демократии, а заняться своими национальными интересами и своими проблемами. То есть если и не залезть в свою персональную зашкафную Нарнию целиком, то хотя бы ступить в нее одной ногой. И кому-то это сильно не понравилось. Плюс еще некоторый приподнявший голову расизм — белый, конечно же.

Конечно, не стоит пытаться расшифровывать кинокомикс дословно — это все же попкорновое развлечение, а не басня дедушки Крылова и не антитрамповская агитка. Но совершенно ясно, что речь в фильме о своем, наболевшем. О «сияющем граде на холме». Об исключительности, которая присуща Америке по определению, потому что потому. О конфликте между собственными интересами и стремлением решать мировые проблемы. И как именно решать — грубо, разбрасываясь смертельным оружием и широко поддерживая «нужных» экстремистов, или же «мягкой силой», пряником, а не кнутом? И наконец, что делать, если у власти вдруг совершенно законно очутился «не тот» президент? Последнее — тема особенно животрепещущая, а потому злодей Киллмонгер в фильме одерживает свою временную победу по правилам и честно… и все равно оказывается свергнут и уничтожен, не успев и глазом моргнуть, без всяких там Уотергейтов и девушек с пониженной ответственностью. Это для нашего среднего зрителя ничего особенного, на то и главгер, чтобы одолеть в итоге главгада, а для американского зрителя такое — натурально шок-контент. По крайней мере так было до недавнего времени.

Постер х/ф «Чёрная пантера», реж. Райан Куглер, США, 2018

А что чернокожие?.. А ничего. У них, «афроамериканцев» и «афроафриканцев» проблемы другие, в фильме тоже затронутые, но как-то мельком и не очень убедительно. И не только у них, но и с ними. И с сотнями тысяч беженцев из стран, куда несли свободу и демократию, но неаккуратно уронили. (О беженцах в фильме, кстати, тоже есть пара слов — перед ними предлагается открыть двери, никаких стен на границе!) Но, вполне возможно, и даже наверняка, фильм польстил многим цветным, и в «граде на холме», и за его пределами. А кого-то даже заставил поверить в то, что можно волшебным образом шагнуть к фантастическому процветанию, не отказавшись при этом от ритуальных драк на копьях, тату, шрамирования по всему телу и шаманских штучек (чем-то неуловимо напоминающих масонское посвящение). Просто так — милостью госпожи Халявы. Ну, или милостью бога, того самого, которому WE TRUST. Потому что поскреби, например, «цивилизованную» борьбу за власть и увидишь наконечник копья. Или каменного топора — все того же исконного фасона. Толку-то, что из вибраниума…