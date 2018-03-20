По предварительным итогам 18 марта, на выборах президента РФ Башкирия с результатом 75,45% превысила общероссийскую явку избирателей (67,49%) и заняла четвертое место в ПФО, отстав от лидера Мордовии менее чем на 2,5%. По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, отдельно нужно отметить Уфу, показавшую высокие для мегаполисов России результаты явки в 72,42%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Результаты и их трактовки

Всего в Башкирии проголосовало 2,2 млн человек, наиболее высокая явка, более 90%, была отмечена в Бакалинском, Кармаскалинском, Салаватском, Татышлинском, Чекмагушевском, Шаранском районах.

Владимир Путин получил 77,65% голосов пришедших на выборы; кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12,09%; кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 5,03%; выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак — 1,26%. Далее с результатом менее 1% идут Максим Сурайкин,Григорий Явлинский, Борис Титов и Сергей Бабурин.

Этот региональный результат сравним с результатом общероссийским. После обработки 100% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,69%. Павел Грудинин занимает второе место с 11,77% голосов, на третьем месте Владимир Жириновский с 5,65% голосов; четвертое место занимает с 1,68% голосов избирателей Ксения Собчак.

Светлана Нургалеева Традиционная торговля выпечкой

По мнению политолога Дмитрия Казанцева, итоги президентских выборов 2018 года на территории региона показали, что электоральные предпочтения избирателей республики практически не изменились.

«Так, в 2012 году при явке 76,31% за Путина проголосовало 75,28% башкирских избирателей, на втором месте оказался кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов с результатом 14,18%, и, соответственно, тройку замкнул лидер ЛДПР Жириновский — 3,64% голосов. В 2018 году мы видим сопоставимую конфигурацию политических сил», — констатировал эксперт.

Как считает политолог, Башкирия, как наиболее крупный субъект ПФО с более чем 3 млн избирателей, изначально была стратегической территорией для абсолютного большинства штабов кандидатов.

«Столицу региона в предвыборный период посетили трое из восьми кандидатов: Путин, Грудинин и Титов. С другой стороны, политическую активность в информационном и агитационном плане проявляли исключительно региональный общественный штаб Путина, актив Грудинина и либерал-демократы Жириновского. Другие избирательные штабы в Башкирии активизировались к завершению выборного процесса, когда как-либо повлиять на симпатии местных избирателей было практически невозможно», — полагает собеседник ИА REGNUM.

Светлана Нургалеева Скорая помощь не может подъехать к входу на избирательный участок

По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, результаты выборов были достаточно прогнозируемыми и ожидаемыми. «Уже в первой половине дня в Башкирии проголосовала треть избирателей, что утвердило в общественном сознании тезис о легитимности выборов», — отметил эксперт.

Уфимцы на выборах: концерт за Крым или дешёвая колбаса…

Достаточно неожиданной стала высокая явка избирателей в городе-миллионнике Уфе (72,42%). Для сравнения: в соседней Казани явка составила всего 61,5%.

Выдвигалась версия, что настроение уфимцам поднял уже традиционный, четвертый по счету концерт «Крымская весна», однако в этом году зрителей было гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

Предполагалось, что на избирательные участки уфимцев заманивали дешевой колбасой и выпечкой. Однако среди уфимцев мало кто смог похвастаться особо выгодными покупками, выпечку брали традиционно по привычным ценам, о дешёвой колбасе на большинстве участков ничего не слышали. По сообщениям взволнованных очевидцев, проголосовавшим студентам БашГУ вручались разного рода подарки.

Недовольство ворчунов вызвали концерты и разного рода шоу, проводимые рядом с участками, но большинство горожан, пришедших на выборы, не увидели «подкупа» в концертах и выпечке.

«Выборы всегда были праздником, раньше еще и патриотическая музыка звучала, жаль, что теперь этого нет», — сожалеют пожилые уфимцы.

«В контексте других мегаполисов России результат Уфы можно смело назвать неплохим. Определенную роль сыграла и процедура так называемого рейтингового голосования, уфимцы выбирали городские территории, скверы и парки, которые нужно благоустраивать в первую очередь. Однако я бы не стал преувеличивать значения этой дополнительной процедуры», — отметил Дмитрий Михайличенко.

Светлана Нургалеева Знакомство с кандидатами

Значительная часть уфимцев о процедуре рейтингового голосования так и не узнала.

«Я голосовал на своем участке на первом этаже лицея № 61, а пункт рейтингового голосования находился на втором. Если направления к избирательным участкам указывали какие-то стрелки и таблички, то о месте рейтингового голосования никакой визуальной информации не было видно», — поделился своими наблюдениями уфимец, фронтмэн группы VIA CHAPPA Илья Тавлияров.

Жители нескольких домов по улице Ферина объяснили свое прохладное отношение к рейтинговому голосованию следующим образом:

«Парки и скверы, которые намечено благоустраивать, находятся от нас за несколько километров. Нас больше всего волнует то, что у нас, как говорится, под носом, это неконтролируемый выгул собак прямо под нашими окнами и незаконная парковка автомобилей на газонах у наших подъездов».

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… и всё-таки «качественная работа»

Часть экспертов склонна объяснять «выборный бум» в Уфе «качественной работой ЦИК РФ по информированию населения».

«Именно этим обусловлена высокая явка на выборах по всей стране, а также в Башкирии и Уфе. Мощный электоральный рейтинг и фактически предрешенность результатов — это не самые хорошие факторы для повышения явки, однако, несмотря на это, в целом удалось обеспечить высокую явку», — утверждает Михайличенко.

По мнению политолога Николая Евдокимова, «избирательная кампания, несмотря на присутствие достаточно ярких фигур, в республике не вызывала большого ажиотажа».

«Штабы кандидатов сделали основную ставку на распространение агитационных материалов через доступные СМИ и интернет. При этом прослеживается тенденция на некоторое снижение непосредственной, прямой работы с населением. Хотелось бы отметить и большую работу избирательных комиссий различного уровня по информированию населения. При всех недостатках в работе этого института его мобилизационные возможности остаются высокими», — считает эксперт.

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Сага о нарушениях

Ещё одной особенностью прошедших выборов можно назвать ожидание многочисленных нарушений и достаточно большое количество наблюдателей от разных партий и движений. Определенными силами Уфа была заранее объявлена местом попрания всех прав и свобод, и защищать «всё хорошее от всего плохого» сюда ринулись полчища наблюдателей, как из самой республики, так и из других регионов России.

Центризбирком Башкирии в день выборов получил 16 обращений, в которых сообщалось о нарушениях, представители оппозиции заявляют о сотнях нарушений.

Одной из часто звучащих претензий, озвученных наблюдателями, было утверждение, что на избирательные участки допускались «фальшивые» наблюдатели, якобы представляющие интересы одного из кандидатов в президенты или интересы какой-либо партии или движения, но в действительности к этим партиям иди движениям никакого отношения не имеющие, и не допускались «настоящие» наблюдатели. Чаще всего на фальшивых наблюдателей жаловались лица, представляющие интересы Ксении Собчак, и сторонники КПРФ. Сообщалась о якобы осуществленных вбросах бюллетеней, но информация об этом расплывчата. Известно, что штаб Павла Грудинина направил два обращения в Следственный комитет с просьбой проверить информацию о вбросах на двух УИК Уфы.

По данным «Коммерсантъ-Уфа», на крупных предприятиях Уфы сотрудников обязали отчитаться о явке на выборы, включая членов семей, по телефону и в мессенджерах. Однако, по мнению республиканских властей, в этом нет ничего зазорного, таким образом «промышленные предприятия, крупные производства» проводили «серьезную агитационную работу в своих коллективах».

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Детали

Поведение самих наблюдателей тоже нельзя назвать идеальным. Участники от некоторых движений намеренно не носили бейджиков с указанием фамилий и отрекомендовывались представителями других партий, например, на одном из участков представитель «Окрытой России» обозначил себя как сторонника КПРФ.

Центризбирком Башкирии направил в МВД девять поступивших в комиссию обращений от физлиц с жалобой на публикации в социальных сетях с призывом бойкотировать выборы.

Избиратели также выдвигали претензии, вызванные некоторыми организационными вопросами.

«Почему ко входу на избирательные участки могут подъезжать какие-то «крутые тачки», а каретам скорой помощи — нельзя? Бабушка, которой стало плохо, шла пешком от избирательного участка до машины скорой через весь огромный школьный двор, если бы у нее был инфаркт, она бы умерла!» — возмущались уфимцы.

Некоторые председатели УИК запрещали фотосъемку, судорожно закрывая бейджик со своей фамилией на груди (участок № 37) и проявляли откровенную недоброжелательность. Одна из закрывших свой бейджик дам попросила дежурившего полицейского не пропускать на участок № 36 «подозрительных личностей». К чести дежуривших, полицейские хранили спокойствие и фотосъёмке не препятствовали.

Другие председатели УИК (участок № 35), напротив, светились радушием и мягко предлагали желающим сделать альтернативные селфи снимки: «Хотите, я вас сфотографирую на ваш фотоаппарат? Если вам так нужно, можете сфотографировать меня. Но брать в кадр других избирателей, которые не изъявили желания в него попасть, наверное, неуместно?»

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Вердикт

От Общественной палаты республики в регионе в этот день на избирательных участках вели работу 10 тыс. 300 человек. Со стороны этих наблюдателей весомых претензий не было, а выявленные нарушения они признали «несущественными».

"Все кандидаты признали в конечном счете итоги выборов, поскольку перевес победителя был очевиден. Оппозиция признает, что те нарушения, которые имели место, не могли кардинально сказаться на итогах голосования», — подчеркнул Николай Евдокимов.

Глава республики Рустэм Хамитов отметил «малое количество замечаний и нарушений», которые «если и были, то носили формальный характер». Явка в Башкирии, по словам руководителя региона, была «солидной» и «абсолютно легитимной», результаты голосования — «хорошими».

"В результатах выборов в республике никто не усомнится. Все прошло в рамках закона, и это главное», — уверен Хамитов.

Послевкусие

Однако не все представители региональной оппозиции согласны с такой постановкой вопроса.

На следующий день после выборов в Уфе, 19 марта состоялось два митинга. Как сообщил «Коммерсантъ — Уфа», около 30 активистов «Левого фронта» и КПРФ приняли участие в митинге по итогам выборов президента РФ. Участники держали в руках красные флаги и плакаты с лозунгами «Справедливость. Россия. Народ» и «За социальную справедливость. За достойную жизнь».

Глава башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин заявил, что легитимность выборов местные коммунисты не признают, так как «это были не выборы, а спецоперация по сохранению криминально-олигархической власти». Доверенное лицо кандидата в президенты РФ Павла Грудинина Ян Двинский заявил о фальсификациях итогов голосования из-за «атмосферы страха, царящей в обществе». Местный координатор «Левого фронта» зачитал заявление о том, что движение не признает итоги выборов.

Вечером этого же дня несколько тысяч жителей Башкирии пришли на площадь перед Дворцом спорта в Уфе на праздничный концерт «Наш выбор — наша победа!», посвященный избранию президента Российский Федерации. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Башкирии Рустэм Хамитов.

«А всё-таки решится ли когда-нибудь вопрос с выгулом собак и парковкой машин под нашими окнами?» — продолжают рассуждать жители домов по улице Ферина.