Были ли нарушения на выборах в Башкирии?
По предварительным итогам 18 марта, на выборах президента РФ Башкирия с результатом 75,45% превысила общероссийскую явку избирателей (67,49%) и заняла четвертое место в ПФО, отстав от лидера Мордовии менее чем на 2,5%. По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, отдельно нужно отметить Уфу, показавшую высокие для мегаполисов России результаты явки в 72,42%.
Результаты и их трактовки
Всего в Башкирии проголосовало 2,2 млн человек, наиболее высокая явка, более 90%, была отмечена в Бакалинском, Кармаскалинском, Салаватском, Татышлинском, Чекмагушевском, Шаранском районах.
Владимир Путин получил 77,65% голосов пришедших на выборы; кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12,09%; кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 5,03%; выдвинутая «Гражданской инициативой» Ксения Собчак — 1,26%. Далее с результатом менее 1% идут Максим Сурайкин,Григорий Явлинский, Борис Титов и Сергей Бабурин.
Этот региональный результат сравним с результатом общероссийским. После обработки 100% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,69%. Павел Грудинин занимает второе место с 11,77% голосов, на третьем месте Владимир Жириновский с 5,65% голосов; четвертое место занимает с 1,68% голосов избирателей Ксения Собчак.
По мнению политолога Дмитрия Казанцева, итоги президентских выборов 2018 года на территории региона показали, что электоральные предпочтения избирателей республики практически не изменились.
«Так, в 2012 году при явке 76,31% за Путина проголосовало 75,28% башкирских избирателей, на втором месте оказался кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов с результатом 14,18%, и, соответственно, тройку замкнул лидер ЛДПР Жириновский — 3,64% голосов. В 2018 году мы видим сопоставимую конфигурацию политических сил», — констатировал эксперт.
Как считает политолог, Башкирия, как наиболее крупный субъект ПФО с более чем 3 млн избирателей, изначально была стратегической территорией для абсолютного большинства штабов кандидатов.
«Столицу региона в предвыборный период посетили трое из восьми кандидатов: Путин, Грудинин и Титов. С другой стороны, политическую активность в информационном и агитационном плане проявляли исключительно региональный общественный штаб Путина, актив Грудинина и либерал-демократы Жириновского. Другие избирательные штабы в Башкирии активизировались к завершению выборного процесса, когда как-либо повлиять на симпатии местных избирателей было практически невозможно», — полагает собеседник ИА REGNUM.
По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, результаты выборов были достаточно прогнозируемыми и ожидаемыми. «Уже в первой половине дня в Башкирии проголосовала треть избирателей, что утвердило в общественном сознании тезис о легитимности выборов», — отметил эксперт.
Уфимцы на выборах: концерт за Крым или дешёвая колбаса…
Достаточно неожиданной стала высокая явка избирателей в городе-миллионнике Уфе (72,42%). Для сравнения: в соседней Казани явка составила всего 61,5%.
Выдвигалась версия, что настроение уфимцам поднял уже традиционный, четвертый по счету концерт «Крымская весна», однако в этом году зрителей было гораздо меньше, чем в предыдущие годы.
Предполагалось, что на избирательные участки уфимцев заманивали дешевой колбасой и выпечкой. Однако среди уфимцев мало кто смог похвастаться особо выгодными покупками, выпечку брали традиционно по привычным ценам, о дешёвой колбасе на большинстве участков ничего не слышали. По сообщениям взволнованных очевидцев, проголосовавшим студентам БашГУ вручались разного рода подарки.
Недовольство ворчунов вызвали концерты и разного рода шоу, проводимые рядом с участками, но большинство горожан, пришедших на выборы, не увидели «подкупа» в концертах и выпечке.
«Выборы всегда были праздником, раньше еще и патриотическая музыка звучала, жаль, что теперь этого нет», — сожалеют пожилые уфимцы.
«В контексте других мегаполисов России результат Уфы можно смело назвать неплохим. Определенную роль сыграла и процедура так называемого рейтингового голосования, уфимцы выбирали городские территории, скверы и парки, которые нужно благоустраивать в первую очередь. Однако я бы не стал преувеличивать значения этой дополнительной процедуры», — отметил Дмитрий Михайличенко.
Значительная часть уфимцев о процедуре рейтингового голосования так и не узнала.
«Я голосовал на своем участке на первом этаже лицея № 61, а пункт рейтингового голосования находился на втором. Если направления к избирательным участкам указывали какие-то стрелки и таблички, то о месте рейтингового голосования никакой визуальной информации не было видно», — поделился своими наблюдениями уфимец, фронтмэн группы VIA CHAPPA Илья Тавлияров.
Жители нескольких домов по улице Ферина объяснили свое прохладное отношение к рейтинговому голосованию следующим образом:
«Парки и скверы, которые намечено благоустраивать, находятся от нас за несколько километров. Нас больше всего волнует то, что у нас, как говорится, под носом, это неконтролируемый выгул собак прямо под нашими окнами и незаконная парковка автомобилей на газонах у наших подъездов».
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… и всё-таки «качественная работа»
Часть экспертов склонна объяснять «выборный бум» в Уфе «качественной работой ЦИК РФ по информированию населения».
«Именно этим обусловлена высокая явка на выборах по всей стране, а также в Башкирии и Уфе. Мощный электоральный рейтинг и фактически предрешенность результатов — это не самые хорошие факторы для повышения явки, однако, несмотря на это, в целом удалось обеспечить высокую явку», — утверждает Михайличенко.
По мнению политолога Николая Евдокимова, «избирательная кампания, несмотря на присутствие достаточно ярких фигур, в республике не вызывала большого ажиотажа».
«Штабы кандидатов сделали основную ставку на распространение агитационных материалов через доступные СМИ и интернет. При этом прослеживается тенденция на некоторое снижение непосредственной, прямой работы с населением. Хотелось бы отметить и большую работу избирательных комиссий различного уровня по информированию населения. При всех недостатках в работе этого института его мобилизационные возможности остаются высокими», — считает эксперт.
Сага о нарушениях
Ещё одной особенностью прошедших выборов можно назвать ожидание многочисленных нарушений и достаточно большое количество наблюдателей от разных партий и движений. Определенными силами Уфа была заранее объявлена местом попрания всех прав и свобод, и защищать «всё хорошее от всего плохого» сюда ринулись полчища наблюдателей, как из самой республики, так и из других регионов России.
Центризбирком Башкирии в день выборов получил 16 обращений, в которых сообщалось о нарушениях, представители оппозиции заявляют о сотнях нарушений.
Одной из часто звучащих претензий, озвученных наблюдателями, было утверждение, что на избирательные участки допускались «фальшивые» наблюдатели, якобы представляющие интересы одного из кандидатов в президенты или интересы какой-либо партии или движения, но в действительности к этим партиям иди движениям никакого отношения не имеющие, и не допускались «настоящие» наблюдатели. Чаще всего на фальшивых наблюдателей жаловались лица, представляющие интересы Ксении Собчак, и сторонники КПРФ. Сообщалась о якобы осуществленных вбросах бюллетеней, но информация об этом расплывчата. Известно, что штаб Павла Грудинина направил два обращения в Следственный комитет с просьбой проверить информацию о вбросах на двух УИК Уфы.
По данным «Коммерсантъ-Уфа», на крупных предприятиях Уфы сотрудников обязали отчитаться о явке на выборы, включая членов семей, по телефону и в мессенджерах. Однако, по мнению республиканских властей, в этом нет ничего зазорного, таким образом «промышленные предприятия, крупные производства» проводили «серьезную агитационную работу в своих коллективах».
Детали
Поведение самих наблюдателей тоже нельзя назвать идеальным. Участники от некоторых движений намеренно не носили бейджиков с указанием фамилий и отрекомендовывались представителями других партий, например, на одном из участков представитель «Окрытой России» обозначил себя как сторонника КПРФ.
Центризбирком Башкирии направил в МВД девять поступивших в комиссию обращений от физлиц с жалобой на публикации в социальных сетях с призывом бойкотировать выборы.
Избиратели также выдвигали претензии, вызванные некоторыми организационными вопросами.
«Почему ко входу на избирательные участки могут подъезжать какие-то «крутые тачки», а каретам скорой помощи — нельзя? Бабушка, которой стало плохо, шла пешком от избирательного участка до машины скорой через весь огромный школьный двор, если бы у нее был инфаркт, она бы умерла!» — возмущались уфимцы.
Некоторые председатели УИК запрещали фотосъемку, судорожно закрывая бейджик со своей фамилией на груди (участок № 37) и проявляли откровенную недоброжелательность. Одна из закрывших свой бейджик дам попросила дежурившего полицейского не пропускать на участок № 36 «подозрительных личностей». К чести дежуривших, полицейские хранили спокойствие и фотосъёмке не препятствовали.
Другие председатели УИК (участок № 35), напротив, светились радушием и мягко предлагали желающим сделать альтернативные селфи снимки: «Хотите, я вас сфотографирую на ваш фотоаппарат? Если вам так нужно, можете сфотографировать меня. Но брать в кадр других избирателей, которые не изъявили желания в него попасть, наверное, неуместно?»
Вердикт
От Общественной палаты республики в регионе в этот день на избирательных участках вели работу 10 тыс. 300 человек. Со стороны этих наблюдателей весомых претензий не было, а выявленные нарушения они признали «несущественными».
"Все кандидаты признали в конечном счете итоги выборов, поскольку перевес победителя был очевиден. Оппозиция признает, что те нарушения, которые имели место, не могли кардинально сказаться на итогах голосования», — подчеркнул Николай Евдокимов.
Глава республики Рустэм Хамитов отметил «малое количество замечаний и нарушений», которые «если и были, то носили формальный характер». Явка в Башкирии, по словам руководителя региона, была «солидной» и «абсолютно легитимной», результаты голосования — «хорошими».
"В результатах выборов в республике никто не усомнится. Все прошло в рамках закона, и это главное», — уверен Хамитов.
Послевкусие
Однако не все представители региональной оппозиции согласны с такой постановкой вопроса.
На следующий день после выборов в Уфе, 19 марта состоялось два митинга. Как сообщил «Коммерсантъ — Уфа», около 30 активистов «Левого фронта» и КПРФ приняли участие в митинге по итогам выборов президента РФ. Участники держали в руках красные флаги и плакаты с лозунгами «Справедливость. Россия. Народ» и «За социальную справедливость. За достойную жизнь».
Глава башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин заявил, что легитимность выборов местные коммунисты не признают, так как «это были не выборы, а спецоперация по сохранению криминально-олигархической власти». Доверенное лицо кандидата в президенты РФ Павла Грудинина Ян Двинский заявил о фальсификациях итогов голосования из-за «атмосферы страха, царящей в обществе». Местный координатор «Левого фронта» зачитал заявление о том, что движение не признает итоги выборов.
Вечером этого же дня несколько тысяч жителей Башкирии пришли на площадь перед Дворцом спорта в Уфе на праздничный концерт «Наш выбор — наша победа!», посвященный избранию президента Российский Федерации. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Башкирии Рустэм Хамитов.
«А всё-таки решится ли когда-нибудь вопрос с выгулом собак и парковкой машин под нашими окнами?» — продолжают рассуждать жители домов по улице Ферина.