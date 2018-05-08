В отличие от своего американского «старшего брата» Дональда Трампа, японский премьер Синдзо Абэ дипломатический политес соблюл, одним из первых поздравив президента РФ Владимира Путина с переизбранием на высший государственный пост. Да и как иначе, ведь именно с президентством Путина он связывает, хотя и зыбкие, но сохраняющиеся надежды получить в состав своего государства вожделенные Курильские острова. Как сообщается, в ходе телефонного разговора лидеры двух стран, Абэ и Путин, уделили «территориальному вопросу» основное внимание, а именно, «обсудили заключение мирного договора между двумя странами, меры по реализации совместных хозяйственных проектов в южной части Курильских островов и гуманитарную поддержку для бывших японских жителей этих островов». Известно, что под эвфемизмом «мирный договор» японская сторона понимает не урегулирование оставшихся после войны проблем, которые в полном объеме разрешены более 60 лет назад, а необоснованные территориальные претензии к нашей стране, игнорирующие Ялтинское, Потсдамское, Сан-Францисское соглашения, а также прекратившую состояние войны и восстановившую дипломатические отношения Советско-японскую декларацию 1956 года. Не имея никаких юридических оснований требовать Курилы, официальный Токио при активной поддержке Вашингтона вознамерился отторгнуть от России острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Малую Курильскую гряду, именуемую в Японии Хабомаи.

U.S. Department of State Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Официальную позицию Японии по этому вопросу заявил на следующий день после выборов в России генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Споуксмен японского правительства заявил: «Япония заинтересована в сотрудничестве с Россией и проведении переговоров по Курилам». При этом было подчеркнуто намерение Токио проводить в дальнейшем по этому вопросу «настойчивые переговоры».

Однако эйфории по поводу возможности добиться «возвращения северных территорий» в Японии заметно поубавилось. Глава департамента Европы МИД Японии Масаки Ясуси признает: «Вопрос заключения мирного договора является очень сложной задачей. Ее не удавалось разрешить никому из наших предшественников на протяжении более чем 70 лет. Лидеры наших стран убеждены, что ситуация с отсутствием мирного договора в течение 70 послевоенных лет ненормальная. Во время визита президента России Владимира Путина в Японию они выразили искреннюю решимость урегулировать вопрос заключения мирного договора. С тех пор оба лидера продолжают вести доверительный диалог по этому вопросу».

Anatoly Gruzevich Курильские острова

«Доверительный диалог» действительно идет, но все большее число японских политиков, ученых и специалистов начинают сознавать, что даже «хрущевский компромисс» по поводу островов Шикотан и Хабомаи в условиях тесного японо-американского союза и размещения на японской территории американского и японского ракетного оружия, которое может быть применено и против нашей страны, ведет скорее к «нулевому варианту», как однажды выразился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Тем не менее есть на Японских островах и «оптимисты», которые считают, что до сегодняшнего момента Путин должен был учитывать мнение противников территориальных уступок и не мог-де идти навстречу Японии, разрабатывать планы обмена Курильских островов на экономическую помощь богатой Страны восходящего солнца. Теперь же он, не будучи связанным с проблемой очередного избрания, может позволить себе большую свободу рук и якобы готов «решать Курильскую проблему». Сторонников этой весьма желанной для Японии версии не смущает, что противников территориальных уступок в нашей стране, как устойчиво показывают опросы, около 90 процентов населения. Едва ли проголосовавшие на президентских выборах за Путина избиратели ожидают подобного «дипломатического маневра». Тем более что высокие показатели на выборах получены им в основном и главным образом в результате поддержки народом именно внешней политики президента, его усилий по отстаиванию суверенитета, чести и достоинства нашей Родины.

Япония

Однако выдающих желаемое за действительное все же в Японии меньшинство. Повседневно анализирующие японо-российские отношения специалисты далеки от наивности. Так, например, собственный корреспондент газеты «Санкэй симбун» Рёсукэ Эндо предпослал своей статье из Москвы отнюдь не воодушевляющий заголовок: «Переизбрание Путина. Перспектив для исправления российско-японских отношений и территориальных переговоров нет». Японский собкор прогнозирует, что переизбрание Путина «на порядок усиливает конфронтацию с США, что создаст встречный ветер для Японии, которая не может урегулировать проблему северных территорий. Похоже, нет никаких перспектив для реальных изменений между Россией и Японией…»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отмечал: «Путин очень любит свою страну, он крепок духом. Я тоже очень сильно люблю Японию. Иногда переговоры протекают сложно, однако я уверен, что мы вместе сможем решать различные проблемы».

Комментарий премьера Абэ помог ему создать благоприятное впечатление, что у Путина есть «друг», который «понимает его». Между тем внешняя политика России вообще не подходит Японии».

Комментируя приведенное японским корреспондентом высказывание Абэ о Путине, один из пользователей написал: «Это правильно, что все в кавычках!»