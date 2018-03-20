Кандидат на должность директора ЦРУ Джина Хаспел контролировала пытки, когда руководила одной из секретных тюрем ЦРУ в Таиланде. С тех пор она продвинулась по карьерной лестнице и заняла должность заместителя директора ЦРУ, пишет Питер ван Бюрен в статье для американского издания The American Conservative.

Иван ШИлов ИА REGNUM Центральное Разведывательное Управление

Жертвы Хаспел, заточенные в Гуантанамо, не могут дать свидетельских показаний, хотя они, без сомнения, помнят свои собственные крики во время пыток. Однако у нас есть возможность получить информацию о деятельности Хаспел от бывшего агента ЦРУ Джона Кириакова.

«Мы действительно называли ее Кровавой Джиной. Джина всегда очень охотно применяла силу. Джина и такие люди, как она, делали это, как мне кажется, потому что им это нравилось. Они пытали ради самих пыток, а не ради сбора информации», — заявил Кириаков.

Именно Кириаков разоблачил навязчивые дебаты по поводу эффективности пыток. Реальная цель пыток, которыми руководили такие люди как Хаспел, — это чувство власти и желание мести. Конечно, на слушаниях по утверждению кандидатуры Хаспел ее не станут расспрашивать о том, как работают пытки. Однако это, несомненно, могли бы сделать жертвы, которые подверглись пытке, имитирующей утопление.

1news.az Пытки в американской тюрьме Гуантанамо

Автор статьи впервые в своей жизни встретил жертву пыток в Южной Корее, когда работал в визовом центре. Человек заявил, что подвергся пыткам из-за антиправительственных стихов, направленных против военного диктатора Пак Чонхи, поддерживаемого США. Человек рассказал, что его отвели в небольшую подземную камеру, куда приходили двое мужчин и избивали его. Они неоднократно насиловали его одним из предметов, который они использовали для избиения. Мужчины не задавали никаких вопросов и практически никогда не разговаривали со своей жертвой.

Человек, подвергшийся пыткам, рассказал, что насилие и унижение, которые он претерпел, сломали его жизнь. Его брак был разрушен, он начал чрезмерно употреблять алкоголь и уже не мог вернуться к своему творчеству. По словам пострадавшего, люди, которые уничтожили его жизнь, просто сделали свою работу, а потом ушли, как будто у них были другие клиенты. Через несколько дней пыток его отпустили.

Очередную жертву пыток автор статьи встретил, когда находился в Ираке. Тюрьма, в которой находился заключенный, была под контролем иракских военных, прошедших подготовку у американских инструкторов. В тюрьме пострадавшего подвешивали вверх ногами и били кожаным ремнем по гениталиям, затем наносили удары по пяткам и в область вокруг почек. Во время пыток ударом стального стержня пострадавшему сломали кости правой ноги, при этом никто не задавал ему вопросов и не требовал информации. По словам гражданина Ирака, его сломала не боль, а чувство полной беспомощности.

USA-Reiseblogger Американская тюрьма

Хаспел точно такая же, как те, кто пытал гражданина Южной Кореи. Она ничем не отличается от тех, кто пытал иракского боевика.

Будучи руководителем секретной тюрьмы ЦРУ, она могла отдать приказ о прекращении допроса подозреваемых, но она позволяла продолжать пытки. Последняя информация позволяет сделать вывод, что Хаспел присутствовала на пытках пакистанца Абу Зубайды, но до сих пор достоверно не известно, контролировала ли она пытки всех заключенных. Дефицит информации возник из-за отказа правительства предоставить сведения о деятельности Хаспел в качестве руководителя тайной тюрьмы. Та информация, которая была опубликована, подверглась явному редактированию. Например, были записи пытки, имитирующую утопление, которой подвергся Зубайда. Позднее Хаспел предприняла шаги, чтобы уничтожить эти записи.

У Хаспел есть возможность возглавить ЦРУ, потому что бывший президент США Барак Обама так никого и не привлек за пытки. Он просто подписал распоряжение, запрещающее использование пыток в будущем. Обама не организовал никаких комиссий по расследованию и позаботился о том, чтобы все правительственные документы, связанные с программой пыток, остались засекреченными. Он не привлек к ответственности чиновников ЦРУ, которые уничтожили видеозаписи пыток.

ErikaWittlieb Тюрьма

Наказать Хаспел «более чем 15 лет спустя за то, о чем попросила ее страна… означало бы устроить балаган и покрыть себя позором», заявил один из сторонников Хаспел.

«Хаспел делала только то, о чем попросила ее нация и управление, и она все сделала хорошо», — заявил бывший директор ЦРУ Майкл Хайден, возглавлявший разведывательное управление с 2006 по 2009 год в разгар войны в Ираке.

Представители Конгресса в большинстве своем готовы поддержать кандидатуру Хаспел. Вскоре ее кандидатуру рассмотрят в комитете по разведке сената США.

«Я знаю Джину лично, у нее есть все необходимые навыки, опыт и здравый смысл для того, чтобы возглавить одно из самых важных агентств нашей страны», — заявил председатель комитета по разведке сената США Ричард Берр.

В настоящее время сенатор Рэнд Пол является практически единственным республиканцем, который готов выступить против утверждения кандидатуры Хаспел. Сенаторы-демократы Рон Уайден и Мартин Генрих заявили, что, вероятно, также будут голосовать против Хаспел.

Бежавшие от справедливого суда нацисты отправлялись в США, Аргентину, Марокко и Египет. Все это делалось с согласия лидеров этих государств

После Второй мировой войны Соединенные Штаты могли бы легко казнить нацистских преступников, ответственных за Холокост, или на всю оставшуюся жизнь упрятать их в секретные тюрьмы. Тогда многие поддержали бы жесткие пытки против них. Вместо этого они были подвергнуты публичному судебному разбирательству в Нюрнберге. Суть заключалась в том, чтобы показать, что Мы были лучше, чем Они.

Сегодня Соединенные Штаты отказываются признавать, что жертвы Хаспел, включая корейского писателя и иракского боевика, претерпели пытки от имени США. Конгресс должен очнуться и отклонить кандидатуру Хаспел, поскольку ее назначение бросит тень на всю нацию. Хаспел — это палач, значит все граждане США тоже палачи. Как будто Нюрнберга никогда и не было.