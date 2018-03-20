Прошедшая неделя и начало новой прошли в Башкирии под знаком выборов президента РФ. Оппозиция прогнозировала массовые нарушения, республиканские власти и поддерживающая их общественность уверяли, что выборы прозрачны, как никогда. Даже значительная часть новостей культуры была связана в выборами: например, прославленный ансамбль Игоря Моисеева, гастролирующий в Башкирии, проголосовал в Уфе в полном составе. За всеми этими сообщениями остались в тени проблемы обеспечения граждан необходимыми лекарствами или удорожание продовольственной корзины.

Иван Шилов ИА REGNUM Константин Толкачев

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Политика: страсти по сталинизации и обиженные коммунисты

Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев вызвал бурную дискуссию общественности, рассказав в своем блоге о проекте федерального закона «О запрете увековечения памяти Сталина». Авторы законопроекта предлагают по всей стране запретить установку памятников, бюстов, обелисков, мемориальных досок с изображением Иосифа Сталина и даже с его упоминанием.

«Проект интересный. Однако лично я не вижу острой необходимости в принятии подобного закона, не вижу вокруг бросающейся в глаза сталинизации. В то же время допускаю, что такая точка зрения имеет право на существование», —прокомментировал политик.

Иосиф Сталин

«Коммерсантъ-Уфа» сообщил, что башкирские коммунисты не смогли в судах доказать незаконность решения городской избирательной комиссии Уфы, передавшей 17 января вакантный мандат депутата горсовета застройщику Александру Баутскому. Реском КПРФ в феврале проиграл комиссии процесс в Советском суде Уфы, а в марте — в Верховном суде республики. В своем иске реском заявлял, что выдвигал на вакантный мандат другого кандидата — руководителя ячейки КПРФ в Октябрьском районе Уфы Ханифа Ахмедьянова. В свою очередь в горизбиркоме сообщали, что партия подала эту кандидатуру позже предусмотренного срока, и мандат перешел Баутскому автоматически, так как в предвыборном списке партии его фамилия шла следом за фамилией главы рескома Юнира Кутлугужина, который сложил мандат в горсовете осенью прошлого года после того, как получил вакантный мандат депутата Госсобрания Башкирии.

В правительстве Башкирии со второй попытки согласовали митинг «Левого фронта» и КПРФ по итогам выборов, который активисты планировали провести 19 марта, Активисты просили согласовать им митинг на 600 участников на площади имени Ленина, но получили отказ вице-премьера Башкирии Марата Магадеева. Он сослался на то, что площадь не входит в перечень мест, специально отведенных для публичных мероприятий, а все специально отведенные для митингов места в этот день заняты. Позже из правительства поступил еще один ответ, в котором отмечается, что освободилась площадка у сквера «Волна». На мероприятие пришло, как сообщили местные СМИ, около 30 человек.

Экономика: прибыль «Башнефти» и вливания в Зауралье

Чистая прибыль «Башнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 году увеличилась по сравнению с показателем 2016 года в 2,7 раза и составила 143 млрд руб., сообщает ТАСС. Выручка АНК выросла на 13,1%, до 670,9 млрд руб. «Роснефти» принадлежит 57,66% акций «Башнефти», Башкирии — 25% плюс одна акция.

По данным газеты «Республика Башкортостан», в республике создаются особые условия для Зауралья, считающегося «депрессивным субрегионом». Сельхозпроизводителям этой территории за последние семь лет оказали государственную помощь на 3,1 млрд рублей, для них установлены специальные условия: только здесь погектарная субсидия увеличена на 15% по сравнению с другими районами республики. На 10% выше в Зауралье и возмещение затрат на приобретение техники. За период реализации программы по развитию Зауралья, принятой в 2011 году, гранты получили 144 начинающих фермера. Это треть от общего количества по республике. Получили значительное развитие семейные животноводческие фермы. За эти годы инвестиции в основной капитал выросли до 93 млрд рублей. Из наиболее значимых инвестпроектов, давших сотни и тысячи новых рабочих мест, отмечен запуск обогатительной фабрики в Хайбуллинском районе и строительство здесь же подземного рудника месторождения «Юбилейное». Частный бизнес вложил в Зауралье уже порядка 20 млрд рублей — получается в среднем около двух миллиардов в год.

Трактор. Сельское хозяйство

По сообщению Башстата, в республике подорожало большинство социально значимых продуктов. Согласно данным выборочного еженедельного мониторинга, больше всего в регионе поднялись в цене яйца и свежая белокочанная капуста — на 6,1% и 5,1% соответственно. Десяток яиц обходится сейчас жителям Башкирии в среднем почти в 50 руб., килограмм капусты — в 18 рублей. Замыкают пятерку больше всего подорожавших продуктов морковь, репчатый лук и картофель. За неделю они выросли в цене на 3,1—3,8%%. В перечень ставших дороже продуктов также попали: яблоки, куры, пшено, рис, соль, чай, цельное пастеризованное молоко, мороженая рыба, подсолнечное масло, сыры, говядина, баранина, сахар, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки. Недельный рост цен на эти продукты варьируется от 0,1% до 2,2%. И, наоборот, стали доступнее для покупателей такие продукты, как: вермишель, сливочное масло, свинина, мука и гречневая крупа. Неизменными за это время в регионе остались лишь цены на цельное стерилизованное молоко и хлеб из ржаной муки — в среднем более 60 и 43 руб., соответственно.

Социум: смерть без лекарств

Всю неделю в общественном пространстве республики обсуждалось, почему в Башкирии скончалась третья пациентка, не получавшая дорогостоящих препаратов при легочной гипертензии, а также отсутствие жизненно необходимых препаратов для лиц с тяжелыми заболеваниями. Родственники 38-летней уфимки, скончавшейся на этой неделе от последствий редкого легочного заболевания, намерены подать в суд на минздрав Башкирии. Пациентка страдала легочной гипертензией 11 лет. С 2012 года она получала зарубежные дорогостоящие препараты в рамках госгарантий, которые поддерживали ее здоровье, но в сентябре прошлого года с поставками лекарств возникли перебои, до конца года пациентка не принимала препараты вообще, в канун Нового года ей выдали пять упаковок одного из необходимых препаратов. В прошлом году в результате перебоев и приема непроверенных препаратов скончались два таких молодых пациента. На перебои с лекарственным обеспечением и ухудшение состояния здоровья жаловались также пациенты, страдающие инсулинозависимым диабетом, которым оригинальные препараты были заменены на аналоги. В ноябре прошлого года СУ СКР возбудило также уголовное дело на неустановленных чиновников минздрава по статье «Халатность», в ходе которого выясняли причины нарушения конституционных прав граждан на оказание медпомощи. Поводом для начала расследования стали обращения родителей детей, страдающих редким генетическим заболеванием — синдромом Хантера. Они заявили, что в республике в 2009—2017 годах периодически возникают перебои с обеспечением тяжелобольных пациентов, в том числе детей, дорогостоящими импортными лекарствами в рамках госгарантий.

Цены на лекарства

Культура: кинотеатр стратегического назначения и непроданная «Победа»

Глава Башкирии Рустэм Хамитов указом от 13 марта дополнил перечень стратегических предприятий республики государственным унитарным предприятием «Кинотеатр Родина Республики Башкортостан». Кинотеатро отнесен к стратегическим предприятиям в области культуры. Причины этого решения не объясняются. ГУП образовано в 1992 году с уставным капиталом 500 тыс. руб., 100% принадлежит минземимущества.

Первый уфимский кинотеатр — «Победа», построенный на улице Первомайской в 1949 году пленными немцами, во второй половине марта будет повторно выставлен на продажу за долги владельца. Первые два аукциона по продаже здания «Победы» — в сентябре прошлого и феврале текущего года — не состоялись. За это время начальная цена актива была снижена на 15%, с 70,8 млн до 60 млн руб.