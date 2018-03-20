The Hill: Самому позорному решению США исполнилось 15 лет
Сегодня исполнилось 15 лет со дня принятия, возможно, самого позорного решения в американской внешнеполитической истории. В марте 2003 года началось вторжение в Ирак. Американская интервенция разрушила жизни миллионов невинных людей, она навсегда останется позорным пятном в истории США, пишет Уильям Смит в статье для американского издания The Hill.
Возможно, бывший президент Ирака Саддам Хусейн действительно был отвратительным диктатором, но он не представлял угрозы для США. У него не было оружия массового уничтожения, также он не имел никакого отношения к террористическим атакам, произошедшим в сентябре 2001 года.
Читайте также: National Interest: Что означает переизбрание Путина для России и мира?
Аргументы о том, что вторжение в Ирак якобы является «вторым этапом» войны с террором, могут вызвать только удивление. Вторжение в Ирак было безрассудным решением, которое приняли политики с империалистическими наклонностями, руководствующиеся непрозрачными мотивами. Если бы эти политики были врачами, которые убили сотни тысяч пациентов в ходе злоупотребления своим служебным положением, то они потеряли бы лицензию. Но политические архитекторы войны в Ираке так и не понесли никакого наказания.
Эти политики продолжают давать консультации кандидатам в президенты США, сотрудникам престижных аналитических центров, высказывают свою точку зрения на телевидении и на страницах американских газет. Они возлагают всю вину за катастрофу в Ираке то на администрацию бывшего президента США Барака Обамы, то на разведывательное сообщество или на военных, но никогда не говорят о своей собственной вине. Они так и не принесли извинения сотням тысяч людей, чьи жизни разрушило их решение.
Великобритания ощутила, что война в Ираке была безнравственной, и в 2009 году инициировала исчерпывающее семилетнее расследование под руководством достопочтенного сэра Джона Чилкота, которому было поручено проанализировать политику Соединенного Королевства в отношении Ирака с 2001 по 2009 годы. Чилкот пришел к выводу, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его старшие советники несут главную ответственность за катастрофу в Ираке. Отчет Чилкота уничтожил общественную репутацию Блэра, который в сентябре 2002 года заверил 43-го президента США Джорджа Буша в том, что поддержит его, что бы ни случилось. В британской прессе Блэра стали именовать «пуделем» Буша.
Тем не менее читатель отчета Чилкота может почувствовать некоторую симпатию к Блэру, который справедливо предполагал, что альянс Соединенного Королевства с Соединенными Штатами является очень важным для Лондона и что общественное противодействие политике Буша в Ираке будет препятствовать установлению крепких союзнических отношений.
Блэр попытался отсрочить дату вторжения. Бывший премьер-министр предостерегал от смены режима и призвал сосредоточить всё внимание на разоружении Саддама. Блэр настоятельно призвал предоставить возможность международным инспекторам выполнить свою работу. Также бывший премьер-министр Великобритании советовал Бушу работать через ООН.
Читайте также: The Hill: США нужны войска для борьбы с внешней космической угрозой
Для рядового гражданина США самое неприятное в отчете Чилкота заключается не в советах Блэра, а в действиях Буша. В докладе подчеркнуто, что Буш собирался начать интервенцию в Ирак независимо от мнения советников, таких как Блэр, и международного сообщества. Также интервенция началась бы независимо от того, что «нет никаких доказательств касательно иракского участия в нападениях на США либо связей с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Это было открытое проявление воинственности, и никто до сих пор не был привлечен за это к ответственности.
Учитывая огромные разрушения и жертвы, к которым привело американское вторжение в Ирак и продолжающееся вызывающее поведение, можно сделать вывод, что мы имеем дело с ошеломляющей моральной тупостью.
Архитекторы иракской катастрофы всё еще живы, и многие из них сейчас стремятся противостоять Ирану, Сирии, России и другим странам. История показывает, что немало великих республик потерпели крах из-за ведения бессмысленных войн. Если Соединенные Штаты собираются пойти по этому маршруту, граждане США по меньшей мере должны знать, кто направил их по этой дороге.