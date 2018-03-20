Сегодня исполнилось 15 лет со дня принятия, возможно, самого позорного решения в американской внешнеполитической истории. В марте 2003 года началось вторжение в Ирак. Американская интервенция разрушила жизни миллионов невинных людей, она навсегда останется позорным пятном в истории США, пишет Уильям Смит в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM 15 лет американской интервенции

Возможно, бывший президент Ирака Саддам Хусейн действительно был отвратительным диктатором, но он не представлял угрозы для США. У него не было оружия массового уничтожения, также он не имел никакого отношения к террористическим атакам, произошедшим в сентябре 2001 года.

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Аргументы о том, что вторжение в Ирак якобы является «вторым этапом» войны с террором, могут вызвать только удивление. Вторжение в Ирак было безрассудным решением, которое приняли политики с империалистическими наклонностями, руководствующиеся непрозрачными мотивами. Если бы эти политики были врачами, которые убили сотни тысяч пациентов в ходе злоупотребления своим служебным положением, то они потеряли бы лицензию. Но политические архитекторы войны в Ираке так и не понесли никакого наказания.

Staff Sgt. Jason Epperson, U.S. Army Американские солдаты в США

Эти политики продолжают давать консультации кандидатам в президенты США, сотрудникам престижных аналитических центров, высказывают свою точку зрения на телевидении и на страницах американских газет. Они возлагают всю вину за катастрофу в Ираке то на администрацию бывшего президента США Барака Обамы, то на разведывательное сообщество или на военных, но никогда не говорят о своей собственной вине. Они так и не принесли извинения сотням тысяч людей, чьи жизни разрушило их решение.

Великобритания ощутила, что война в Ираке была безнравственной, и в 2009 году инициировала исчерпывающее семилетнее расследование под руководством достопочтенного сэра Джона Чилкота, которому было поручено проанализировать политику Соединенного Королевства в отношении Ирака с 2001 по 2009 годы. Чилкот пришел к выводу, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его старшие советники несут главную ответственность за катастрофу в Ираке. Отчет Чилкота уничтожил общественную репутацию Блэра, который в сентябре 2002 года заверил 43-го президента США Джорджа Буша в том, что поддержит его, что бы ни случилось. В британской прессе Блэра стали именовать «пуделем» Буша.

Тем не менее читатель отчета Чилкота может почувствовать некоторую симпатию к Блэру, который справедливо предполагал, что альянс Соединенного Королевства с Соединенными Штатами является очень важным для Лондона и что общественное противодействие политике Буша в Ираке будет препятствовать установлению крепких союзнических отношений.

Блэр попытался отсрочить дату вторжения. Бывший премьер-министр предостерегал от смены режима и призвал сосредоточить всё внимание на разоружении Саддама. Блэр настоятельно призвал предоставить возможность международным инспекторам выполнить свою работу. Также бывший премьер-министр Великобритании советовал Бушу работать через ООН.

Морпехи США

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Для рядового гражданина США самое неприятное в отчете Чилкота заключается не в советах Блэра, а в действиях Буша. В докладе подчеркнуто, что Буш собирался начать интервенцию в Ирак независимо от мнения советников, таких как Блэр, и международного сообщества. Также интервенция началась бы независимо от того, что «нет никаких доказательств касательно иракского участия в нападениях на США либо связей с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Это было открытое проявление воинственности, и никто до сих пор не был привлечен за это к ответственности.

Учитывая огромные разрушения и жертвы, к которым привело американское вторжение в Ирак и продолжающееся вызывающее поведение, можно сделать вывод, что мы имеем дело с ошеломляющей моральной тупостью.

Архитекторы иракской катастрофы всё еще живы, и многие из них сейчас стремятся противостоять Ирану, Сирии, России и другим странам. История показывает, что немало великих республик потерпели крах из-за ведения бессмысленных войн. Если Соединенные Штаты собираются пойти по этому маршруту, граждане США по меньшей мере должны знать, кто направил их по этой дороге.