Вчера председатель Палестинской автономии на контролируемой Израилем территории, Махмуд Аббас, обозвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана «сучьим сыном». Это вербальное нападение он совершил в ходе выступления, в котором рассказал, как на прошлой неделе головорезы «Хамаса» пытались убить премьера автономии Рами Хамдаллу в ходе его визита в Газу.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

То есть террористы «Хамаса» пытались убить второго по значимости деятеля Палестинской автономии. Именно это заявил Махмуд Аббас. Однако истинный гнев был направлен даже не в сторону Израиля, а в адрес назначенного Дональдом Трампа посла США. Дэвид Фридман недавно заявил, что обустроившиеся в Иудее и Самарии израильтяне живут на своих землях. Именно в ответ на эти слова председатель автономии прибег к ругани.

Надо сказать, что подобный клубок новостей совершенно далек от сферы интереса и понимания обычного читателя. Однако поскольку ближневосточная тема назойливо навязывается повсеместно, то мы начнем разбор инцидента с напоминания о том, кто есть кто и кто есть где.

Обсуждаемая территория, приблизительно 28 тысяч квадратных километров между рекой Иордан и Средиземным морем, была частью Израильского царства в былые времена, а потом находилась под контролем христиан и мусульман в средние века. Сотни лет эта территория была частью Оттоманской империи, а с конца 1917 года до 1948-го — это была часть мандаторной Палестины, управлявшейся англичанами. 29 ноября 1947 года была принята резолюция ООН об образовании там еврейского и арабского государства.

Палестина

Поскольку арабская сторона отвергла резолюцию, то решение не получило никакой юридической силы. Границы новообразованного Израиля были установлены по линии прекращения огня 1948 года. Около 21 тысячи квадратных километров оказалось под контролем Израиля, более шести тысяч, включая Восточный Иерусалим, были незаконно оккупированы Иорданией, а небольшой сектор Газы (менее тысячи квадратных километров) был также незаконно оккупирован Египтом. Согласно достигнутому к тому времени пониманию, арабское население должно было получить независимость и создать свое государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Однако арабские страны незаконно оккупировали эти территории и отказались предоставлять независимость «палестинцам».

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль взял под контроль эти территории. Шесть тысяч километров территории Иудеи и Самарии (Западный берег), включая Восточный Иерусалим, и сектор Газы стали территориями раздора. Арабские жители при поддержке мусульманского мира активно требуют независимости, а Израиль предоставил им самоуправление в Иудее и Самарии и практически полную независимость в Газе. Однако это не устраивает арабскую (палестинскую) сторону. Отсюда и частые в прошлом и случающиеся ныне террористические нападения со стороны ордынцев.

За полвека управления этими территориями более полумиллиона израильтян поселилось там. А сама автономия делится на четыре части. Сектор Газа является полностью независимой от Израиля территорией уже более десяти лет. В Иудее и Самарии есть три зоны: полностью контролируемые Израилем, управляемые силами автономии и израильтянами и территория полной автономии, куда власти Израиля заходят обычно при погоне за террористами.

Matty Stern (U.S. Embassy, Tel Aviv) Махмуд Аббас с представителями Израиля и США

Это утомительное введение было необходимо. Без него любые рассуждения бессмысленны. Ибо обычный человек не понимает, почему на премьера Палестинской автономии совершают покушение в Газе? Мало знать географию. Надо непременно добавить, что Палестинской автономией в Иудее и Самарии (на Западном берегу) управляет воспитанный в СССР, а ныне прозападный Махмуд Аббас с его окружением. А в секторе Газа верховодит «Хамас» (официальный филиал запрещенной в России организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)). Между теми и теми большие разногласия. Вплоть до постоянных вооруженных столкновений.

В этой несуразице и путанице есть одна незыблемая константа: лидеры арабского населения всех сортов и мастей не готовы мириться с существованием еврейского государства Израиль в каких-либо границах. А тут посол США меняет отношение к тем поселениям, которые многие доселе называли «незаконными». Президент Рейган тоже говорил о том, что ничего незаконного в этих поселениях нет, но Трамп и его посол в Израиле пошли намного дальше.

Чего хочет добиться Аббас, обдавая бранью посла США? Возможно, соревнуется в ругани со своими соперниками из «Хамаса». Возможно, угрожает так Израилю, что возобновит волну душегубства. Но главное — он так спасает собственное достоинство. На Ближнем Востоке нередко действуют совсем инаковые законы, нежели в мире победившего рынка. Так, большинство арабов-суннитов никогда не смирятся с существованием Израиля на территории, которая некогда принадлежала мусульманам. Они готовы будут к сотрудничеству на базе общих интересов, но никогда — к полному признанию и дружбе. Даже вопреки собственной выгоде.

maxpixel.freegreatpicture.com Палестинский флаг

Кстати, о выгоде. Аббас рискует потерять немало денег. Автономия получает от американцев около четырехсот миллионов долларов ежегодно. Это около десяти процентов бюджета Палестинской автономии. Как это ни странно в данной ситуации, но именно американцы тратят на программы ООН по обучению потомков палестинских беженцев больше всех других стран. Для сравнения, Россия тратит на них менее пяти миллионов долларов ежегодно.

Для постороннего наблюдателя поведение Аббаса иррационально. Арабское население не стремится к новой интифаде. В ту пору, когда правительство Израиля было гораздо на уступки, многим казалось, что можно еще надавить и получить независимое палестинское государство, а еще немного — и превратить Израиль в сегодняшнюю Южную Африку. Однако сегодня нет оснований для подобных мыслей. Израиль перестал самоуничтожаться.

При неимении других вариантов показать непримиримость Абу Мазен просто ругается. Готов потерять немалую часть бюджета, готов прослыть моськой перед слоном. Зато всегда сможет винить в своих провалах американцев и израильтян. А мысль о том, что пришло время позаботиться собственно об улучшении условий жизнь арабского населения всех территорий раздора, в голову покамест не приходит. Доколе?