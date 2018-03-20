«Шоу счастливых переселенцев явно проваливается» — сообщила депутат Е. Шувалова на заседании Мосгордумы после того, как состоялся «день открытых дверей» и был дан старт заселению образцово-показательного дома 62б по 5-ой Парковой улице в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Парковая улица в Москве

Потому что первыми переселенцами станут жильцы не из аварийных домов, как это обещала московская власть и ее депутаты. Не те горожане, которые продолжают с трудом выживать на 7-й Парковой улице в покрытых плесенью, с одним туалетом на этаж домах, получили смотровые ордера, а жильцы двух других домов по другой улице, по улице Константина Федина.

Образцово-показательный дом находится в трехстах метрах от пятиэтажек на Федина. На его 18 этажах разместилось 340 квартир, 19-й этаж — это на самом деле первый, который еще предстоит чем-то заселить: то ли магазинами, то ли еще чем. Никто пока этого не решал.

Дом был построен на бюджетные средства и предназначался для городских очередников по адресной инвестиционной программе. Сила власти «вдруг» сменила его ориентацию и переназначила для реновационных переселенцев.

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Почему?

Потому что власть на то и власть, что может принять решение, а затем его изменить или не исполнять. Это в принципе.

В частности, в Москве не какая-то особая, а обычная, сложившаяся годами, чиновничья логика, и скорее всего было так.

Стала приближаться первая годовщина с момента появления реновационных идей в голове у градоначальника. Ее надо как-то отметить и идейный дух воплотить во что-то материальное.

А то как-то неудобно: год прошел, людей взбаламутили, многие до сих пор не успокоились, сто выделенных миллиардов из городского бюджета уже истрачены, а заметного движения к светлому будущему нет. Одни конкурсы, выставки, заморские проекты, квартирографии, презентации, обещания, уговоры, смартсити, интернеты вещей и пр.

А тут еще выборы президента страны впереди.

Надо что-то предпринять показательное.

В Москве еще не построено ни одного дома по проектам программы реновации, но есть 24 дома, которые спроектированы иначе и были введены в эксплуатацию в предыдущие годы в рамках адресной инвестиционной программы.

Немного. Даже если напрячься и подогнать отделку этих домов под стандарты реновации, то и тогда массового переселения не произойдет. Единственное, что возможно, как сообщил А. Валуй, замруководителя департамента градостроительной политики города Москвы, после завершения отделки сформировать хотя бы схему волнового переселения.

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Но ознаменовать единичную годовщину всё-таки надо.

Понимающие люди учли, что С. Собянин поручил особое внимание обратить на те округа, где предстоит освоить самые большие объемы реновации. Восточный административный округ тут чемпион — 20 процентов всех гипотетически сносимых домов в Москве расположены здесь, а это 1061 дом.

На территории округа только три возведенных городом новостройки. Та, что на Щелковском шоссе, в действующую редакцию перечня стартовых площадок по программе реновации не вошла, поэтому она не подходит по формальным признакам.

Дом на том же Щелковском шоссе, под номером 74, есть в перечне, но еще не введен в эксплуатацию.

Осталась единственная новостройка — многоквартирный дом на 5-й Парковой улице, введенный в эксплуатацию в декабре 2017 года.

Он без качественной реновационной отделки, так как предназначался для очередников. Они непривередливы, поскольку в среднем по городу жилье получает около 3 тыс. семей-очередников, а на очереди стоят 67,9 тыс. Очередь двигается крайне медленно, и в основном за счёт предоставления субсидий.

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Эксперты считают, что программа «Жилище», предназначенная для переселения людей, стоящих в очереди на получение жилья, департаментом городского имущества Москвы не выполняется. На самом деле задачи этой программы сформулированы так, что позволяют и не особо напрягаться — надо ежегодно предоставлять москвичам, состоящим на жилищном учете, жилых помещений и социальных выплат на приобретение жилья в таких объемах, которые исключали бы рост количества семей, состоящих на жилищном учете в городе Москве. Это означает, что основным показателем является отсутствие роста числа зарегистрированных очередников, чего можно добиться и простым росчерком пера.

И решение было предопределено: дом на 5-й Парковой считать реновационным и провести образцово-показательное заселение. С предварительным пресс-показом.

Очередники подождут. Жильцы из аварийных измайловских бараков — тоже.

Февраль 2018 года стал месяцем старта заселения. Сколько месяцев уйдет на заполнение дома новыми жильцами, рассчитать трудно, если иметь в виду весь дом или большую его часть. Первой заселившейся семье в условиях всеобщего внимания и сопровождения, в котором не участвовал разве что сам С. Собянин, повезло. Срок от оформления договора до получения финишных документов составил всего 10 дней.

Этот срок и станет в будущем точкой отсчета для остальных переселенцев.

В домах на Федина проживает 158 семей, из них 149 приняли участие в осмотре новых квартир, 119 дали согласие на переезд (на момент подготовки статьи).

Окончательных цифр пока нет, но уже ясно, что пока не определятся все оставшиеся в двух домах семьи или за них не решат их жилищную судьбу уполномоченные законом власти, оба дома, предназначенные под снос, будут стоять. Площадки под новое строительство не образуется.

Те же, кто получил смотровой ордер, имеет право оттянуть свое решение до окончания срока в 90 дней, чтобы решить, будут ли они переезжать.

К тому же власть выставила на продажу 80 квартир этого дома для приобретения участниками программы реновации, желающими расширить жилплощадь.

Уже подано более ста заявок в столичный Фонд реновации от тех, кто готов внести обеспечительный платеж в размере 100 тыс. рублей и предоставить нужный пакет документов. Лимит при покупке дополнительных метров — 100 кв. м.

Mil.ru Реновация

Получается, что абсолютное большинство семей из домов на Федина, принявших решение о переселении в образцово-показательный дом, оказались материально состоятельными и захотели прикупить дополнительные квадратные метры, хотя общая площадь предложенных новых квартир уже на 20—30% больше, чем в старых.

Это означает неизбежность аукциона. Купит тот, кто предложит большую цену. И время заселения растянется.

До полного заселения нельзя будет решить проблему размещения на первом этаже тех или иных учреждений, организаций или производств, поскольку всё это надо обсуждать с собственниками квартир.

Возможны и судебные процедуры, но показательнее другое — время.

Неизвестно время, которое уйдет на заселение образцово-показательного дома и расселение двух пятиэтажек.

Подчеркну — такая неопределенность во времени возникла в отношении первого же образцово-показательного дома, вокруг которого суетились сотни реноваторов.

Сутками сотрудники департамента городского имущества и департамента социальной защиты правительства города Москвы вместе с префектурой Восточного административного округа совершали поквартирный обход всех будущих переселенцев для уточнения того, как разъяснил замруководителя имущественного департамента, на какой этаж их заселить, если это позволяла квартирография.

Понятно, что такой метод работы с участием госслужащих правительства Москвы на других домах не воспроизведется. Ведь их — пять тысяч, а штаты небольшие. Есть и другая работа.

И всё это происходит на глазах внимательно следящих за развитием событий горожан, особенно тех, кто оказался не в первой сотне домов, оказавшихся в программе сноса.

В прошлом году власть взбаламутила их и наше сознание и поселила надежду на скорое или хотя бы плановое решение их жилищных проблем. 10 или даже пятнадцать лет для такой программы — срок возможный.

Mil.ru Реновация

Однако заселение образцово-показательного дома показало, что надежда может начать замещаться опасением того, что их дома окажутся в руинах раньше по естественным причинам. А власть столкнется с проблемами, с которыми даже сообща, вместе с нами, справиться не сможет.

Эту катастрофу допускать нельзя.

Есть у реновации начало, нет у реновации конца — об этом ИА REGNUM написало десятки статей.

Власть, общественные штабы за ходом реновации, Общественная палата Москвы, наконец, депутаты Мосгордумы и муниципалитетов должна незамедлительно вернуться к списку из более чем пяти тысяч домов по программе реновации и пересмотреть его под углом одного принципа — какие из них не в состоянии дожить до 2030 года и именно с них и начинать великое переселение.

Гражданам Москвы тоже следовало бы озаботиться этим и заставить власть услышать эту новую старую проблему — проблему аварийного, ветхого жилья или подходящего вплотную к этому чрезвычайному состоянию.

Московской городской думе надо с большим вниманием отнестись и к словам своего депутата Е. Шуваловой, высказавшей предложение, цитирую:

— «Следственный комитет Махачкалы привлек к ответственности главного архитектора Махачкалы с формулировкой: «Допустил: хаотичную застройку города, порчу его архитектурного облика, нарушение условий безопасности среды проживания населения». В связи с этим москвичи просили озвучить на заседании Московской городской думы их просьбу к прокуратуре города Москвы помочь провести аналогичную проверку в отношении должностных лиц Москвы, причастных к застройке города, причем должностных лиц, причастных не только к архитектуре, но и формированию городской среды в целом».

(сс) succo Суд

Это необходимо сделать не столько для того, чтобы вскрыть механизм принятия градостроительных решений в прошлые годы, сколько для того, чтобы все участники московской реновации понимали свою персональную ответственность за судьбу многовекового города, его исторический и современный архитектурный облик.

Это особенно важно в условиях мэрского единоначалия в Москве, при котором можно легко спрятаться за законные полномочия градоначальника даже тогда, когда запахнет жареным.

А многие сегодня до такой степени увлеклись фантазиями на тему реновации, что в своих мечтах уже мореходят по городу аки посуху.

Продолжение последует.