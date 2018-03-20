Прошедшая неделя для президента США была наполнена конкретными шагами в различных сферах государственного управления, но СМИ куда больше интересовали «горячие темы». То есть их собственные домыслы по поводу склок внутри Белого дома, реакция Трампа на «дело Скрипаля» и новые обвинения президента в прелюбодеянии многолетней давности, на этот раз исходящие от порноактрисы Сторми Дэниелс, которую политкорректная пресса именует «специалистом по взрослым развлечениям».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Хитросплетения выводов в американских СМИ достигли новых высот и уже почти не поддаются расшифровке. Так что придётся все же взглянуть на реальную политику Трампа, отметив при этом, что американцам это сделать, как представляется, куда труднее.

Иммиграционная политика

Пока американские СМИ и мировое сообщество расшифровывали кадровые решения Трампа, сам президент отправился в Калифорнию инспектировать прототипы будущей стены на границе с Мексикой. Первый визит 45-го президента в один из наиболее демократических штатов проходил на фоне непрекращающейся борьбы властей штата с федеральным правительством по поводу иммиграционной политики.

Сначала федеральный судья в Калифорнии заблокировал инициативу президента по строительству стены. Позже Верховный суд признал инициативу законной и снял запрет. Тогда власти штата стали сначала блокировать, а потом и саботировать все действия федеральной иммиграционной службы. Местные правоохранители сперва просто игнорировали ордера, а потом и вовсе начали предупреждать людей о грядущих проверках.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. Стена

Несколько дней назад конфликт Калифорнии, которую многие считают этаким государством в государстве (ВВП одного этого штата приблизительно равен ВВП Франции), и Вашингтона вышел на новую ступень — министерство юстиции предъявило три иска штату Калифорния, и теперь центральное правительство и власти региона будут выяснять отношения в суде.

Что касается собственно стены, которая, как обещает Трамп, когда-нибудь вознесется над южной границей Штатов, это будущее строение если и не самое важное начинание американского лидера, то точно одно из любимых. «Выросший» из строительного бизнеса Трамп только в этом проекте может почувствовать себя полностью включённым и контролирующим процесс. В том, как глава мощнейшей ядерной державы с населением в 300 миллионов человек осматривал шесть образцов пятиметровой стены разной конструкции, в том, как он рассказывал журналистам о разных возможностях, о том, что внизу будут стальные решётки через которые можно будет видеть, а наверху бетонный цилиндр, чтобы было тяжелее перелезть… во всём этом чувствовалась неподдельная заинтересованность человека, после долгого перерыва попавшего, наконец, в родную стихию.

Конгресс США все ещё не одобрил финансирование стены, на неё потребуется 16 миллиардов долларов. До сих пор у администрации не было экономического объяснения таким тратам, было только политическое и юридическое, но и на этом фронте наметились сдвиги. Издание «Нью-Йорк Пост» опубликовало исследование, согласно которому стена окупится, если сможет сократить поток нелегальных мигрантов из Мексики хотя бы на 15—20% в течение следующих десяти лет. Исследователи на статистических данных показывают (или пытаются показать), что большая доля иммигрантов хоть и не имеют прямого доступа к системе социальных выплат, так или иначе пользуются государственными услугами, которые оплачивает бюджет. Таким образом, сокращение количества переселенцев предлагается рассматривать как экономию бюджетных средств, а значит, стена как бы окупит себя сама. Истинность расчетов обнародованного исследования нельзя проверить, не обладая достаточными исходными данными, но ключевой вывод его уже стал мощным аргументом в бесконечных дискуссиях о целесообразности постройки того, что некоторые политкорректно называют «физическим барьером» на границе с Мексикой.

Экономика

Ещё одним источником непрерывного вялотекущего конфликта между президентом и его противниками является набирающий обороты протекционизм Трампа. После введения пошлин на ввоз в США алюминия и стали президенту пришлось распрощаться с главным советником по экономике. Ему тут же нашлась замена, но в конгрессе уже заговорили о том, можно ли каким-то новым законом запретить президенту вводить подобные пошлины…

Грузовое судно с контейнерами на борту

И тут, как будто назло недоброжелателям, американский лидер вновь вмешался своей властью в святая святых американского капитализма — свободные рыночные отношения. Дональд Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий зарегистрированной в Сингапуре корпорации «Broadcom» приобретать или каким либо образом получать контроль над американским производителем микроэлектроники «Qualcomm». Сингапурская фирма должна немедленно прекратить любую подготовку к сделке, отозвать все предложения и так далее. А пока она этого ещё не сделала, согласно указу, она должна еженедельно отчитываться перед американским правительством о ходе этого процесса… Вот такая вот свобода торговли в «стране свободных».

Дональд Трамп всерьёз взялся охранять захиревших американских производителей от азиатских и иных гигантов. И судя по оптимизму экономики США в последний год, сами бизнесмены этому только рады. Расстроены только конгрессмены, надрывно стенающие на заседаниях о крушении идеалов капитализма и не менее надрывно, но куда более искренне умоляющие азиатских лоббистов в своих кабинетах пока не забирать деньги, а подождать ещё чуть-чуть, пока они угомонят разбушевавшегося президента.

Русское дело

Расследование связей предвыборного штаба Трампа с Москвой не перестаёт будоражить воображение американцев. С каждым новым шагом специального следователя Мюллера становится ясно, что именно на президента у него ничего нет, и тем не менее каждое его действие подаётся как удар по Белому дому.

Вот, например Мюллер запросил у Организации Трампа (холдинг, куда входит масса различных предприятий) документы, касающиеся сделок, совершённых за несколько лет до выборов. Притянуть их к штабу можно будет разве что за уши, но для СМИ это огромная победа, и президент должен дрожать от страха.

Роберт Мюллер

А когда опытный прагматичный юрист президента говорит, что пора бы уже Мюллеру заканчивать, это, конечно же, трактуют как невысказанное желание самого первого лица, а не как позицию человека, понимающего, что с каждым месяцем у специального следователя всё меньше шансов закончить расследование ничем и сохранить при этом репутацию.

Другой «победой над русскими» стало введение персональных санкций против граждан России и российских компаний, которые были упомянуты в нашумевшем обвинительном заключении Мюллера (так называемая фабрика троллей) и которых Россия отказалась экстрадировать в Штаты в связи с отсутствием практики экстрадиции из США в Россию… вот только, порадовавшись какое-то время, даже газета «Нью-Йорк Таймс» заметила и написала о том, что по сути ничего нового в этих санкциях нет, люди эти вряд ли поедут в США и без санкций, и что это лишь декоративная мера.

Желая добиться хоть какой-то настоящей антирусской сенсации, американские журналисты долго и упорно наседали на президента, чтобы получить осуждающий комментарий по «делу Скрипаля». Трамп долго увиливал, присылал вместо себя пресс-секретаря Сару Сандерс, которая, не смущаясь, клеймила Россию. Когда его всё же довели, американский лидер явно раздраженно ответил, что, по словам Терезы Мэй, есть все основания полагать, что это Россия, и что когда будет точно известно, кто это, Америка осудит этих негодяев…

Пока американские СМИ занимаются своим любимым делом — сообщают о том, что интересно им, администрация Трампа группируется для второго этапа реформ и второго действия грандиозной внешнеполитической мистерии под названием «историческая борьба за мировое господство». Старый американский Акелла готов вцепиться в горло китайскому Шерхану. Промахнется ли?