Американская пресса надёжна. Журналистский корпус тверд как кремень. Народ Штатов может быть уверен, ну просто-таки железобетонно убеждён, что какое бы дело ни затеял президент, ему, народу, всегда станет об этом известно. Но, скорее всего, новость эта потонет в море других. Ведь кроме надежной информации народ постоянно извещают и о том, что каждый анонимный помощник в Белом доме «наверняка» знает о планах президента. Знакомят также и с тем, что вовсе не относится к делу, но в чем «уж точно» виноват Трамп. А потом с ещё большим пафосом рассказывают о том, как «неправдоподобно и надуманно» выглядят официальные опровержения Белого дома.

Советский плакат «Вашингтонская голубка». 1953

Самым громким событием в американской столице стало неожиданное решение хозяина Овального кабинета о снятии с должности госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвижении ему на смену Майка Помпео, до этого возглавлявшего Центральное разведывательное управление. По словам самого президента, основными причинами замены в его команде стали личная приязнь к Помпео и расхождения в воззрениях с Тиллерсоном. Причин совсем не верить Трампу нет, но он политик и вряд ли говорит совсем всю правду. Пока американские СМИ ищут интригу и сплетню, рискнём предположить, что профессиональные качества сотрудников тоже играют для президента какую-то роль.

Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров. Вашингтон. 2017

Рекс Тиллерсон за год управления американской дипломатией отлично зарекомендовал себя как организатор заграничных турне, мастер протокольных встреч и верный соратник президента. Одновременно с этим он провалил основные стоящие перед ним задачи и проявил умеренность во взглядах и методах — два фактора, неприемлемые для Трампа. Главный провал уходящего госсекретаря — это, разумеется, ситуация с Северной Кореей, которая, не особенно напрягаясь, обвела заокеанского гегемона вокруг пальца.

За какие-то два месяца КНДР показала, что не станет для США желанным очагом искусственного конфликта и рычагом давления на Китай, а, наоборот, сама будет вить веревки из Штатов. Вот например, заставит их дать согласие на встречу глав государств без каких-либо существенных уступок, то есть на равных. Мастерство северокорейских дипломатов и аналитиков достойно восхищения, но Трамп, скорее всего, смотрит на это несколько иначе. Он многократно и по разным поводам заявлял, что если кто-то берет верх над США, то винить нужно не агрессора, а слабость самих американских руководителей…

Другая неудача Тиллерсона была связана с соглашением США с Ираном, принятым при Обаме. Это соглашение предусматривает сворачивание исламской республикой военной ядерной программы в обмен на отмену экономических санкций и некоторую финансовую помощь. Трамп давно и постоянно критикует соглашение, называя его самой плохой сделкой, которую он видел в своей жизни, и громогласно заявляя, что хотел бы расторгнуть этот договор или серьезно изменить его условия. Тиллерсон то ли не смог, то ли не захотел добиться проведения специальных бюрократических процедур, которые дали бы президенту формальный повод сделать то, чего он жаждал и что должно было стать его очередной громкой победой.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская ядерная программа

В обоих случаях теперь уже бывший глава американской дипломатии проявил недостаточно инициативы и находчивости, и, судя по всему, Дональд Трамп решил не дожидаться третьего фиаско. Тем более что единственное, в чем Тиллерсон был действительно хорош (если анализ верен), это в роли связного между Трампом и Путиным, а уж эту роль ему будет куда проще исполнять, не имея официального статуса. На свою заинтересованность в этой деятельности Тиллерсон намекнул в своей прощальной пресс-конференции. Он заявил, что при продолжении нынешних тенденций отношения США и России будут только ухудшатся, и это ни для кого не выгодно…

Итак, новая звезда внешней политики штатов — Майк Помпео. Хотя формально от новой должности его отделяет процедура одобрения кандидатуры в сенате, где многие против его назначения, на практике он уже может начинать перевозить вещи и принимать дела, ведь Трамп ещё не проиграл в борьбе с сенатом ни единой битвы за министерские должности.

Критики Помпео противоречивы. Одни говорят, что он непрофессионал. И действительно: короткая карьера в армии, непродолжительная юридическая практика, несколько лет в бизнесе и пара сроков в качестве конгрессмена не позволяют назвать Помпео не только профессионалом в политике, но и вообще высоким профессионалом (в гипертрофированном американском понимании) в какой-либо области. Другое дело, что во всех областях деятельности он был вовсе не плох…

Второй «фронт» критики Помпео полностью противоположен первому. Приверженцы этой позиции недоумевают, как может возглавить публичную дипломатию человек, целый год бывший во главе самой страшной и зловещей американской спецслужбы. Фантазии о профессиональной деформации здесь переходят всякие границы…

Что касается президента, то рассказы Трампа о духовной близости, возникшей между ним и Помпео «химии», а также том, что они с директором ЦРУ «всегда на одной волне», не кажутся полновесным обоснованием для кадровой перестановки. Как и в случае с отставкой Тиллерсона, представляется, что профессиональные качества подчиненных имеют для американского президента как минимум не меньшее значение, чем чистая радость от общения с ними.

По понятным причинам достаточно трудно составить представление о деятельности Помпео на посту директора ЦРУ. Мы не знаем и в ближайшее время вряд ли узнаем, какие победы он одержал и в чем провалился. Зато у главы Белого дома уж точно есть об этом некое представление. И, судя по тому, что новый госсекретарь должен прийти на помощь президенту в критический момент переговоров с КНДР, Трамп придерживается относительно профессиональных качеств Помпео самого высокого мнения. Нам же о возможных манёврах нового главного дипломата Штатов остаётся только гадать, отталкиваясь от известных взглядов этого ещё недавно вполне публичного человека.

Gage Skidmore Майк Помпео

Помпео — это ястреб из ястребов и радикал из радикалов, настоящая находка для команды Трампа, почти полностью состоящей из людей, которых на дух не переносят политкорректные и донельзя дипломатично-аморфные профессиональные политики Вашингтона. Вот самые известные политические позиции, которые Помпео высказывал в разные годы:

всякие бюрократические преграды для слежки за иностранными гражданами должны быть упразднены;

секретные тюрьмы были (до их запрета Обамой) эффективной мерой;

для разрешения кризиса на Корейском полуострове недостаточно отказа Севера от ядерного оружия, проблема в самом режиме КНДР;

сделка Обамы с Ираном была катастрофической ошибкой, ядерную программу Ирана нужно не сдерживать, а уничтожить, если потребуется — силой оружия;

своими действиями Обама «пригласил» Путина войти в Сирию.

Вот такой вот новый госсекретарь США… зачем же Трампу такой конфликтный человек на этом посту? Представляется, что в замене умеющего находить компромисс Тиллерсона на жесткого и надменного Помпео и заключается замысел американского лидера. В своих поездках на Ближний Восток, в Европу и в Азию Трамп везде старался показать недосягаемое превосходство Америки и неизбывное упорство в достижении поставленных целей. Когда в те же страны приезжал Тиллерсон, мы не видели и тени такого отношения. Помпео, видимо, должен стать этаким суррогатным Трампом, способным взять на себя функцию демонстрации «кто в доме хозяин» вассалам и зависимым странам. Что касается проблемных отношений с КНДР и Ираном, то в отношении этих стран у Помпео есть как раз та твёрдая позиция, которая так нужна для поддержания ситуации именно в кризисном состоянии, необходимом Белому дому для давления на Китай. По части России ситуация другая: несмотря на то, что раньше Помпео неоднократно отзывался о нашей стране крайне негативно, став частью команды Трампа, он наладил канал связи с российскими спецслужбами (этот канал помог предотвратить теракт в Санкт-Петербурге) и даже встретился в Вашингтоне с главами этих спецслужб — Сергеем Нарышкиным (СВР), Александром Бортниковым (ФСБ) и Игорем Коробовым (военная разведка). Так что по возможностям неформальных связей новый госсекретарь едва ли уступает старому.

Одновременно с отставкой Тиллерсона и перемещением на его место Помпео в команде Трампа появляется ещё один человек — Джина Хаспел, которую президент видит следующим директором ЦРУ. В отличие от Помпео, который попал на вершину разведывательного сообщества Америки достаточно неожиданно, Хаспел — настоящий ветеран ЦРУ. Она служит в Управлении с 1985 года и побывала на самых разнообразных должностях, в том числе руководящих. В феврале 2017 года президент США назначил Хаспел заместителем директора ЦРУ и вот теперь прочит ее в бывшее кресло Помпео.

Джина Хаспел

Надо отметить, что почти такая же ситуация у Трампа уже была. Сразу после инаугурации новоиспеченный президент назначил отставного генерала морской пехоты Келли министром внутренней безопасности, а полгода спустя, разобравшись и в генерале, и в ситуации внутри министерства, назначил Келли начальником аппарата Белого дома, а заведовать министерством оставил пользующуюся авторитетом среди сотрудников ведомства Кирстен Нильсен.

Таким образом, складывается ощущение, что на политически значимых местах Трамп хочет видеть не слишком замаравшихся в вашингтонском «болоте» единомышленников, а во главе силовых ведомств предпочитает видеть профессионалов своего дела, вообще не имеющих с политикой ничего общего.

Тем не менее в случае с Джиной Хаспел у Трампа возможен «прокол». Дело в том, что в период развязанной Обамой борьбы с секретными тюрьмами ЦРУ были рассекречены документы и выяснилось, что Хаспел возглавляла одно из таких учреждений, расположенное в Таиланде. В полном соответствии с назначением так называемых «чёрных объектов» на территории иностранных государств в тюрьме «Кошачий глаз» содержали подозреваемых в терроризме и применяли к ним методы допроса, которые на территории Штатов были бы незаконными. После начала кампании Обамы против тюрьм и пыток соответствующие материалы стали доступны публике, и Хаспел как руководитель такого объекта подверглась жесткой критике, хотя и избежала преследования по закону.

Цитата из к/ф «Немыслимое» реж Грегор Джордан. 2010. США Пытка электричеством

Теперь тема участия кандидата на пост директора ЦРУ в пытках и другой сомнительной деятельности спецслужб снова выходит на первый план в сенате, ведь сейчас у противников президента есть реальный шанс провалить назначение важной фигуры и показать всем, как слаб Трамп и как сильны они. Примечательно, что против Хаспел выступают не только демократы, но и некоторые республиканцы, правда, им приходится быть очень аккуратными в выражениях. Ведь, критикуя пытки и ветерана ЦРУ, им нужно не задеть президента и по совместительству лидера партии, который высказывался за пытки, при условии их эффективности…

Слушания в сенате по поводу новых должностей Помпео и Хаспел должны занять не больше двух месяцев, ведь новый госсекретарь должен быть уже в строю к запланированной на май встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. ЦРУ к этому времени тоже не помешает новый директор.

Период стратегической растерянности закончился. 45-й президент США реформирует свою команду в соответсвии с новым планом. Что он задумал? Сможет ли оправиться от тяжелых ударов Китая и КНДР? Насколько решительно он будет действовать? Выбора нет — увидим.